Marius Budăi critică măsurile de austeritate. Într-un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a precizat că, în contextul discursurilor privind „echilibrele bugetare” susținute de Ilie Bolojan și de susținătorii acestuia, datele publicate de Institutul Național de Statistică ar indica o realitate diferită pentru populație, respectiv o scădere a nivelului de consum și a capacității oamenilor de a-și acoperi cheltuielile de bază.

Acesta susține că politicile de austeritate promovate ar fi determinat populația să facă alegeri dificile în viața de zi cu zi, inclusiv între bunuri esențiale, și că unele servicii considerate uzuale ar fi devenit mai greu accesibile pentru o parte dintre cetățeni. În opinia sa, situația nu ar mai putea fi descrisă doar ca o perioadă de restricții economice, ci ar reflecta o presiune socială accentuată asupra nivelului de trai.

Marius Budăi mai afirmă că, în timp ce discursul public al susținătorilor politicilor de austeritate vorbește despre necesitatea sacrificiilor pentru stabilitatea economică, datele INS indică scăderi semnificative ale cheltuielilor populației în primele luni ale anului 2026 față de perioada similară a anului anterior. El face referire la diminuări raportate la mai multe categorii de consum, precum servicii de înfrumusețare, restaurante și hoteluri, produse nealimentare, carburanți și servicii de curățare.

”Domnul Bolojan și admiratorii săi ne explică zilnic, cu grafice frumoase și discursuri solemne, că România merge pe calea cea bună. Că austeritatea este necesară. Că sacrificiile sunt inevitabile. Că totul este pentru binele țării. Între timp, INS – institutul care lucrează cu cifre, nu cu povești – publică datele reale. Și cifrele nu mint. În primele două luni din 2026, românii și-au redus dramatic cheltuielile față de aceeași perioadă a anului trecut”, notează acesta.

Domeniu Scădere Coafură și saloane de înfrumusețare -20% Hoteluri și restaurante -14% Produse nealimentare (săpun, detergenți, pastă de dinți, haine, încălțăminte) -10% Carburanti -10% Spălătorie și curățătorie -9% Servicii prestate populației (total) -10,7%

Acesta interpretează aceste evoluții ca semnale ale unei reduceri generale a consumului, pe fondul creșterii unor taxe și al diminuării veniturilor disponibile, susținând că efectele ar fi resimțite mai puternic de categoriile cu venituri mici și medii.

În final, Marius Budăi afirmă că formațiunea din care face parte consideră necesară atragerea atenției asupra acestor evoluții și solicită oprirea măsurilor pe care le descrie drept generatoare de dificultăți sociale, subliniind că, în opinia sa, indicatorii economici trebuie corelați cu impactul asupra nivelului de trai al populației.