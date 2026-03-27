Sistemul de pensii private din România continuă să își consolideze poziția în economie, înregistrând o creștere accelerată a activelor și o extindere constantă a numărului de participanți. Datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) arată o evoluție semnificativă la finalul anului trecut, pe fondul contribuțiilor constante și al performanțelor investiționale din piețele financiare.

La sfârșitul lunii decembrie, activele totale ale fondurilor de pensii private au ajuns la 209,03 miliarde lei, marcând un avans de aproximativ 34% față de anul anterior. Această creștere reflectă atât acumulările realizate de participanți, cât și randamentele generate de investițiile administrate de fonduri într-un mediu economic fluctuant.

Potrivit ASF, dinamica pozitivă confirmă rolul tot mai important al pensiilor private în arhitectura financiară a României.

Segmentul principal al pieței, Pilonul II – pensiile administrate privat – rămâne motorul sistemului, cu active totale de 201,6 miliarde lei. Evoluția anuală de 34% evidențiază stabilitatea și maturizarea acestui pilon, care concentrează majoritatea contribuțiilor angajaților din România.

În același timp, Pilonul III, reprezentat de pensiile facultative, continuă să crească, atingând 7,42 miliarde lei. Expansiunea acestui segment indică o preocupare tot mai mare pentru economisirea suplimentară și pentru diversificarea surselor de venit la pensionare.

Raportat la Produsul Intern Brut, activele totale ale sistemului de pensii private reprezintă aproximativ 11% din PIB. Această pondere confirmă rolul fondurilor de pensii ca investitori instituționali majori, cu influență directă asupra pieței de capital și a finanțării economiei reale.

Sistemul a continuat să atragă noi contribuabili, ajungând la 9,46 milioane de participanți la finalul anului 2025, față de 9,12 milioane în anul precedent. Majoritatea, aproximativ 8,46 milioane de persoane, sunt înscrise în Pilonul II, în timp ce aproape un milion contribuie la Pilonul III.

Portofoliile fondurilor de pensii rămân orientate spre prudență, cu aproximativ 69% din investiții plasate în instrumente cu venit fix. Acțiunile reprezintă circa 26% din total, asigurând un echilibru între randament și protecția capitalului.