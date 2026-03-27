Hidroelectrica cumpără 7 transformatoare Siemens pentru Porțile de Fier I, investind 117 milioane lei pentru modernizarea centralei

Hidroelectrica a cumpărat 7 transformatoare mari de la Siemens pentru centrala de la Porțile de Fier, plătind 117 milioane de lei. Compania a anunțat că a terminat această achiziție după o licitație câștigată de Siemens Energy.

Transformatoarele noi vor înlocui echipamentele vechi și uzate și vor ajuta la transportul mai eficient al energiei produse de turbinele de pe Dunăre.

Centrala Porțile de Fier I este cea mai mare hidrocentrală a Hidroelectrica și una dintre cele mai importante din România. Are o putere mare și produce anual o cantitate semnificativă de energie electrică, acoperind o parte importantă din consumul țării. Echipamentele vechi erau depășite, așa că era nevoie de modernizare pentru a preveni problemele și pentru a păstra eficiența ridicată.

Prin aceste investiții, compania își întărește poziția de lider în producția de energie curată și își protejează cele mai importante active. Modernizarea centralei de la Porțile de Fier I arată că această sursă importantă de energie regenerabilă va funcționa în siguranță și în anii următori.

„Investim în tehnologii moderne pentru a asigura securitatea energetică a României și a menține standarde înalte de siguranță”, a precizat Badea.

Hidroelectrica, companie de stat și cel mai mare producător de energie din România, a avut în 2025 un profit net de aproximativ 3,3 miliarde de lei. Acesta este mai mic cu 20% față de 2024, dar cu 10% peste cât estimase compania în buget. Producția de energie a scăzut cu 15%, ajungând la 11.847 GWh.

Compania a explicat că, în 2025, rezultatele au fost totuși mai bune decât cele estimate în buget, chiar dacă au fost mai slabe decât în 2024. Motivul principal a fost lipsa de apă, care a redus producția de energie hidro și, implicit, cantitatea de energie pe care au putut să o vândă.

Tot din cauza producției mai mici, profitabilitatea companiei a scăzut față de anul anterior. Chiar și așa, rezultatele finale au depășit așteptările din buget, mai ales datorită unei producții mai bune în ultimele luni ale anului. Veniturile companiei au crescut ușor, cu 5%, ajungând la 9,61 miliarde de lei.

Rezultatele din 2025 au fost afectate de scăderea producției și a vânzărilor de energie, dar și de prețurile mai mici pe anumite piețe. Primele nouă luni ale anului au fost cele mai dificile, din cauza secetei, iar 2025 a ajuns să fie anul cu cea mai mică producție hidro din istoria României. Chiar dacă prețurile de vânzare au fost mai mari decât în 2024, acestea nu au compensat complet efectele secetei.

În același timp, compania a investit mai mult: în 2025 investițiile au crescut cu 32%, ajungând la 781 milioane de lei. Această creștere a fost determinată în special de investițiile în proiecte noi, care s-au dublat, dar și de modernizarea echipamentelor și lucrările de întreținere, toate fiind extinse semnificativ. Aceste investiții arată că firma își dezvoltă activitatea și își consolidează baza pentru rezultate bune pe termen lung.

Profitul pe acțiune a fost de 9,19 lei, mai mic decât în 2024, dar peste nivelul estimat în buget.