Lidl România continuă strategia de digitalizare și anunță extinderea funcției Scan & Go, disponibilă în aplicația Lidl Plus, în tot mai multe unități din țară.

Începând cu 23 aprilie, serviciul este disponibil în 15 magazine din județele Constanța și Tulcea, iar din 30 aprilie va fi lansat și în magazine din județul Brașov.

Această extindere vine după implementarea deja existentă în 22 de magazine din București și din județele Ilfov, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Satu Mare, Maramureș, Timiș și Cluj.

Planul retailerului indică o extindere progresivă la nivel național, pe măsură ce tot mai mulți clienți adoptă soluțiile digitale în procesul de cumpărături.

Funcționalitatea Scan & Go le permite clienților să își scaneze produsele direct de pe raft, folosind telefonul mobil, pe măsură ce le adaugă în coș.

Produsele sunt înregistrate automat într-un coș digital, iar valoarea totală este actualizată în timp real în aplicație, oferind o imagine clară asupra cheltuielilor înainte de finalizarea cumpărăturilor.

La final, clienții merg direct la o casă de marcat expres (self-service), unde scanează cardul Lidl Plus, iar toate produsele sunt transferate automat în bonul final, fără a mai fi nevoie de scanare suplimentară.

Extinderea Scan & Go vine la pachet și cu introducerea unor echipamente moderne în magazine.

Este vorba despre cântare inteligente cu recunoaștere automată, care permit cântărirea produselor vrac și emiterea unei etichete de preț. Odată scanată, eticheta adaugă automat produsele în coșul digital al clientului.

Această tehnologie reduce timpul petrecut în magazin și elimină etapele clasice din procesul de cumpărare.

Pentru utilizarea funcției, clienții trebuie să urmeze câțiva pași:

accesează opțiunea „Scan & Go” din aplicația Lidl Plus

fac check-in în magazin prin activarea localizării sau scanarea unui cod QR

scanează produsele pe măsură ce le adaugă în coș

finalizează cumpărăturile la casa de marcat expres

Întregul proces este gândit pentru a elimina cozile și pentru a oferi o experiență rapidă și eficientă.

Aplicația Lidl Plus este deja extrem de populară, având peste 100 de milioane de utilizatori la nivel global.

În România, aceasta oferă funcționalități multiple, precum card digital de fidelitate, promoții personalizate, istoricul bonurilor, dar și servicii precum Lidl Pay, Click&Pick și Scan & Go.

Potrivit studiului NielsenIQ – Retail Pulse 2025, 31% dintre respondenți consideră că Lidl Plus oferă cele mai bune beneficii dintre programele de loialitate analizate.

Prin extinderea Scan & Go, Lidl România își consolidează direcția strategică de digitalizare și modernizare a experienței de cumpărături.

Retailerul mizează pe soluții tehnologice care oferă mai mult control clienților, reduc timpul petrecut în magazine și optimizează întregul proces de achiziție.

În paralel, compania își menține angajamentul de a oferi produse de calitate la prețuri competitive, adaptându-se în același timp noilor obiceiuri de consum și cerințelor tot mai digitale ale clienților din România.