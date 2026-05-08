Din cuprinsul articolului Dezbaterea despre energia regenerabilă în România și impactul asupra sistemului energetic

Datele oficiale din Europa arată exact contrariul: mai multe regenerabile înseamnă prețuri mai mici, dependență mai redusă de gaz și protecție împotriva șocurilor externe. Dar în România adevărul trebuie îngropat, pentru că deranjează prea multe interese.

Potrivit raportului „Price Impact of Renewables in Europe”, publicat de Positive Money și preluat de pv magazine Spania, extinderea capacităților regenerabile între 2023 și 2025 a redus prețurile angro la electricitate cu o medie de 24,2% în țările analizate.

Spania și Portugalia sunt exemplul perfect al unui sistem energetic construit pentru consumatori, nu pentru băieții conectați politic la rețea. Cele două state sunt astăzi cu 53% mai puțin expuse la volatilitatea prețurilor gazelor față de acum trei ani. Motivul? Au introdus masiv energie solară și eoliană în sistem, au investit in marea stocareși au avut curajul să lase piața să funcționeze.

APCE spune de ani de zile ceea ce mulți din sistem cunosc, dar puțini au curajul să rostească public: rețeaua Transelectrica a fost blocată artificial cu ATR-uri acordate haotic, ținute „la sertar”, ocupând capacități de racordare fără proiecte reale în spate. Rezultatul? Investițiile serioase au fost întârziate, energia ieftină a fost ținută afară din sistem, iar consumatorii au continuat să plătească facturi umflate.

Și nimeni nu poate pretinde că nu a știut.

Guvernul știa.

ANRE știa.

Transelectrica știa.

Toți au privit cum România frânează exact sectorul care putea reduce facturile populației și ale economiei.

În timp ce statele europene accelerează tranziția energetică pentru a scăpa de dependența de gaz și de volatilitatea piețelor internaționale, România încă ascultă lecțiile unor „specialiști expirați” care vorbesc despre regenerabile de parcă ar fi o amenințare națională.

Adevărul este simplu și extrem de incomod pentru această castă de pseudo-experți: energia regenerabilă strică jocurile celor care prosperă din prețuri mari și dintr-un sistem ținut artificial în criză permanentă.

Mai multă energie solară și eoliană înseamnă:

prețuri mai mici;

concurență reală;

dependență mai mică de gaz;

mai puțină putere pentru cartelurile energetice.

Exact ceea ce anumite grupuri nu își doresc.

Raportul european mai arată ceva esențial: cu cât intră mai multe regenerabile în sistem, cu atât impactul de reducere a prețurilor devine mai puternic. Nu este propagandă „verde”. Sunt cifre. Sunt piețe reale. Sunt rezultate măsurabile.

Problema este un sistem construit să blocheze concurența și să protejeze privilegii. Problema este că energia ieftină sperie exact rețelele de interese care au trăit ani întregi din crize, dependență și prețuri umflate.

Spania și Portugalia au demonstrat că se poate.

România demonstrează doar cât de mult rău pot face „specialiștii expirați” atunci când sunt lăsați să controleze discursul public și deciziile strategice.