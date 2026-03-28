Primăria Cluj-Napoca continuă în 2026 programul social „Alimente”, un proiect de sprijin financiar destinat persoanelor vulnerabile din municipiu. Prin acest program, beneficiarii eligibili primesc tichete sociale în valoare de 500 de lei, care pot fi utilizate exclusiv pentru achiziția de produse alimentare de bază.

Măsura este finanțată din bugetul local și are ca obiectiv principal sprijinirea persoanelor cu venituri reduse, afectate de creșterea costului vieții și de dificultăți economice.

Programul „Alimente” reprezintă o formă de ajutor social local, complementară altor beneficii acordate la nivel național. Scopul acestuia este de a asigura accesul la hrană de bază pentru cetățenii aflați în situații vulnerabile sau risc de excluziune socială.

Tichetele sociale sunt acordate pe baza unor criterii clare de eligibilitate și sunt destinate exclusiv locuitorilor din municipiul Cluj-Napoca.

Ajutorul financiar este acordat următoarelor categorii sociale:

persoane cu handicap grav sau accentuat (neinstituționalizate)

pensionari și persoane cu invaliditate cu venituri reduse

veterani și văduve de război

persoane persecutate politic sau deportate

șomeri, cu sau fără indemnizație

beneficiari ai venitului minim de incluziune

victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane

Aceste categorii sunt considerate prioritare datorită situației financiare sau sociale dificile în care se află.

Depunerea cererii pentru tichetele sociale de 500 de lei se poate realiza prin mai multe metode, pentru a facilita accesul tuturor persoanelor eligibile:

online, prin platforma oficială a Primăriei Cluj-Napoca (e-Primăria)

fizic, la primăriile de cartier din municipiu

la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM) Cluj-Napoca

Pentru înscriere sunt necesare cererea tip și o declarație pe propria răspundere. În funcție de situația solicitantului, pot fi solicitate documente suplimentare privind veniturile sau componența familiei.

În funcție de categoria socială, pot fi solicitate următoarele acte:

act de identitate și documente de stare civilă

dovezi ale veniturilor (pensii, salarii, indemnizații, șomaj)

adeverințe de la AJOFM pentru șomeri

certificat de încadrare în grad de handicap

documente care atestă statutul de victimă a violenței domestice sau traficului de persoane

Pentru anumite categorii deja înregistrate în evidențele DASM, este suficientă depunerea cererii și a declarației pe propria răspundere.

Solicitările pentru tichetele sociale de 500 de lei pot fi depuse până la data de 27 noiembrie 2026. După acest termen, dosarele vor intra în etapa de verificare.

Autoritățile vor analiza datele prin sistemul informatic ANAF (PatrimVen) și bazele de date ale Primăriei Cluj-Napoca pentru stabilirea listei finale a beneficiarilor.

Acordarea ajutorului este condiționată de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și de lipsa datoriilor către bugetul local.

De asemenea, distribuirea cardurilor sociale pentru noii beneficiari se va realiza pe bază de programare individuală, comunicată ulterior de autorități.

Cererea și declarația pe propria răspundere pentru programul social ”Alimente” pot si accesate aici.