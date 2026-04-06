Astăzi, 6 aprilie 2026, este Lunea Mare în Calendarul Creștin-Ortodox. Credincioșii pășesc oficial în Săptămâna Patimilor, o perioadă plină de emoție și profunzime pentru toți creștinii.

După bucuria Floriilor, Lunea Mare marchează începutul unui drum spiritual care ne conduce spre lumina Învierii.

În biserici, atmosfera devine una de smerenie, iar slujbele numite Denii încep să răsune în fiecare seară, chemându-ne la introspecție. Această zi de luni ne aduce în atenție două figuri importante.

Mai întâi, este vorba despre patriarhul Iosif, cel care a fost vândut de propriii frați pe treizeci de arginți. Această trădare străveche prefigurează sacrificiul lui Iisus, vândut mai târziu de Iuda. Iosif a trecut prin suferință și închisoare, dar a ajuns administratorul Egiptului, demonstrând că bunătatea triumfă mereu.

Tot în Lunea Mare, preoții ne vorbesc despre smochinul neroditor, pe care Hristos l-a blestemat să se usuce. Această pildă nu este una de teamă, ci o încurajare prietenoasă de a fi activi în credința noastră și de a face fapte bune, asigurându-ne că sufletul nostru rodește dragoste și înțelegere pentru cei din jurul nostru în fiecare zi din post.

„Noi trebuie să avem roade continuu, pentru că nu știm în ce timp va trebui să dăm seama de roadele noastre. Și noi dăm seama de roadele noastre în momentul în care Dumnezeu a hotărât să murim. Adică a hotărât să trecem prin puntea numită moarte dincolo. Deci, Dumnezeu ne judecă întru acea stare în care suntem găsiți la moarte. Deci smochinul, deși nu era vremea roadei, este o pildă pentru noi, căci neavând rod, a fost blestemat de Iisus. Hristos n-a făcut niciun rău cu asta și a trebuit să ne dea explicația că totuși fără roade cădem în sentința asta. Și el n-a procedat așa cu un om. Erau atâți păcătoși, pe care puteau să îi distrugă, să arate ce lucrare poate avea răul!… Și atunci a ales ceva fără rațiune, sentiment, voință. Fără suflet! A ales o plantă, un smochin. Și pentru el a acordat această stare, a lăsat să se întâmple așa ca să ne dea nouă pildă. Răspunsul la întrebare este: să fim atenți oricând, pentru că noi nu știm ceasul în care trebuie să dăm seama”, explică Părintele Nicolae Tănase, potrivit Doxologia.ro.

Pe lângă latura spirituală, Lunea Mare este și momentul în care gospodăriile noastre prind viață într-un mod cu totul deosebit. Tradiția spune că în această zi începe curățenia generală de Paște, un ritual care depășește simpla ordine în casă.

Gospodinele harnice deschid larg ferestrele pentru a lăsa aerul proaspăt de primăvară să intre, spălând totul, de la perdele până la covoare. În multe sate, dar și la oraș, oamenii aleg să facă mici reparații necesare prin curte și locuință.

Se crede că această curățenie are rolul magic de a alunga toate energiile negative și relele adunate pe parcursul iernii trecute. Nimic nu trebuie să rămână necurățat, pentru că se spune că nu este bine să ne prindă marea sărbătoare cu restanțe în gospodărie.

Tot acum, listele de cumpărături încep să prindă contur. Se caută cele mai bune ingrediente pentru pască, cozonac și ouă roșii.

Este o agitație frumoasă, plină de speranță, care ne pregătește nu doar locuința, ci și inima pentru primirea oaspeților dragi și pentru masa festivă de duminică, atunci când întreaga familie se adună iarăși.

Încheiem acest tablou al primei zile din Săptămâna Sfântă cu un aspect esențial: grija pentru ceea ce rostim și simțim. Lunea Mare deschide cel mai aspru post din an, mulți credincioși alegând să nu mănânce nimic de la răsărit până la apus.

„În Săptămâna Mare este întristarea pentru Pătimirile lui Hristos. Să presupunem că ți-a murit o persoană apropiată. Îți mai stă mintea la mâncare? Atunci nu numai că nu-ți mai pasă de mâncare, dar nici măcar apă nu-ți mai vine să bei”, ne arată cuvintele de învățătură ale Cuviosului Paisie Aghioritul.

Dar postul nu este doar despre mâncare, ci mai ales despre curățenia limbajului și a gândurilor. Preoții ne învață să evităm complet în Lunea Mare, dar și în celelalte zile următoare, bârfa, certurile sau vorbele grele care pot răni.

Tradiția mai spune că, în Lunea Mare, nu trebuie să mănânci urzici sau mâncăruri gătite cu oțet. Are legătură directă cu faptele înscrise în paginile Bibliei, pentru că Mântuitorul a fost bătut cu urzici și i s-au umezit buzele cu oțet, în loc de apă.

De asemenea, credincioșii nu au voie să dea cu var în Lunea Mare, deoarece riscă să atragă necazuri și boli cumplite.

Este o săptămână în care iertarea trebuie să fie la loc de cinste în casele noastre. Dacă am avut neînțelegeri cu vecinii sau prietenii, acum este momentul perfect să întindem o mână de împăcare.

Rugăciunea devine un sprijin de nădejde, oferindu-ne liniștea necesară pentru a înțelege sacrificiul divin. Participarea la Denii ne ajută să ne conectăm la o comunitate unită de aceleași valori frumoase.

Astfel, prin post, rugăciune și multă bunătate față de aproapele nostru, ne asigurăm că drumul spre Înviere este unul luminat de bucurie autentică și de pace sufletească deplină, pregătindu-ne să întâmpinăm lumina sfântă cu sufletul curat.