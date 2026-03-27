În anul 2025, numărul mediu de pensionari a fost de 4,917 milioane, în scădere cu 42.000 față de anul precedent. Dintre aceștia, pensionarii de asigurări sociale de stat au fost în medie 4,563 milioane, în scădere cu 27.000 comparativ cu 2024, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Pensia medie lunară, calculată pe baza sumelor brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari – inclusiv pensii de asigurări sociale, pensii I.O.V.R. și ajutor social – a fost de 2.936 lei, înregistrând o creștere de 13,8% față de anul anterior. În cazul pensionarilor de asigurări sociale de stat, pensia medie lunară a fost de 2.814 lei, marcând o majorare de 14,4% comparativ cu 2024.

INS a calculat și raportul dintre pensia medie netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare și câștigul salarial mediu net, care a fost de 63,1%, în creștere față de 53,9% în 2024. Indicele pensiei medii reale pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete și indicele prețurilor de consum, a fost de 105,7%.

În total, pensionarii de asigurări sociale de stat au reprezentat 92,8% din totalul pensionarilor. În ceea ce privește distribuția pe categorii de pensii, majoritatea pensionarilor – 80,2% – au beneficiat de pensii pentru limită de vârstă, în timp ce pensionarii cu pensii anticipate sau anticipate parțial au reprezentat doar 2,1% din total.

La nivel național, raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de opt pensionari la zece salariați. Însă acest raport prezintă variații semnificative în funcție de regiune, de la doar patru pensionari la zece salariați în Municipiul București și județul Ilfov, până la 13 pensionari la zece salariați în județul Vaslui și 14 pensionari la zece salariați în județul Teleorman.

Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a înregistrat, de asemenea, diferențe considerabile între județe, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă fiind de 1.326 lei. Cele mai mici pensii medii lunare s-au consemnat în județele Botoșani (2.228 lei), Vrancea (2.266 lei), Giurgiu (2.279 lei) și Vaslui (2.284 lei), în timp ce cele mai mari valori s-au înregistrat în Municipiul București (3.554 lei), Hunedoara (3.505 lei), Brașov (3.325 lei) și Gorj (3.245 lei).

Datele oficiale arată că, în anul 2025, numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale a fost de 902.300 persoane. Dintre aceștia, cea mai mare pondere a fost reprezentată de persoanele din sistemul asigurărilor sociale de stat (92,4%), urmate de pensionarii proveniți din fostul sistem pentru agricultori (7,2%), iar persoanele din sistemul militar au reprezentat doar 0,4% din total.