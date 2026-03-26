Pensia dacă ai muncit „la negru”. Pentru mulți români, ideea pensiei pare încă îndepărtată, mai ales în anii activi de muncă. Totuși, realitatea arată că deciziile luate astăzi în privința veniturilor și contribuțiilor pot avea un impact major asupra nivelului de trai de la bătrânețe. Una dintre cele mai sensibile situații este cea a persoanelor care au lucrat perioade mai lungi sau mai scurte fără contract de muncă ori cu o parte din salariu plătită „la negru”.

Deși veniturile primite astfel pot părea avantajoase pe termen scurt, lipsa contribuțiilor la sistemul public de pensii reduce semnificativ suma pe care o vei încasa după retragerea din activitate. Înțelegerea modului realist de calcul al pensiei devine esențială pentru a evita surprizele neplăcute.

Pensia de stat se bazează, în principal, pe două elemente: numărul total de ani în care ai contribuit și nivelul veniturilor declarate oficial. Fiecare lună lucrată cu forme legale generează contribuții care sunt transformate ulterior în puncte de pensie.

Aceste puncte reflectă raportul dintre salariul tău și salariul mediu din economie. Cu cât venitul declarat este mai mare și perioada de contribuție mai lungă, cu atât punctajul acumulat crește. La momentul pensionării, punctajul total este înmulțit cu valoarea punctului de pensie stabilită de autorități.

Problema apare atunci când există perioade în care nu ai contribuit deloc sau ai contribuit la un nivel mult mai mic decât venitul real.

Munca fără contract sau plata parțială neoficială a salariului sunt situații frecvente în anumite domenii. Uneori angajații acceptă astfel de aranjamente pentru a primi bani mai mulți „în mână”, fără rețineri.

Pe termen scurt, câștigul pare evident. Pe termen lung însă, lipsa contribuțiilor înseamnă ani care nu vor fi luați în calcul la pensie. Chiar și în cazul în care există un contract, dar o parte din venit este nedeclarată, punctajul obținut va fi mai mic decât ar fi fost în mod real.

Această diferență poate deveni vizibilă abia în apropierea pensionării, când posibilitățile de corectare sunt limitate.

Primul pas este verificarea istoricului de contribuții. Orice persoană poate solicita informații despre stagiul de cotizare acumulat și despre punctajul obținut până în prezent. Această analiză oferă o imagine clară asupra perioadelor „lipsă”.

Apoi, este utilă o simulare. Dacă ai lucrat, de exemplu, 10 ani fără contribuții sau cu salariu minim declarat, trebuie să iei în calcul că pensia va fi calculată doar pe baza veniturilor oficiale. Chiar dacă în realitate ai câștigat mai mult, sistemul nu va recunoaște aceste sume.

Pentru o estimare realistă, poți calcula punctajul mediu anual și îl poți raporta la valoarea actuală a punctului de pensie. Deși legislația se poate schimba, acest exercițiu oferă o aproximare utilă.

Lipsa contribuțiilor nu reduce doar suma pensiei, ci poate afecta și dreptul la pensionare. Există un stagiu minim necesar pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Persoanele care nu ating acest prag pot primi doar o indemnizație socială sau pot fi nevoite să continue activitatea profesională mai mult timp. În plus, anii fără contribuții scad punctajul mediu, ceea ce duce la o pensie mai mică chiar dacă stagiul minim este îndeplinit.

În unele cazuri, diferența poate fi semnificativă. Două persoane cu aceeași vârstă și experiență pot avea pensii foarte diferite dacă una a lucrat legal, iar cealaltă a avut perioade lungi „la negru”.

O întrebare frecventă este dacă aceste perioade pot fi compensate ulterior. Există situații în care legea permite plata retroactivă a contribuțiilor pentru anumite intervale. Totuși, aceste oportunități sunt limitate în timp și pot implica sume considerabile.

În plus, nu toate perioadele pot fi acoperite. De regulă, există plafoane și condiții stricte. De aceea, este important ca persoanele interesate să se informeze din timp și să acționeze înainte de apropierea vârstei de pensionare.

O altă soluție este contribuția voluntară în anii rămași până la pensionare. Chiar dacă nu recuperează integral trecutul, aceasta poate îmbunătăți punctajul total.

În prezent, în România, cumpărarea unei luni de vechime pentru pensie costă 1.013 lei, iar un an întreg ajunge la 12.150 lei.

Legea permite cumpărarea a cel mult 6 ani, pentru cei care au perioade neacoperite în stagiul de cotizare.

Totul se va scumpi însă din luna iulie, odată cu majorarea salariului minim pe economie. Contribuția la Casa de Pensii va crește, iar un an de vechime va fi cu 800 de lei mai scump. Vorbim așadar despre aproape 13.000 de lei pe an, iar pentru maximumul de 6 ani, vei plăti aproape 78.000 de lei.

Pentru cei care au avut perioade fără contribuții, economisirea suplimentară devine esențială. Pensia publică poate fi completată prin alte forme de venit la bătrânețe.

Pensiile private, investițiile sau depozitele pe termen lung pot ajuta la reducerea diferenței dintre veniturile dorite și cele oferite de sistemul public. Cu cât aceste soluții sunt adoptate mai devreme, cu atât impactul lor este mai mare.

Planificarea financiară nu trebuie amânată până în ultimii ani de activitate. Chiar și sumele mici economisite constant pot genera un sprijin important în viitor.

Mulți oameni supraestimează pensia pe care o vor primi. Ei pornesc de la ideea că veniturile reale vor fi reflectate automat în calcul. În absența contribuțiilor oficiale, această presupunere este greșită.

O altă eroare este ignorarea schimbărilor legislative. Sistemul de pensii poate suferi modificări, iar condițiile de pensionare pot deveni mai stricte.

De asemenea, există tendința de a amâna verificarea situației personale. Cu cât analiza este făcută mai devreme, cu atât există mai mult timp pentru corectarea eventualelor probleme.

Așadar, acceptarea muncii „la negru” poate părea o soluție convenabilă într-un anumit moment al vieții. Totuși, efectele se resimt adesea după decenii, când veniturile din pensie devin principala sursă de trai. Calcularea realistă a pensiei și adoptarea unor măsuri de protecție financiară pot preveni dificultățile la vârsta retragerii din activitate.