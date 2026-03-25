Curtea Constituțională a României (CCR) a desființat în întregime una dintre legile controversate adoptate recent de Parlament. Judecătorii constituționali au admis obiecția formulată de Președintele României și au stabilit că actul normativ, care modifica regulile privind concesionarea terenurilor miniere și a locurilor de înhumare, este neconstituțional în ansamblul său. Astfel, nu a fost invalidat doar un articol, ci întreaga lege, iar decizia CCR este definitivă și general obligatorie.

Legea viza două domenii sensibile, cu impact semnificativ. Pe de o parte, permitea concesionarea directă către operatori economici a unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale pe care se desfășoară activități miniere. De asemenea, terenurile din proximitatea exploatărilor miniere active, care nu erau incluse în concesiunile existente, puteau fi atribuite direct pentru extinderea activităților și valorificarea resurselor. Pe de altă parte, actul normativ introducea posibilitatea ca statul sau autoritățile locale să concesioneze direct persoanelor fizice locuri de înhumare sau spații pentru păstrarea urnelor cu cenușă în cimitire și crematorii.

CCR a reținut că, pe parcursul procesului legislativ, legea a suferit modificări radicale. Forma finală adoptată de Camera Deputaților diferă în mod esențial de cea dezbătută anterior de Senat. În timp ce Senatul analizase o soluție referitoare la dreptul de preempțiune la cumpărarea unor terenuri aflate în proprietatea privată a statului sau a autorităților locale, Camera Deputaților a ajuns să adopte o reglementare complet diferită, care permitea concesionarea directă inclusiv pentru bunuri din proprietatea publică.

În opinia CCR, această schimbare a reprezentat o modificare majoră a conținutului juridic și a configurației legii. Judecătorii au constatat că a fost încălcat principiul bicameralismului, potrivit căruia o lege trebuie să fie dezbătută efectiv de ambele Camere ale Parlamentului. Practic, Camera Deputaților nu putea introduce, în etapa finală, o abordare legislativă diferită, fără ca aceasta să fi fost analizată și de prima Cameră sesizată.

CCR a subliniat că, în acest caz, Camera decizională a schimbat substanțial regimul juridic al concesionării unor terenuri și bunuri legate de activitățile miniere, fără ca aceste modificări să fi fost avute în vedere în Senat. Președintele României invocase și alte probleme, precum lipsa de claritate a unor prevederi, precum și posibile efecte asupra mediului, concurenței și libertății economice. Cu toate acestea, CCR nu a mai analizat aceste critici, considerând că viciul grav de procedură, respectiv încălcarea principiului bicameralismului, este suficient pentru a declara legea neconstituțională.

Consecința acestei decizii este clară: legea nu mai poate continua procesul legislativ în forma actuală. Odată declarată neconstituțională în ansamblul său, actul normativ este blocat și nu poate produce efecte juridice.

În cazul în care Parlamentul va dori să reia reglementarea acestor aspecte, va fi necesar să reînceapă procedura legislativă de la zero, respectând toate cerințele constituționale. În forma respinsă de CCR, legea ar fi adus modificări importante în ceea ce privește concesionarea terenurilor utilizate în activități miniere și ar fi consolidat, în același timp, mecanismul de atribuire directă a locurilor de veci.