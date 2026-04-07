Călin Georgescu a reacționat vehement după decizia de închidere a posturilor Realitatea Plus și Gold FM, considerând măsura drept un atac direct la valorile democratice.

Într-un mesaj publicat marți, 7 aprilie 2026, acesta a susținut că temelia democrației este voința poporului, exprimată liber prin vot și protejată prin libertatea de exprimare și statul de drept, iar evenimentele recente ar ridica semne serioase de întrebare asupra respectării acestor principii în România.

Fostul candidat a afirmat că decizia autorităților de a închide cele două instituții media reprezintă o continuare a unor acțiuni pe care le-a catalogat drept îngrijorătoare pentru democrație, făcând trimitere și la contextul mai larg al anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Călin Georgescu a susținut că, în opinia multora, acele evenimente au fost percepute ca un atac asupra procesului democratic, în lipsa unor dovezi clare și transparente care să justifice o asemenea decizie.

În mesajul său postat pe Facebook, Călin Georgescu a transmis că România ar fi deja percepută negativ de o parte a opiniei publice internaționale, fiind văzută ca o țară în care democrația ar fi fost afectată grav în ultimii ani. El a sugerat că populația ar resimți o ruptură tot mai mare față de decidenții politici, afirmând că oamenii simt că nu mai contează pentru puterea de la București.

Totodată, acesta a subliniat că momentul ales pentru luarea deciziei, în Săptămâna Mare, ar avea o semnificație aparte, sugerând că ar trebui să fie o perioadă de reflecție și echilibru, nu de măsuri pe care le consideră dure sau nedrepte. În opinia sa, astfel de acțiuni ar transmite un semnal negativ cu privire la valorile morale și la modul în care sunt luate deciziile publice.

Călin Georgescu a mai arătat că societatea nu ar trebui să rămână indiferentă în fața unor posibile limitări ale libertății de exprimare, considerând că este firesc ca astfel de situații să genereze reacții de solidaritate în jurul valorilor democratice.

„Temelia democrației este voința poporului, exprimată liber prin vot și protejată prin libertatea de exprimare și statul de drept. Evenimentele din 6 decembrie 2024, pe care mulți le consideră un atac la democrație, au continuat astăzi, 7 aprilie 2026, prin decizia de închidere a postului TV Realitatea Plus, cunoscută ca „Televiziunea Poporului”, și a postului de radio Gold FM – o măsură pe care o consider un abuz și o nedreptate periculoasă pentru valorile democratice fundamentale. Astfel de presiuni se adaugă unui șir de acțiuni care ridică semne serioase de întrebare asupra respectării regulilor democratice, inclusiv în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, fără probe clare și transparente. Suntem deja percepuți, în sens negativ, de o parte a opiniei publice internaționale, ca o țară în care democrația a fost grav afectată în mileniul al treilea. Poporul, prin vocea și lacrimile lui, simte că nu mai contează pentru puterea de la București. Faptul că această decizie a fost luată chiar în Săptămâna Mare, când fiecărui om i se cere pocăință, cercetarea propriei conștiințe și să se ferească de asprime și de judecată nedreaptă, spune multe despre cei care o iau. Poate nu cunosc Legea lui Dumnezeu, dar fiecare o va cunoaște, mai devreme sau mai târziu. Nu putem rămâne indiferenți. Este firesc ca orice percepție de limitare a libertății de exprimare să conducă la o reacție de solidarizare în societate, în jurul valorilor democratice și dorinței de a consolida statul de drept. Este despre fiecare dintre noi. Este despre dreptul nostru de a gândi, de a vorbi și de a trăi liber. Este momentul să fim uniți, conștienți și demni”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook marți, 7 aprilie 2026.

Aspect Detalii Decizie Instituție Emitentă Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) Data Deciziei 7 aprilie 2026 (ședință publică) Temei Legal Art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 Motivul Sancțiunii Lipsa dovezii plății amenzilor în termen de 6 luni de la aplicare Perioada Vizată Amenzi aplicate între ianuarie 2024 și septembrie 2025 Societăți Afectate PHG MEDIA-INVEST S.R.L. și ANGUS RESOURCES S.R.L. Posturi vizate Realitatea Plus și Gold FM

În urma reacțiilor apărute în spațiul public, Consiliul Național al Audiovizualului a transmis un comunicat oficial în care a explicat motivele care au stat la baza deciziei. Instituția a precizat că, în ședința publică din 7 aprilie 2026, a analizat situația radiodifuzorilor care nu au făcut dovada achitării amenzilor primite în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025.

Potrivit CNA, decizia de retragere a licențelor a fost luată în baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, care stipulează că licența poate fi retrasă în cazul în care titularul nu prezintă, în termen de șase luni de la aplicarea unei sancțiuni, dovada plății amenzii. În acest context, instituția a anunțat că licențele audiovizuale au fost retrase pentru societățile PHG MEDIA-INVEST S.R.L., care operează Realitatea Plus, și ANGUS RESOURCES S.R.L., care deține Gold FM.

Reprezentanții CNA au subliniat că măsura este una legală și rezultă din neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.