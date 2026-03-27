Sorin Grindeanu a explicat că este vorba despre un ajutor de tip one-off, inclus în legea bugetului și stabilit prin amendamente, ca parte a pachetului de solidaritate. Acesta a menționat că măsura face parte dintr-un plan mai amplu, care prevede acordarea a două astfel de ajutoare, gândite inițial pentru perioadele Paștelui și Crăciunului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii regionale a PSD din Oltenia, unde Grindeanu a fost întrebat despre stadiul acestor plăți. El a precizat că procesul legislativ este în desfășurare, după ce bugetul a trecut de controlul Curtea Constituțională a României (CCR) și urmează să ajungă la Administrația Prezidențială pentru promulgare. Ulterior, legea va intra în vigoare.

Potrivit lui Grindeanu, acordarea primului ajutor înainte de Paște depinde de rapiditatea acestor etape, fiind vorba despre o cursă contra cronometru. El a subliniat că întârzierea semnificativă a aprobării bugetului a complicat implementarea măsurii în termenul dorit, ceea ce face ca plata acestui sprijin financiar către pensionari până la sărbători să nu fie sigură.

În acest context, liderul social-democrat a reiterat că, deși intenția inițială a fost ca primul ajutor să fie acordat înainte de Paște, întârzierile procedurale au generat incertitudine, iar autoritățile încearcă să finalizeze cât mai rapid pașii necesari pentru ca banii să ajungă la beneficiari.

„Mi-aş dori să se poată da primul ajutor înainte de Paşte. E o cursă, totuşi, contra cronometru aici. Dar e vorba de două, gândite iniţial de Paşte şi de Crăciun. Din păcate, bugetul a fost aprobat foarte, foarte târziu. Şi atunci ne-a dus în situaţia în care nu e foarte sigur că acest prim ajutor pentru pensionari va veni de Paşte”, a arătat Sorin Grindeanu.

Amintim că Ministerul Muncii a anunțat devansarea calendarului de plată a pensiilor pentru luna aprilie 2026, în contextul Sărbătorilor Pascale, astfel încât beneficiarii să își primească banii înainte de această perioadă.

Potrivit instituției, Casa Națională de Pensii Publice a făcut toate demersurile necesare pentru asigurarea fondurilor destinate plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor achitate prin intermediul caselor teritoriale de pensii. În paralel, au fost realizate operațiunile pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii către beneficiari.

De asemenea, CNPP a transmis comunicări către Poșta Română și către instituțiile bancare cu care are încheiate convenții pentru distribuirea și plata pensiilor, pentru a asigura respectarea noului calendar.

Astfel, toate pensiile livrate prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până cel târziu la data de 9 aprilie. În cazul pensionarilor care au optat pentru plata în cont bancar, sumele aferente vor fi virate pe 8 aprilie.

În ceea ce privește ajutoarele financiare de tip one-off, autoritățile au precizat că acestea sunt prevăzute în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2026. Totuși, deoarece actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională a României, CNPP estimează că aceste ajutoare nu vor putea fi acordate în luna aprilie, urmând să fie plătite în luna mai.

„Devansare calendar pentru plata pensiilor în luna aprilie 2026 Având în vedere faptul că luna aprilie 2026 este marcată de Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii. În același timp, au fost transmise comunicări către C.N.Poșta Română S.A. și instituțiile bancare cu care CNPP are încheiate convenții de distribuire și plată a pensiilor. În aceste condiții, dată fiind importanța acestei sărbători, toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie. În ceea ce privește ajutoarele one-off, acordarea acestora este prevăzută în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026. Având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, CNPP apreciază că ajutoarele one-off nu se pot acorda în luna aprilie, urmând să fie achitate în luna mai”, a scris Ministerul Muncii pe Facebook.

