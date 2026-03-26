Preț carburanți joi, 26 martie. Piața carburanților din România traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani.

După o serie lungă de scumpiri consecutive, prețurile la benzină și motorină continuă să crească, pe fondul instabilității externe și al lipsei unor măsuri clare de temperare.

Oraș Carburant Preț minim (lei/l) Stație min Preț maxim (lei/l) Stație max București Benzină standard 9,14 Lukoil 9,43 Rompetrol București Benzină premium 9,84 Lukoil 10,15 Rompetrol București Motorină standard 9,99 MOL 10,36 OMV București Motorină premium 10,29 Socar 10,91 OMV Cluj-Napoca Benzină standard 9,17 Lukoil 9,38 Rompetrol Cluj-Napoca Benzină premium 9,87 Lukoil / Petrom 10,11 Rompetrol Cluj-Napoca Motorină standard 9,90 Gazprom 10,22 Lukoil Cluj-Napoca Motorină premium 10,46 Gazprom 10,76 OMV Timișoara Benzină standard 9,15 Lukoil 9,41 OMV Timișoara Benzină premium 9,85 Lukoil 10,14 MOL Timișoara Motorină standard 9,97 Gazprom 10,26 OMV Timișoara Motorină premium 10,42 Socar 10,82 OMV Iași Benzină standard 9,17 Lukoil 9,38 Rompetrol Iași Benzină premium 9,87 Lukoil 10,11 Rompetrol Iași Motorină standard 10,02 Socar 10,22 Lukoil Iași Motorină premium 10,49 Socar 10,76 OMV Constanța Benzină standard 9,17 Lukoil 9,42 Rompetrol Constanța Benzină premium 9,87 Lukoil / Petrom 10,14 Rompetrol Constanța Motorină standard 9,99 MOL 10,26 OMV Constanța Motorină premium 10,41 Socar 10,82 Rompetrol

Conform datelor, într-o stație Petrom din București, prețurile au ajuns la:

Benzină standard: 9,28 lei/litru

Motorină standard: 10,12 lei/litru

Ultima modificare indică o scumpire de 9 bani/litru la motorină, în timp ce benzina a rămas temporar la același nivel. Chiar și așa, tendința generală este clar ascendentă.

Joi, 26 martie 2026, cel mai mic preț la benzină din România este înregistrat la stația Petrolium din Reghin, județul Mureș, unde un litru costă 9,13 lei, în creștere cu 0,10 lei față de minimul național din ziua precedentă.

În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif se găsește la stația Gazprom din Oradea, județul Bihor, unde prețul este de 9,90 lei/litru, cu 0,17 lei peste cel mai mic nivel consemnat ieri.

Luna martie a adus nu mai puțin de 16 majorări de preț, continuând trendul început în februarie, când au fost înregistrate alte nouă scumpiri consecutive.

Per total, în doar câteva săptămâni:

Benzina s-a scumpit cu 1,23 lei/litru

Motorina a crescut cu 1,88 lei/litru

Această evoluție rapidă pune presiune directă pe bugetele șoferilor, dar și pe costurile de transport și prețurile din economie.

Principalul factor din spatele acestor scumpiri accelerate este contextul geopolitic tensionat, în special conflictul din Orientul Mijlociu, cu impact direct asupra cotațiilor internaționale ale petrolului.

Creșterile succesive reflectă:

volatilitatea pieței globale de energie

scumpirea țițeiului

incertitudinile privind aprovizionarea

reacțiile rapide ale marilor companii petroliere

Cea mai agresivă majorare recentă a avut loc pe 25 martie, când prețurile au crescut brusc, semnalând o posibilă continuare a trendului ascendent.

Pe fondul scumpirilor accelerate la benzină și motorină, Guvernul pregătește adoptarea unei ordonanțe de urgență care va introduce măsuri fără precedent pentru stabilizarea prețurilor.

Executivul urmează să declare oficial stare de criză în sectorul combustibililor, o decizie care permite aplicarea rapidă a unor mecanisme de control asupra pieței. Scopul este limitarea impactului economic generat de creșterile continue de prețuri la pompă.

Noua strategie are la bază împărțirea costurilor între stat, companii și consumatori, astfel încât efectele să fie distribuite echilibrat și să nu afecteze excesiv niciun sector.

Proiectul de ordonanță include mai multe instrumente de intervenție directă:

limitarea adaosului comercial pentru companiile din domeniu

restricționarea exporturilor de motorină, pentru protejarea consumului intern

introducerea unui sistem care să prevină creșterile artificiale de preț

utilizarea veniturilor suplimentare din TVA într-un mecanism de sprijin pentru consumatori

Autoritățile susțin că aceste măsuri vor fi transparente și ușor de implementat, cu efecte controlate asupra mediului economic.

Procesul de consultare a generat tensiuni. Reuniunea Consiliului Tripartit organizată la Palatul Victoria a avut loc fără participarea sindicatelor, care au refuzat invitația, acuzând lipsa unui dialog real.

Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical, a criticat planul guvernamental și a propus soluții alternative, precum reducerea TVA și a accizelor, considerând că acestea ar avea un impact direct și rapid asupra prețurilor la carburanți.

Nemulțumirile sindicatelor au fost discutate în paralel cu liderii politici. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că va transmite aceste propuneri în coaliția de guvernare și a reafirmat sprijinul pentru reducerea taxării carburanților, în special a accizelor.