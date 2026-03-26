În luna ianuarie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut semnificativ față de luna decembrie 2025. Scăderea a fost de 21,4% ca serie brută și de 2,4% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Declinul a fost resimțit pe toate componentele acestui sector. Comerțul cu autovehicule a scăzut cu 29,4%, în timp ce comerțul cu motociclete, piese și accesorii și activitățile de întreținere și reparare a motocicletelor au înregistrat o scădere de 22%.

Activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au scăzut cu 12,8%, iar comerțul cu piese și accesorii auto a înregistrat un recul de 3,9%.

Comparativ cu luna ianuarie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut cu 6,7% ca serie brută și cu 0,3% ca serie ajustată.

Pe segmente, scăderile au fost mai moderate decât cele lunare, dar au rămas vizibile. Comerțul cu motociclete și activitățile aferente au scăzut cu 11,8%, comerțul cu autovehicule cu 9,5%, activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor cu 3,4%, iar comerțul cu piese și accesorii auto cu 1,8%.

Și în sectorul serviciilor de piață prestate populației au fost înregistrate scăderi importante. În luna ianuarie 2026, față de decembrie 2025, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 18,7% ca serie brută și cu 8,5% ca serie ajustată.

Scăderile au fost determinate în principal de activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative, care au scăzut cu 24,6%, urmate de hoteluri și restaurante, cu 21,4%.

De asemenea, serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au scăzut cu 21,2%, iar activitățile de spălare și curățare a articolelor textile și produselor din blană au înregistrat un recul de 15%.

Singurul segment care a înregistrat creștere în această perioadă a fost cel al agențiilor turistice și tur-operatorilor, unde cifra de afaceri a crescut cu 12,4%.

Față de luna ianuarie 2025, serviciile de piață prestate populației au scăzut cu 13,1% ca serie brută și cu 9,7% ca serie ajustată.

Declinul a fost determinat de scăderile din mai multe domenii, inclusiv activitățile de jocuri de noroc și recreere, cu 19,1%, serviciile de coafură și înfrumusețare, cu 17,3%, hotelurile și restaurantele, cu 15,8%, și activitățile de spălare și curățare, cu 13,5%.

În același timp, agențiile turistice și tur-operatorii au înregistrat o creștere de 10,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Datele INS arată astfel că începutul anului 2026 a fost marcat de scăderi în mai multe sectoare importante ale economiei, atât în comerțul auto, cât și în serviciile destinate populației.