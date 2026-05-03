Începând cu sezonul estival din acest an, sectorul privat din Republica Moldova va implementa un nou mecanism de stimulare a angajaților și de sprijinire a turismului intern: tichetele de vacanță. Această inițiativă, aprobată de către Guvernul de la Chișinău, promite să transforme modul în care cetățenii își petrec concediile, oferind în același timp o gură de oxigen operatorilor turistici locali, în special celor din mediul rural.

În prezent, peste zece antreprenori și administratori de pensiuni din întreaga țară se află într-un proces avansat de avizare pentru a fi incluși în lista oficială a destinațiilor unde se va putea plăti cu aceste vouchere.

Oficiul Național al Turismului monitorizează atent această etapă, asigurându-se că unitățile de cazare îndeplinesc toate criteriile necesare pentru a primi turiști în baza noului sistem de plată.

Potrivit directorului Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, procesul de afiliere a unităților turistice este în plină desfășurare. Aceasta a explicat pentru TVR Moldova că, odată ce etapa de aprobare va fi finalizată, unitățile respective vor fi comunicate operatorului autorizat pentru încheierea contractelor necesare.

Directorul și-a exprimat convingerea că întregul sistem va deveni operațional până la începerea sezonului de vară, oferind antreprenorilor toate informațiile pentru a-și pregăti oferta de cazare și agrement.

„Acum sunt peste zece unităţi afiliate care sunt în proces de aprobare şi în momentul în care acest proces va fi finalizat, aceste unităţi vor fi anunţate operatorului autorizat ca acesta să poată încheia contracte, să le dea toată informaţia necesară ca antreprenorii să poată să primească turiştii la unităţile lor de cazare sau agrement. Eu cred că noi cu siguranţă reuşim până la acest sezon estival”, a afirmat Ana Sandra.

Tichetele, care pot fi emise atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, vor avea o valabilitate de un an.

Un aspect esențial este faptul că angajatorii vor avea libertatea de a selecta beneficiarii în mod transparent și nediscriminatoriu, utilizând drept criteriu principal performanța la locul de muncă.

Ana Sandra a subliniat că valoarea acestor tichete este una considerabilă, reprezentând 50% din salariul mediu pe economie prognozat pentru anul 2026, adică aproximativ 8.600 de lei moldovenești (aproximativ 2.186 de lei românești).

Această sumă, care este scutită de impozite, trebuie să acopere obligatoriu serviciul de cazare, dar poate fi utilizată și pentru masă, drumeții sau alte activități de agrement oferite de destinația aleasă.

„Luând în calcul că tichetele de vacanţă presupun o sumă de 50% din salariul mediu pe economie calculat pentru 2026, e vorba de 8.600 de lei, această sumă neimpozabilă poate fi folosită la unităţile afiliate, destinaţiile turistice, în primul rând este obligatoriu să fie inclus serviciul de cazare. Turistul poate beneficia şi de servicii de hiking, alimentaţie, de agrement. Tot ce poate propune destinaţia turistică pentru turişti”, a adăugat Ana Sandra.

Antreprenorii locali privesc cu mult optimism această schimbare, considerând-o un motor pentru creșterea numărului de vizitatori. Victoria Mușinschi, administratorul unei pensiuni, a precizat că unitatea sa va pune la dispoziție pachete complete care includ cazare, masă și activități recreative.

În opinia sa, aceste tichete reprezintă un ajutor real pentru angajații care nu și-au permis anterior o vacanță, funcționând ca un imbold pentru ca aceștia să se bucure de un concediu meritat chiar la ei în țară.

„Noi o să oferim servicii de cazare, alimentare şi activităţi de agrement în baza acestor tichete. Însăşi tichetele sunt foarte binevenite pentru angajaţii instituţiilor, pentru că nu toţi şi-au permis până acum să beneficieze de vacanţe, iar aceste tichete vor fi ca o îndrumare pentru angajaţii instituţiilor să meargă într-o vacanţă bine meritată”, spune ea.

La rândul său, Sergiu Hanganu, un alt administrator de pensiune, a menționat că, deși mecanismul este nou și încă nu foarte bine cunoscut în detaliu, este dornic să se implice în proiect. El a caracterizat inițiativa drept o oportunitate excelentă atât pentru dezvoltarea afacerilor din turism.

„Tot ce apare nou ce ţine de turism, primirea oaspeţilor, noi încercăm să ne implicăm. Tema nu ne este atât de bine cunoscută, dar cred că este o oportunitate şi pentru noi, dar şi pentru vizitatorii care vor veni”, afirmă administratorul de pensiune.

Proiectul, aprobat de Executiv la jumătatea lunii februarie, include și facilități pentru angajații cu program parțial, asigurând o aplicabilitate extinsă a măsurii la nivelul întregii piețe a muncii.