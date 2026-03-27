Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că, în această perioadă, sunt active campanii de fraudă care implică pagini de internet falsificate, ce imită identitatea unor entități media cunoscute.

Potrivit instituției, aceste pagini promovează platforme fictive de investiții și sunt distribuite în special prin anunțuri sponsorizate pe rețelele sociale. Aceste reclame folosesc, în mod abuziv, imaginea unor persoane publice pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.

Specialiștii arată că aceste campanii vizează în special persoanele interesate de obținerea unor câștiguri rapide sau de suplimentarea veniturilor. În acest context, utilizatorii sunt încurajați să se înscrie în programe de investiții care promit câștiguri garantate într-un timp scurt.

Pentru a face mesajele mai credibile, atacatorii includ testimoniale false și recenzii create chiar de ei, prin care sunt prezentate exemple de persoane care ar fi obținut profituri rapide.

Experții în securitate cibernetică explică faptul că unele dintre aceste campanii folosesc și argumente legate de tehnologie pentru a convinge utilizatorii.

Este dat exemplul unei platforme denumite „Dunărevalor”, prezentată ca un sistem de tranzacționare automată bazat pe inteligență artificială, care ar genera procente ridicate de tranzacții profitabile și ar necesita un depozit minim de peste 1.000 de lei.

În realitate, după completarea unui formular cu date personale, victimele sunt contactate telefonic de persoane care se prezintă drept consultanți financiari. În continuare, prin tehnici de inginerie socială, acestea sunt convinse să ofere informații sensibile, inclusiv date de card, sau să își deschidă conturi pe platforme false de investiții și criptomonede.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă utilizatorilor să verifice cu atenție adresa exactă a site-urilor accesate și să fie precauți în fața reclamelor care promit câștiguri rapide.

De asemenea, instituția atrage atenția asupra utilizării abuzive a imaginii unor persoane publice pentru a crea aparența de legitimitate și recomandă verificarea informațiilor din mai multe surse de încredere.

Utilizatorii sunt sfătuiți să nu introducă date personale sau financiare pe site-uri nesigure, să verifice link-urile cu ajutorul unor soluții de securitate și să nu furnizeze informații sensibile prin telefon.

Totodată, este recomandat să nu fie instalate aplicații sau programe la solicitarea unor persoane necunoscute și să nu fie transferați bani în astfel de situații.

Tentativele de fraudă pot fi raportate pe platforma dedicată sau la numărul unic 1911, pus la dispoziție de autorități.