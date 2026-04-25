Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că, în martie 2026, rata anuală a inflației a crescut la 9,9%, de la 9,3% în luna februarie.

În același timp, prețurile au continuat să urce atât la alimente, unde avansul anual a fost de 7,67%, cât și la mărfurile nealimentare și servicii, unde ritmul de creștere a depășit 10%.

În acest context, comportamentul consumatorilor români la cumpărături devine tot mai calculat. Din perspectiva Shopfully, consumatorii nu renunță la achiziții, însă își modifică modul de luare a deciziilor: compară mai mult prețurile, urmăresc din timp ofertele și încearcă să identifice mai clar unde găsesc cea mai bună valoare pentru banii cheltuiți.

Pentru tot mai mulți români, economisirea nu mai înseamnă doar alegerea celui mai ieftin produs, ci cumpărături mai bine informate. Deciziile impulsive luate în fața raftului sunt înlocuite de un proces mai structurat: căutarea ofertelor, compararea produselor similare, verificarea promoțiilor relevante și evitarea achizițiilor făcute pe moment. În acest context, economiile reale vin din planificare și comparație, nu doar din reduceri.

Un prim element vizibil este schimbarea momentului deciziei de cumpărare. Dacă în trecut aceasta se lua în magazin, astăzi ea se formează adesea acasă, cu zile înainte de vizită. Consumatorii se documentează online, compară prețuri și analizează ofertele înainte de a pleca la cumpărături.

Un al doilea trend este fragmentarea coșului de cumpărături. Familiile aleg să își optimizeze achizițiile: produsele de bază sunt cumpărate la reducere, carnea poate fi luată din piață, iar produsele premium sau de îngrijire sunt achiziționate din magazine unde există promoții mai avantajoase. Loialitatea față de un singur retailer scade, fiind înlocuită de o alegere constantă a celui mai bun raport calitate-preț.

Un al treilea aspect este planificarea bugetului și migrarea către alternative mai accesibile, fenomen cunoscut ca „down-trading”. Tot mai multe familii aleg branduri proprii sau produse mai ieftine, fără a reduce semnificativ volumul de consum, ci optimizând cheltuielile.

Modul în care românii se informează înainte de cumpărături s-a schimbat semnificativ. Consultarea pliantelor tradiționale este înlocuită treptat de instrumente digitale, utilizate pentru comparare și planificare.

În primul trimestru din 2026, Shopfully a observat o creștere a interesului utilizatorilor pentru căutarea ofertelor, în special pentru produse fresh, promoții săptămânale și oferte locale. Consumatorii caută tot mai mult informații relevante și imediate: ce este disponibil în apropiere și ce merită cumpărat în acel moment.

Pentru retaileri, acest comportament deschide noi oportunități de atragere a clienților în magazinele fizice. Soluțiile de tip Drive-to-Store transformă interesul digital în vizite reale, prin oferte geolocalizate și recomandări personalizate.

Campaniile direcționate către utilizatori din proximitate reduc costurile de marketing și cresc șansele de conversie în magazin. În perioade de presiune inflaționistă, astfel de campanii au generat creșteri de trafic de peste 30%, arătând că relevanța ofertei contează mai mult decât volumul acesteia.

„În 2026, consumatorul român este mai informat și mai exigent ca niciodată. Vedem tot mai clar că economisirea începe înainte de intrarea în magazin, atunci când oamenii compară, verifică ofertele și încearcă să înțeleagă unde găsesc valoare reală pentru bugetul lor. Pentru retaileri, asta înseamnă că simpla prezență promoțională nu mai este suficientă. Contează claritatea, relevanța și momentul în care ajungi la consumator”, declară Cătălin Pațachia, Country Manager Shopfully România.

Retailerii trebuie să fie prezenți acolo unde consumatorul caută informații, înainte ca acesta să ia decizia de cumpărare. O vizibilitate digitală solidă a ofertelor locale, cu prețuri actualizate și promoții adaptate fiecărei zone, a devenit o necesitate, nu doar un avantaj competitiv.

Un element esențial îl reprezintă personalizarea geografică. Comportamentul de consum diferă între orașe mici și mari, iar eficiența unei oferte depinde de cât de bine este adaptată la contextul local, nu de un mesaj general la nivel național.

La fel de importantă este sincronizarea ofertei cu momentul de intenție al consumatorului. Retailerii care reușesc să genereze trafic în magazine sunt cei care livrează mesaje relevante exact atunci când clientul se informează și compară opțiuni.

Shopfully operează în această etapă a deciziei de cumpărare, conectând ofertele locale ale retailerilor cu utilizatorii din proximitate în momentul în care aceștia caută activ produse.

Într-un context economic marcat de presiune asupra puterii de cumpărare, avantajul competitiv nu mai vine din volum, ci din relevanță. Consumatorii își optimizează bugetele prin informare, comparație și planificare, iar retailerii câștigă prin capacitatea de a transforma această informare în experiențe de cumpărare mai eficiente și mai bine direcționate.