CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan. Legea privind companiile de stat merge la promulgare

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins miercuri, în unanimitate, sesizarea depusă de președintele Nicușor Dan împotriva modificărilor aduse legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Judecătorii constituționali au decis că prevederile contestate respectă Constituția, iar legea poate continua procedura de promulgare. Decizia CCR este definitivă și general obligatorie și vizează inclusiv noile reguli referitoare la decontarea unor cheltuieli efectuate de administratorii și directorii companiilor de stat.

CCR a analizat atât criticile formulate cu privire la procedura de adoptare a legii, cât și aspectele legate de conținutul actului normativ și a concluzionat că prevederile contestate nu încalcă Legea fundamentală. Una dintre cele mai importante modificări contestate de președintele Nicușor Dan privește posibilitatea decontării unor cheltuieli de reprezentare, transport, diurnă și cazare pentru administratorii și directorii întreprinderilor publice.

Judecătorii constituționali au explicat că aceste cheltuieli sunt legate direct de exercitarea mandatelor și pot fi reglementate distinct prin lege, fără a încălca prevederile constituționale.

„Curtea Constituțională a stabilit că reglementarea distinctă a posibilității decontării, în condițiile legii, a unor cheltuieli de reprezentare, transport, diurnă și cazare efectuate în scopul exercitării mandatelor (…) nu contravine dispozițiilor constituționale”, a transmis CCR.

Magistrații au subliniat că prevederile introduse în lege nu reprezintă beneficii acordate fără control și nici nu creează un regim juridic privilegiat pentru conducerea companiilor de stat. În analiza sa, CCR a arătat că aceste cheltuieli rămân încadrate în limitele și condițiile stabilite prin legislația aplicabilă.

În sesizarea transmisă Curții Constituționale, președintele Nicușor Dan a susținut că există diferențe majore între forma proiectului adoptată de Senat și cea votată ulterior de Camera Deputaților, ceea ce ar încălca principiul bicameralismului prevăzut de Constituție.

CCR a respins însă această critică și a explicat că modificările introduse de Camera Deputaților nu schimbă obiectul și scopul inițial al actului normativ. Judecătorii constituționali au considerat că noile prevederi privind decontarea unor categorii suplimentare de cheltuieli sunt direct legate de reglementarea guvernanței corporative a întreprinderilor publice.

„Fiind realizate în scopul exercitării mandatelor, aceste cheltuieli sunt, de fapt, decontări de cheltuieli prevăzute de lege (…) Prin urmare, o atare normă juridică poate fi adoptată de forul decizional, în propria procedură parlamentară de legiferare”, se arată în motivarea Curții.

Prin aceeași decizie, CCR a concluzionat că nu poate fi reținută încălcarea principiului constituțional al bicameralismului, deoarece forma finală a legii păstrează aceeași finalitate legislativă urmărită încă de la începutul procedurii parlamentare.

Judecătorii constituționali au analizat și criticile privind posibilitatea ca aceste cheltuieli să fie acordate fără limite clare sau fără mecanisme eficiente de verificare. CCR a precizat însă că noile prevederi nu elimină controlul instituțiilor competente și nu permit decontări nelimitate.

Magistrații au explicat că autoritățile responsabile vor continua să verifice legalitatea, oportunitatea și încadrarea acestor cheltuieli în plafoanele prevăzute de legislație și de contractele de mandat.

„Agenția va controla și autoriza în continuare orice cheltuială care se circumscrie în totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat și va aprecia în legătură cu oportunitatea sau natura juridică a acestor cheltuieli, precum și cu privire la limitele sau plafoanele acestora”, au explicat magistrații.

CCR a mai subliniat că stabilirea beneficiilor și a tipurilor de cheltuieli ce pot fi decontate reprezintă o decizie care aparține exclusiv legiuitorului. Potrivit Curții, aceste prevederi țin de libertatea Parlamentului de a defini cadrul legal aplicabil contractelor de mandat din întreprinderile publice.

„O opțiune legislativă ce se circumscrie libertății constituționale a legiuitorului” este formularea utilizată de CCR pentru a descrie modificările introduse în lege.

În urma deciziei Curții Constituționale, actul normativ privind modificarea regulilor de guvernanță corporativă pentru întreprinderile publice poate merge mai departe către promulgare.