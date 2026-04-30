Câți bani câștigă românii din Diaspora? Pe măsură ce ne apropiem de jumătatea anului 2026, peisajul salarial european în sectorul retailului reflectă o maturizare a politicilor de protecție a angajaților și o competiție acerbă între marii retaileri pentru atragerea forței de muncă.

Germania și Regatul Unit rămân destinațiile cele mai atractive pentru lucrătorii din retail. În Germania, salariul minim brut a atins pragul de aproximativ 2.343 de euro, însă majoritatea angajaților din magazine câștigă semnificativ mai mult.

Gigantul Lidl și partenerul de grup Kaufland continuă să se poziționeze ca angajatori de top, oferind venituri brute cuprinse între 2.400 de euro și 2.800 de euro, depășind constant pragul legal minim.

Marea Britanie oferă venituri competitive, cu un salariu minim de aproximativ 2.150 de lire. Aici, branduri precum Zara și H&M se luptă în oferte salariale ce pot ajunge la 2.450 de lire brut pentru personalul din magazine.

Interesant este cazul țărilor precum Austria și Italia, unde nu există un salariu minim impus prin lege la nivel național, veniturile fiind reglementate prin contracte colective de muncă (Kollektivvertrag, respectiv CCNL).

În Austria, un angajat la H&M pleacă de la un venit brut mediu de 2.150 de euro, în timp ce în Italia, retaileri precum Carrefour sau Decathlon oferă salarii ce gravitează în jurul sumei de 1.700 de euro.

Franța menține un curs stabil, cu un salariu minim brut de 1.823 de euro. Retaileri emblematici precum Carrefour și Decathlon se aliniază acestei valori, oferind pachete salariale ce pot urca până la 2.100 de euro brut în funcție de experiență și locație.

În Spania, deși salariul minim a crescut la 1.381 de euro, grupul Inditex (Zara) și lanțul de supermarketuri Mercadona rămân principalii piloni de stabilitate, oferind salarii medii ce ating adesea pragul de 1.750 de euro.

La coada clasamentului analizat se află Portugalia, unde salariul minim brut a depășit cu puțin bariera de 1.000 de euro, situându-se la 1.073 de euro.