#summerteam este un proiect de recrutare, desfășurat în premieră de Lidl România, care își propune să extindă echipele magazinelor din zonele de pe litoral, în perioada verii, când traficul este mult mai ridicat de turiști.

În același scop, compania derulează anual programul intern „Hai la Mare”, dedicat colegilor din magazine, prin care angajații din întreaga țară au posibilitatea de a lucra temporar în unitățile Lidl de la malul mării, având o serie de beneficii dedicate. Numai anul trecut, peste 200 de angajați au participat la acest program, contribuind la susținerea activității din sezonul de vârf.

Prin lansarea acestei inițiative, Lidl extinde aceste eforturi și către candidați externi, adresându-se tinerilor la început de drum în carieră, care își doresc o experiență de muncă într-un mediu organizat și dinamic, fără a necesita experiență anterioară.

Angajarea se realizează pe o perioadă determinată de până la două luni și jumătate, care include două săptămâni de training și două luni de activitate efectivă în magazin. Programul se adresează candidaților din zona litoralului și nu include beneficii de cazare sau transport, fiind disponibil în magazinele Lidl din stațiuni litorale precum Eforie, Mangalia, Tuzla și Năvodari.

În cadrul programului #summerteam Lidl, tinerii vor susține activitatea echipelor cu activități specifice funcționării magazinelor Lidl, precum aprovizionarea rafturilor și aranjarea produselor, menținerea standardelor de prospețime și curățenie în magazine, precum și asistarea clienților.

O componentă esențială a rolului este conduita comportamentală: tinerii trebuie să fie persoane dornice să ajute, să poată avea o interacțiune amabilă cu clienții Lidl și o colaborare bună cu echipa.

Jobul este full-time, organizat în ture, inclusiv în weekend (dar cu cel puțin un weekend liber pe lună) și, acolo unde este cazul, pe timp de noapte.

Participanții în programul #summerteam beneficiază de un pachet competitiv pentru un job de vară:

Venit brut mediu de 6.600 de lei, aferent unei norme întregi, care include salariul brut, tichete de masă de 40 de lei pentru fiecare zi lucrată, sporuri și bonusuri, precum și al 13‑lea salariu acordat proporțional cu perioada lucrată;

Sporuri aplicabile: 40% pentru munca în weekend, 25% pentru tura de noapte și 100% pentru sărbători legale sau ore suplimentare;

Training: procesul de integrare este susținut de un Trainer-Mentor, care facilitează adaptarea rapidă la mediul de lucru.

Mai mult decât atât, programul le oferă tinerilor un start profesional în retailul alimentar și o experiență practică de învățare alături de unii dintre cei mai buni profesioniști din domeniu.

Lidl România este cel mai bun plătitor din retailul alimentar românesc, fapt susținut de o politică salarială consecventă și de un pachet de beneficii peste media pieței. Cel mai mic salariu din companie este, în prezent, cu 31% mai mare decât salariul minim brut pe economie, contribuind activ la stabilitatea financiară și bunăstarea angajaților săi. Mai mult, începând cu 1 martie 2026, toate veniturile din cadrul Lidl au crescut cu minimum 7%.

Angajamentul constant față de oameni este reconfirmat prin certificarea Top Employer, obținută de Lidl România pentru al zecelea an consecutiv, ca recunoaștere a standardelor ridicate în materie de condiții de muncă, beneficii și dezvoltare profesională. Cei interesați pot afla mai multe detalii și pot aplica online, trimițând CV-ul pe platforma https://cariere.lidl.ro/.

Detalii program de recrutare #summerteam Lidl