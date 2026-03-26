Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) face controale la marile companii petroliere din România, concentrându-se în special pe modul în care sunt stabilite prețurile de transfer. Această inițiativă vine pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți și are ca scop verificarea conformității fiscale în întreg sectorul energetic.

În contextul scumpirilor recente ale carburanților, ANAF a demarat o serie de controale la nivel național, menite să prevină și să combată eventualele practici de neconformare fiscală generate de evoluția prețurilor pe piața combustibililor. Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, cu scopul de a identifica operatorii economici care încearcă să obțină avantaje fiscale prin majorarea artificială a costurilor de achiziție sau de producție.

Inspectorii ANAF analizează în special situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată unor practici care pot afecta corectitudinea pieței. În cazurile în care faptele constatate sunt susceptibile să afecteze concurența loială sau interesele consumatorilor prin practici speculative, instituțiile abilitate ale statului vor fi sesizate. Scopul acestor acțiuni este asigurarea conformării fiscale și menținerea unui mediu concurențial corect, considerate premise esențiale pentru stabilizarea pieței carburanților în această perioadă.