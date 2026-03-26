Comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut puternic în ianuarie față de luna precedentă pe toate segmentele
În luna ianuarie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut semnificativ față de luna decembrie 2025. Scăderea a fost de 21,4% ca serie brută și de 2,4% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.
Declinul a fost resimțit pe toate componentele acestui sector. Comerțul cu autovehicule a scăzut cu 29,4%, în timp ce comerțul cu motociclete, piese și accesorii și activitățile de întreținere și reparare a motocicletelor au înregistrat o scădere de 22%.
Activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au scăzut cu 12,8%, iar comerțul cu piese și accesorii auto a înregistrat un recul de 3,9%.
Față de aceeași lună a anului trecut, comerțul auto continuă să fie pe minus, dar cu scăderi mai reduse
Comparativ cu luna ianuarie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut cu 6,7% ca serie brută și cu 0,3% ca serie ajustată.
Pe segmente, scăderile au fost mai moderate decât cele lunare, dar au rămas vizibile. Comerțul cu motociclete și activitățile aferente au scăzut cu 11,8%, comerțul cu autovehicule cu 9,5%, activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor cu 3,4%, iar comerțul cu piese și accesorii auto cu 1,8%.
Serviciile pentru populație au scăzut puternic în ianuarie, în special în domenii precum HoReCa, recreere și înfrumusețare
Și în sectorul serviciilor de piață prestate populației au fost înregistrate scăderi importante. În luna ianuarie 2026, față de decembrie 2025, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 18,7% ca serie brută și cu 8,5% ca serie ajustată.
Scăderile au fost determinate în principal de activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative, care au scăzut cu 24,6%, urmate de hoteluri și restaurante, cu 21,4%.
De asemenea, serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au scăzut cu 21,2%, iar activitățile de spălare și curățare a articolelor textile și produselor din blană au înregistrat un recul de 15%.
Singurul segment care a înregistrat creștere în această perioadă a fost cel al agențiilor turistice și tur-operatorilor, unde cifra de afaceri a crescut cu 12,4%.
Comparativ cu anul trecut, serviciile rămân pe trend descendent, cu scăderi pe majoritatea activităților
Față de luna ianuarie 2025, serviciile de piață prestate populației au scăzut cu 13,1% ca serie brută și cu 9,7% ca serie ajustată.
Declinul a fost determinat de scăderile din mai multe domenii, inclusiv activitățile de jocuri de noroc și recreere, cu 19,1%, serviciile de coafură și înfrumusețare, cu 17,3%, hotelurile și restaurantele, cu 15,8%, și activitățile de spălare și curățare, cu 13,5%.
În același timp, agențiile turistice și tur-operatorii au înregistrat o creștere de 10,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Datele INS arată astfel că începutul anului 2026 a fost marcat de scăderi în mai multe sectoare importante ale economiei, atât în comerțul auto, cât și în serviciile destinate populației.
