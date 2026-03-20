Potrivit PNL, bugetul pentru 2026 este unul construit pe o abordare diferită față de anii anteriori și reprezintă o desprindere clară de practicile considerate nesustenabile. Documentul este prezentat ca fiind un „buget al adevărului”, care mută accentul de pe consumul bazat pe datorie către investiții menite să genereze dezvoltare reală și prosperitate pe termen lung.

PNL subliniază că bugetul este rezultatul muncii Guvernului condus de Ilie Bolojan, liderul partidului, care a pus în centrul acțiunii reformele structurale și disciplina financiară. În același timp, Executivul și-ar fi respectat promisiunea de a nu majora impozitele și taxele.

„Partidul Naţional Liberal salută adoptarea bugetului de stat pentru 2026, un buget al adevărului, construit pe o abordare economică profund diferită faţă de anii trecuţi şi care marchează o despărţire clară de practicile nesustenabile anterioare. România are astăzi un buget realist, responsabil şi corect faţă de cetăţeni. Este un buget care schimbă fundamental modelul economic al ţării: de la consumul bazat pe datorie la investiţii care generează dezvoltare reală şi şansa prosperităţii pe termen lung”, a transmis formațiunea într-un comunicat.

Formațiunea enumeră reformele realizate în ultimele nouă luni și reflectate în buget, printre care reforma administrației publice, reforma pensiilor magistraților, reforma fiscală, reorganizarea autorităților de reglementare precum ANRE, ASF și ANCOM, eficientizarea companiilor de stat și reforma din sănătate. Potrivit PNL, aceste schimbări nu mai sunt doar promisiuni, ci se regăsesc concret în modul în care sunt alocate și cheltuite fondurile publice.

„Toate reformele asumate în ultimele 9 luni – reforma administraţiei publice, reforma pensiilor magistraţilor, reforma fiscală, reforma autorităţilor de reglementare (ANRE, ASF, ANCOM), efortul de eficientizare a companiilor de stat, reforma din sănătate – se regăsesc în acest buget. Nu mai vorbim de promisiuni, ci de o schimbare concretă, reflectată în modul în care sunt alocaţi şi cheltuiţi banii publici. Acest buget este, în acelaşi timp, o garanţie de stabilitate pentru ţară. România evită tentaţiile derapajului bugetar, care ar fi aruncat din nou ţara în dezechilibre periculoase”, susține PNL.

Liderii liberali consideră că bugetul oferă o garanție de stabilitate și că România evită derapajele bugetare care ar fi putut duce la dezechilibre economice periculoase. Prin asumarea unei ținte de deficit de 6,2% pentru 2026, statul își menține angajamentele și își consolidează credibilitatea în fața instituțiilor europene, agențiilor de rating și investitorilor.

În același timp, nivelul investițiilor publice este prezentat drept unul record, estimat la 165 de miliarde de lei, echivalentul a 8% din PIB, ceea ce ar reflecta angajamentul pentru susținerea economiei și dezvoltarea pe termen lung a țării.

PNL transmite că adoptarea bugetului oferă motive de încredere pentru populație, iar măsurile luate în ultimele luni contribuie la reașezarea finanțelor publice pe baze solide. Potrivit formațiunii, această stabilitate este esențială pentru o creștere economică sustenabilă și pentru îmbunătățirea treptată a nivelului de trai în România.