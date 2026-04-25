Marius Budăi critică măsurile de austeritate. Într-un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a precizat că, în contextul discursurilor privind „echilibrele bugetare” susținute de Ilie Bolojan și de susținătorii acestuia, datele publicate de Institutul Național de Statistică ar indica o realitate diferită pentru populație, respectiv o scădere a nivelului de consum și a capacității oamenilor de a-și acoperi cheltuielile de bază.
Acesta susține că politicile de austeritate promovate ar fi determinat populația să facă alegeri dificile în viața de zi cu zi, inclusiv între bunuri esențiale, și că unele servicii considerate uzuale ar fi devenit mai greu accesibile pentru o parte dintre cetățeni. În opinia sa, situația nu ar mai putea fi descrisă doar ca o perioadă de restricții economice, ci ar reflecta o presiune socială accentuată asupra nivelului de trai.
”În timp ce domnul Bolojan și fanii dumnealui vorbesc de echilibre bugetare, INS vorbește de români care nu-și mai permit să iasă din casă. Graficile dumnealui arată bine. Viețile cetățenilor români, nu.
Politicile de austeritate promovate de domnul Bolojan și susținute frenetic de admiratorii dumnealui îi obligă pe oameni să aleagă între săpun și pâine. Domnul Bolojan a reușit ce părea imposibil: a făcut din frizerie un lux. În aceste momente nu mai vorbim de austeritate. Vorbim de umilință. Vorbim de un experiment social pe pielea oamenilor”, spune Marius Budăi.
Românii și-au redus dramatic cheltuielile în primele două luni ale lui 2026 în comparație cu 2025
Marius Budăi mai afirmă că, în timp ce discursul public al susținătorilor politicilor de austeritate vorbește despre necesitatea sacrificiilor pentru stabilitatea economică, datele INS indică scăderi semnificative ale cheltuielilor populației în primele luni ale anului 2026 față de perioada similară a anului anterior. El face referire la diminuări raportate la mai multe categorii de consum, precum servicii de înfrumusețare, restaurante și hoteluri, produse nealimentare, carburanți și servicii de curățare.
”Domnul Bolojan și admiratorii săi ne explică zilnic, cu grafice frumoase și discursuri solemne, că România merge pe calea cea bună. Că austeritatea este necesară. Că sacrificiile sunt inevitabile. Că totul este pentru binele țării. Între timp, INS – institutul care lucrează cu cifre, nu cu povești – publică datele reale. Și cifrele nu mint. În primele două luni din 2026, românii și-au redus dramatic cheltuielile față de aceeași perioadă a anului trecut”, notează acesta.
|Domeniu
|Scădere
|Coafură și saloane de înfrumusețare
|-20%
|Hoteluri și restaurante
|-14%
|Produse nealimentare (săpun, detergenți, pastă de dinți, haine, încălțăminte)
|-10%
|Carburanti
|-10%
|Spălătorie și curățătorie
|-9%
|Servicii prestate populației (total)
|-10,7%
Acesta interpretează aceste evoluții ca semnale ale unei reduceri generale a consumului, pe fondul creșterii unor taxe și al diminuării veniturilor disponibile, susținând că efectele ar fi resimțite mai puternic de categoriile cu venituri mici și medii.
PSD consideră necesară atragerea atenției asupra acestor evoluții
În final, Marius Budăi afirmă că formațiunea din care face parte consideră necesară atragerea atenției asupra acestor evoluții și solicită oprirea măsurilor pe care le descrie drept generatoare de dificultăți sociale, subliniind că, în opinia sa, indicatorii economici trebuie corelați cu impactul asupra nivelului de trai al populației.
”Nu este o statistică rece. Este viața de zi cu zi a milioane de oameni care, după ce au plătit facturile majorate, după ce au suportat TVA și accize crescute direct din buzunarul lor, nu mai au bani nici pentru lucrurile elementare. Aceasta nu este o criză venită din altă parte. Este o criză fabricată prin decizii deliberate – majorarea taxelor pe consum și tăieri de venituri – care lovesc cel mai tare în cei cu venituri mici și medii, nu în marii bogați. Ce reprezintă toate aceste cifre pentru oameni?
Minus pe linie la multe, dar plus 100% la suferință. PSD nu poate privi în altă parte când datele arată sărăcirea reală a cetățenilor români. De aceea tragem semnalul de alarmă. De aceea cerem oprirea acestui dezastru.
Cifrele nu mint. Oamenii simt. România merită mai mult decât atât”, notează fostul ministru.
