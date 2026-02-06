Regulile de acordare a voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul public s-au modificat din nou începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit noilor reglementări adoptate de autorități.

Principala schimbare vizează plafonul de venit până la care bugetarii mai pot beneficia de acest sprijin: doar angajații cu salarii lunare nete de cel mult 6.000 de lei vor mai primi tichete de vacanță, față de pragul de 8.000 de lei aplicat anterior.

Valoarea voucherelor rămâne neschimbată, respectiv 800 de lei pe an, însă dispare complet obligația contribuției proprii din partea beneficiarilor.

Până acum, angajații trebuiau să achite din buzunar încă 800 de lei pentru a putea utiliza voucherele la pachete turistice în valoare totală de 1.600 de lei.

Eliminarea acestei condiții este considerată una dintre cele mai importante modificări ale programului, deoarece permite folosirea integrală a voucherelor fără costuri suplimentare.

Noile reguli sunt prevăzute în Legea nr. 141/2025 și în forma revizuită a Ordonanței de Urgență nr. 8/2009, care actualizează sistemul voucherelor de vacanță începând cu anul 2026.

Conform actelor normative, instituțiile publice vor acorda anual vouchere în valoare de 800 de lei personalului ale cărui salarii de bază lunare nete nu depășesc plafonul de 6.000 de lei.

Comparativ cu anul 2025, este eliminată complet obligația contribuției proprii pentru utilizarea voucherelor.

Tichetele vor fi acordate exclusiv pe suport electronic, sub forma cardului de vacanță, și vor putea fi folosite integral pentru achiziționarea de servicii turistice pe teritoriul României.

Programul se adresează angajaților din instituțiile publice, în limita bugetelor aprobate, și include personalul din administrația publică centrală și locală, cadrele didactice și personalul universitar de stat, angajații din sistemul public de sănătate, structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională, precum și personalul contractual din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare.

Distribuirea voucherelor se face de către fiecare instituție publică, conform bugetelor și procedurilor interne.

Angajații din mediul privat nu sunt incluși în programul finanțat din fonduri publice, însă pot primi vouchere de vacanță ca beneficiu extrasalarial, la decizia angajatorului, în condițiile stabilite de Codul Fiscal.

Autoritățile susțin că noile reguli urmăresc o direcționare mai eficientă a sprijinului către angajații cu venituri mai mici, o mai bună transparență în cheltuirea fondurilor publice și stimularea turismului intern.