Preț carburanți joi, 26 martie. Piața carburanților din România traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani.
După o serie lungă de scumpiri consecutive, prețurile la benzină și motorină continuă să crească, pe fondul instabilității externe și al lipsei unor măsuri clare de temperare.
|Oraș
|Carburant
|Preț minim (lei/l)
|Stație min
|Preț maxim (lei/l)
|Stație max
|București
|Benzină standard
|9,14
|Lukoil
|9,43
|Rompetrol
|București
|Benzină premium
|9,84
|Lukoil
|10,15
|Rompetrol
|București
|Motorină standard
|9,99
|MOL
|10,36
|OMV
|București
|Motorină premium
|10,29
|Socar
|10,91
|OMV
|Cluj-Napoca
|Benzină standard
|9,17
|Lukoil
|9,38
|Rompetrol
|Cluj-Napoca
|Benzină premium
|9,87
|Lukoil / Petrom
|10,11
|Rompetrol
|Cluj-Napoca
|Motorină standard
|9,90
|Gazprom
|10,22
|Lukoil
|Cluj-Napoca
|Motorină premium
|10,46
|Gazprom
|10,76
|OMV
|Timișoara
|Benzină standard
|9,15
|Lukoil
|9,41
|OMV
|Timișoara
|Benzină premium
|9,85
|Lukoil
|10,14
|MOL
|Timișoara
|Motorină standard
|9,97
|Gazprom
|10,26
|OMV
|Timișoara
|Motorină premium
|10,42
|Socar
|10,82
|OMV
|Iași
|Benzină standard
|9,17
|Lukoil
|9,38
|Rompetrol
|Iași
|Benzină premium
|9,87
|Lukoil
|10,11
|Rompetrol
|Iași
|Motorină standard
|10,02
|Socar
|10,22
|Lukoil
|Iași
|Motorină premium
|10,49
|Socar
|10,76
|OMV
|Constanța
|Benzină standard
|9,17
|Lukoil
|9,42
|Rompetrol
|Constanța
|Benzină premium
|9,87
|Lukoil / Petrom
|10,14
|Rompetrol
|Constanța
|Motorină standard
|9,99
|MOL
|10,26
|OMV
|Constanța
|Motorină premium
|10,41
|Socar
|10,82
|Rompetrol
Cât costă benzina și motorina joi, 26 martie?
Conform datelor, într-o stație Petrom din București, prețurile au ajuns la:
- Benzină standard: 9,28 lei/litru
- Motorină standard: 10,12 lei/litru
Ultima modificare indică o scumpire de 9 bani/litru la motorină, în timp ce benzina a rămas temporar la același nivel. Chiar și așa, tendința generală este clar ascendentă.
Joi, 26 martie 2026, cel mai mic preț la benzină din România este înregistrat la stația Petrolium din Reghin, județul Mureș, unde un litru costă 9,13 lei, în creștere cu 0,10 lei față de minimul național din ziua precedentă.
În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif se găsește la stația Gazprom din Oradea, județul Bihor, unde prețul este de 9,90 lei/litru, cu 0,17 lei peste cel mai mic nivel consemnat ieri.
Val de scumpiri fără precedent în martie
Luna martie a adus nu mai puțin de 16 majorări de preț, continuând trendul început în februarie, când au fost înregistrate alte nouă scumpiri consecutive.
Per total, în doar câteva săptămâni:
- Benzina s-a scumpit cu 1,23 lei/litru
- Motorina a crescut cu 1,88 lei/litru
Această evoluție rapidă pune presiune directă pe bugetele șoferilor, dar și pe costurile de transport și prețurile din economie.
De ce cresc prețurile la carburanți?
Principalul factor din spatele acestor scumpiri accelerate este contextul geopolitic tensionat, în special conflictul din Orientul Mijlociu, cu impact direct asupra cotațiilor internaționale ale petrolului.
Creșterile succesive reflectă:
- volatilitatea pieței globale de energie
- scumpirea țițeiului
- incertitudinile privind aprovizionarea
- reacțiile rapide ale marilor companii petroliere
Cea mai agresivă majorare recentă a avut loc pe 25 martie, când prețurile au crescut brusc, semnalând o posibilă continuare a trendului ascendent.
Preț carburanți 26 martie 2026. Guvernul intervine în criza combustibililor
Pe fondul scumpirilor accelerate la benzină și motorină, Guvernul pregătește adoptarea unei ordonanțe de urgență care va introduce măsuri fără precedent pentru stabilizarea prețurilor.
Executivul urmează să declare oficial stare de criză în sectorul combustibililor, o decizie care permite aplicarea rapidă a unor mecanisme de control asupra pieței. Scopul este limitarea impactului economic generat de creșterile continue de prețuri la pompă.
Noua strategie are la bază împărțirea costurilor între stat, companii și consumatori, astfel încât efectele să fie distribuite echilibrat și să nu afecteze excesiv niciun sector.
Proiectul de ordonanță include mai multe instrumente de intervenție directă:
- limitarea adaosului comercial pentru companiile din domeniu
- restricționarea exporturilor de motorină, pentru protejarea consumului intern
- introducerea unui sistem care să prevină creșterile artificiale de preț
- utilizarea veniturilor suplimentare din TVA într-un mecanism de sprijin pentru consumatori
Autoritățile susțin că aceste măsuri vor fi transparente și ușor de implementat, cu efecte controlate asupra mediului economic.
Sindicatele contestă măsurile
Procesul de consultare a generat tensiuni. Reuniunea Consiliului Tripartit organizată la Palatul Victoria a avut loc fără participarea sindicatelor, care au refuzat invitația, acuzând lipsa unui dialog real.
Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical, a criticat planul guvernamental și a propus soluții alternative, precum reducerea TVA și a accizelor, considerând că acestea ar avea un impact direct și rapid asupra prețurilor la carburanți.
Nemulțumirile sindicatelor au fost discutate în paralel cu liderii politici. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că va transmite aceste propuneri în coaliția de guvernare și a reafirmat sprijinul pentru reducerea taxării carburanților, în special a accizelor.
