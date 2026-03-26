Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să examineze sesizarea depusă de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care vizează neconstituționalitatea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. Formațiunea politică solicită suspendarea aplicării acestor acte normative, invocând presupuse încălcări ale Constituției și ale principiilor statului de drept.

Potrivit argumentelor prezentate de AUR, procesul de adoptare a bugetului ar fi fost realizat într-un interval de timp foarte scurt, ceea ce ar fi limitat dezbaterea parlamentară și ar fi redus transparența decizională. În viziunea partidului, această procedură accelerată ar fi afectat rolul Parlamentului și ar fi transformat votul legislativ într-o etapă formală.

De asemenea, AUR susține că bugetul pentru 2026 ar fi construit pe estimări economice considerate nerealiste, bazate pe premise optimiste care nu reflectă evoluția reală a economiei. În opinia formațiunii, aceste deficiențe ar putea genera dezechilibre în execuția bugetară și ar avea efecte directe asupra populației și mediului economic.

Un alt punct important al sesizării se referă la domeniul social. AUR reclamă neaplicarea indexării pensiilor conform prevederilor legale, măsură care ar afecta milioane de pensionari. Formațiunea consideră că această decizie ar încălca principiile constituționale privind protecția socială și predictibilitatea legislației.

În același timp, partidul acuză Guvernul de utilizarea repetată a derogărilor de la cadrul fiscal-bugetar, ceea ce ar putea submina stabilitatea legislativă și ar crea precedente riscante în gestionarea finanțelor publice. Totodată, sunt invocate lipsa consultării reale cu partenerii sociali și ignorarea avizelor instituțiilor consultative, inclusiv ale Consiliului Economic și Social.

AUR mai susține că aceste practici ar afecta procesul democratic și ar reduce transparența în adoptarea unor decizii cu impact major asupra cetățenilor.

Sesizarea depusă la CCR are ca obiect verificarea constituționalității celor două legi ale bugetului pentru anul 2026, iar termenul de analiză stabilit de Curte este 26 martie.