Inițial, măsura privind interzicerea vânzării produselor din tutun în supermarketuri a fost introdusă de ministrul Sănătății din Belgia, Frank Vandenbroucke. Conform restricțiilor impuse, magazinele alimentare cu o suprafață mai mare de 400 de metri pătrați nu mai aveau voie să comercializeze țigări și alte produse din tutun.

Ulterior, cazul a ajuns în fața Curții Constituționale, care a considerat că măsura este discriminatorie. Instanța a apreciat că nu există o justificare pentru situația în care doar magazinele mici pot vinde produse din tutun și a solicitat modificarea legislației.

În urma acestei decizii, supermarketurile au primit din nou dreptul de a comercializa țigări, însă produsele nu mai pot fi expuse la vedere în spațiile comerciale.

Cu toate acestea, Lidl a decis să nu reintroducă țigările în magazinele sale, chiar dacă această alegere ar putea duce la pierderea unor clienți. Retailerul susține că preferă să promoveze un stil de viață sănătos și să contribuie la reducerea fumatului, în special în rândul tinerilor.

Compania a precizat că hotărârea este definitivă și face parte dintr-o strategie pe termen lung privind eliminarea produselor din tutun din sortiment.

Lidl a transmis că își menține decizia de a nu mai vinde tutun și că dorește să contribuie la obiectivul unei generații fără fumat. Retailerul a explicat că eliminarea completă a produselor din tutun reprezintă o alegere structurală și de durată, în contextul dezbaterilor politice și sociale privind locurile în care aceste produse pot fi comercializate.

„Ne menținem decizia: în viitor nu vom mai vinde tutun. Astfel, contribuim la obiectivul unei generații fără fumat. Am luat anterior decizia strategică de a elimina complet tutunul din sortiment. În contextul în care dezbaterea politică și socială privind locurile de vânzare continuă, dorim să clarificăm poziția noastră: este o alegere structurală și de durată”, a transmis Lidl.

Isabelle Colbrandt, purtătoare de cuvânt a Lidl Belgia, a declarat că supermarketurile companiei vor să fie un partener de încredere în promovarea unui stil de viață sănătos. Ea a precizat că, indiferent de eventualele decizii politice viitoare privind interdicțiile, Lidl nu va reveni la comercializarea produselor din tutun.

„Vrem să fim un partener de încredere în promovarea unui stil de viață sănătos. Indiferent de eventualele decizii politice viitoare privind interdicțiile, nu vom reveni la comercializarea produselor din tutun”, a declarat Colbrandt.

Potrivit Lidl Belgia, eliminarea definitivă a produselor din tutun reprezintă și o modalitate de a susține obiectivul mai amplu de creștere a barierelor împotriva fumatului în societate.