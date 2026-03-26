La finalul anului 2025, Casa de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) raporta un total de 118.779 de pensii aflate în plată. Sistemul continuă să genereze cheltuieli semnificative pentru bugetul de stat, cu un impact financiar major în zona pensiilor de serviciu.

Datele oficiale indică o variație foarte mare a cuantumurilor:

Pensia minimă MAI: 76 lei

76 lei Pensia medie netă: 5.507 lei

5.507 lei Pensia maximă: 23.811 lei

Diferențele reflectă atât perioadele de activitate, cât și condițiile speciale de pensionare aplicabile personalului din structurile MAI, scrie profit.ro.

În anul 2025, pentru plata pensiilor personalului MAI ieșit din activitate a fost alocat un buget de 8,78 miliarde de lei.

Această sumă este considerabilă inclusiv în raport cu alte estimări macroeconomice, fiind apropiată de veniturile suplimentare prognozate de stat din majorări fiscale (TVA și accize), estimate la aproximativ 9,5 miliarde de lei.

La nivel național, România avea aproximativ:

4,9 milioane pensionari total

4,6 milioane pensionari din sistemul public

Pensia medie lunară la nivel național era de 2.957 lei, incluzând toate categoriile (limită de vârstă, invaliditate, urmași etc.).

Pensia medie din MAI (5.507 lei) este cu aproximativ 86% mai mare decât media națională, ceea ce evidențiază decalajul dintre pensiile de serviciu și cele bazate strict pe contributivitate.

Pentru polițiști și cadre militare din MAI, condițiile actuale includ:

Vârsta standard de pensionare: 60 de ani

Vechime minimă totală: 25 de ani

Vechime în serviciu: minimum 15 ani

Există și posibilitatea de pensionare anticipată parțială, cu până la 5 ani înainte de vârsta standard.

În paralel, sunt analizate scenarii de creștere graduală a vârstei de pensionare până la 65 de ani începând cu 2031, în cadrul unor reforme etapizate.

Pentru populația generală:

Vârsta de pensionare: 65 de ani (bărbați)

Femei: creștere progresivă până la 65 de ani (2035)

Stagiu complet de cotizare: 35 de ani

Diferențele față de sistemele speciale rămân un subiect major de dezbatere publică.

Reforma sistemului de pensii face parte din Jalonul 215 din PNRR, care vizează:

reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale

apropierea de principiul contributivității

modificarea formulei de calcul

posibile schimbări de impozitare

ajustări ale vârstei de pensionare

Obiectivul general este reducerea dezechilibrelor dintre sistemele speciale și cel public, în contextul sustenabilității bugetare.