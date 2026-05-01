Ajutor financiar pentru pensionari în 2026. Pachetul de Solidaritate este un proiect inițiat de Ministerul Muncii și vine în contextul presiunilor economice generate de creșterea prețurilor. Măsurile vizează protejarea veniturilor persoanelor vulnerabile, în special ale pensionarilor cu venituri reduse.

În anul 2026, ajutorul financiar este acordat pensionarilor din sistemul public de pensii și celor din sistemul pensiilor militare de stat, dacă veniturile lunare cumulate sunt de cel mult 3.000 de lei. Sumele totale acordate diferă în funcție de nivelul veniturilor. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi 1.000 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 800 de lei, iar cei cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei.

Ajutorul este împărțit în două tranșe egale, acordate în lunile mai și decembrie 2026. Prima tranșă, care începe să fie plătită în luna mai, este de 500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru cei cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Prin venituri lunare se înțeleg pensiile din sistemul public, pensiile militare de stat și indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza legislației în vigoare. Pentru acordarea sprijinului se iau în calcul veniturile cumulate realizate de aceeași persoană, iar acestea trebuie să fie sub sau egale cu pragurile stabilite.

Plata ajutorului financiar se face din oficiu, prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii, atât în luna mai, cât și în decembrie 2026. Fondurile provin de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul se acordă fiecărui urmaș în parte. De asemenea, suma se plătește integral chiar dacă pensia aferentă lunii respective este pentru o fracțiune de lună. În situația în care pensionarii încasează în luna mai sau decembrie diferențe de drepturi bănești aferente unor perioade anterioare, aceste sume nu sunt luate în calcul la stabilirea plafonului de venit.

Sprijinul financiar este acordat doar pensionarilor aflați în evidența caselor de pensii din România și care au domiciliul în țară.

În ceea ce privește distribuirea efectivă a banilor, aceasta este influențată și de programul Poștei Române. Deoarece data de 1 mai este zi de sărbătoare legală și nu se lucrează, toate subunitățile poștale sunt închise în această zi. Activitatea este reluată începând de luni, 4 mai 2026, când începe și distribuirea pensiilor și a ajutorului financiar pentru beneficiarii eligibili.

„În conformitate cu prevederile Codului Muncii, ziua de 1 Mai este declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Astfel, toate subunitățile poștale vor fi închise vineri, 1 mai 2026. Activitatea va fi reluată luni, 4 mai 2026, conform programului normal de lucru”, arată datele Poștei Române.

Plata pensiilor în luna mai se face în funcție de opțiunea aleasă de fiecare beneficiar. Pentru cei care primesc banii în cont bancar, viramentele sunt realizate, de regulă, în data de 12 a lunii, cel târziu până pe 13. În cazul pensionarilor care primesc pensia prin poștă, distribuirea sumelor se face la domiciliu, în intervalul 1-15 ale lunii. În această perioadă va fi livrat și ajutorul financiar, odată cu pensia.

Autoritățile au transmis că nu există probleme logistice care ar putea întârzia plățile, iar distribuirea se va face conform calendarului stabilit.

„Chiar dacă documentația diferă între cuponul de pensie și ajutorul financiar acordat de stat, sumele vor ajunge fără probleme la beneficiari. Românii vor primi banii împreună, respectiv pensia aferentă lunii și sprijinul suplimentar. Poșta Română a primit deja fișierele de la Casa Națională de Pensii, iar în acest moment nu există probleme care ar putea întârzia plățile. Astfel, începând de luni, 4 mai, va demara distribuirea pensiilor prin poștă, inclusiv a ajutorului financiar pentru persoanele eligibile”, a declarat Ștefan Valentin, director general la Poșta Română, pentru Digi24.

„Compania Națională „Poșta Română" informează publicul cu privire la programul de funcționare al subunităților poștale cu ocazia zilei de 1 Mai. În conformitate cu prevederile Codului Muncii, ziua de 1 Mai este declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Astfel, toate subunitățile poștale vor fi închise vineri, 1 mai 2026. Activitatea va fi reluată luni, 4 mai 2026, conform programului normal de lucru. Ne asigurăm clienții, așa cum i-am obișnuit, că interesele lor rămân pe primul plan în preocupările noastre. Poșta Română le urează tuturor românilor o zi de 1 Mai liniștită, cu momente plăcute și relaxare", a transmis compania într-un comunicat.

Cu toate acestea, nu toți pensionarii vor beneficia de acest sprijin. Sunt excluse persoanele care nu au domiciliul sau reședința în România, chiar dacă primesc pensie din sistemul public sau militar. De asemenea, nu vor primi ajutorul cei care nu sunt înregistrați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii.

Un alt criteriu esențial este cel al veniturilor cumulate. Dacă acestea depășesc pragul de 3.000 de lei, dreptul la sprijin se pierde automat, indiferent de alte condiții îndeplinite. Astfel, chiar și o depășire minoră a plafonului duce la excluderea de la plată.

Ajutorul acordat în 2026 reprezintă una dintre măsurile prin care statul încearcă să atenueze impactul creșterii costului vieții asupra pensionarilor cu venituri reduse, însă criteriile stricte de eligibilitate limitează numărul beneficiarilor.