Voucherele de vacanță reprezintă un instrument de stimulare a turismului intern, utilizat pentru a susține consumul de servicii turistice în România. În prezent, valoarea acestora este de 800 de lei, conform reglementărilor în vigoare.

Potrivit industriei de turism, acest mecanism a contribuit semnificativ la creșterea cererii interne, în special pentru destinații precum litoralul românesc, stațiunile montane și balneare, dar și pentru city break-uri în orașele turistice.

Din perspectiva industriei, voucherele de vacanță au un rol important în susținerea economiei locale. Conform estimărilor citate de ANAT, aproximativ 90% din sumele utilizate prin acest mecanism sunt fiscalizate, contribuind la reducerea economiei informale din turism.

Efectele economice sunt resimțite în mai multe sectoare, inclusiv:

hoteluri și unități de cazare

restaurante și servicii HoReCa

agenții de turism

transport și activități de agrement

Reprezentanții industriei avertizează că o eventuală reducere sau eliminare a voucherelor ar putea duce la scăderea consumului intern și la pierderi semnificative de locuri de muncă.

Unul dintre cele mai importante puncte din poziția ANAT este extinderea voucherelor de vacanță și către angajații din sectorul privat.

Propunerea vizează implementarea unui mecanism de sprijin cu finanțare fiscală, astfel încât beneficiul să nu genereze costuri directe semnificative pentru angajatori, dar să ofere acces mai larg la servicii turistice pentru angajați.

Beneficiile estimate ale extinderii includ:

creșterea consumului intern de turism

reducerea presiunii financiare asupra familiilor

acces mai echitabil la concedii în România

stimularea competitivității industriei ospitalității

Spre deosebire de România, unde voucherele de vacanță sunt un instrument dedicat exclusiv turismului intern, în Germania nu există un sistem echivalent sub formă de carduri sau tichete destinate strict concediilor. Modelul german se bazează în principal pe bani acordați direct angajaților sau pe beneficii flexibile, stabilite prin contracte de muncă sau politici ale angajatorilor.

Cel mai apropiat echivalent este prima de vacanță („Urlaubsgeld”), o sumă de bani acordată suplimentar salariului, dar fără restricții de utilizare și fără legare de sectorul turistic intern.

Caracteristică România – vouchere de vacanță Germania – sistem „Urlaubsgeld” și beneficii Formă Card/tichet electronic dedicat Bani cash adăugați la salariu Destinație utilizare Exclusiv turism (cazare, servicii turistice) Orice tip de cheltuială Geografie utilizare Doar în România Oriunde în lume Obligatoriu Doar pentru anumite categorii din sectorul public (în funcție de politici guvernamentale) Nu este obligatoriu legal; depinde de contracte colective Reglementare Sistem național reglementat de stat Negociat prin „Tarifverträge” (contracte colective de muncă) Impozitare În funcție de regimul fiscal aplicabil voucherelor De regulă impozitat ca venit salarial Libertate de cheltuire Restricționată la servicii turistice Complet liberă

Pe lângă „Urlaubsgeld”, angajații din Germania pot beneficia de mai multe forme de sprijin indirect, care în unele cazuri pot susține și costurile de vacanță:

Sachbezüge (beneficii în natură) : carduri valorice cu plafon lunar (de obicei până la 50 EUR), utilizabile la comercianți parteneri

: carduri valorice cu plafon lunar (de obicei până la 50 EUR), utilizabile la comercianți parteneri Vouchere cadou : utilizate pentru diverse achiziții, inclusiv servicii sau produse legate indirect de călătorii

: utilizate pentru diverse achiziții, inclusiv servicii sau produse legate indirect de călătorii Subvenții pentru transport : inclusiv sprijin pentru „Deutschland-Ticket”, un abonament național de transport public

: inclusiv sprijin pentru „Deutschland-Ticket”, un abonament național de transport public Job-Ticket: abonamente de transport oferite de angajatori, uneori cu facilități fiscale

În Franța, sistemul de sprijin pentru turism este mai apropiat de modelul românesc decât de cel german, prin existența Chèques-Vacances, un mecanism național administrat de ANCV. Spre deosebire de România, unde voucherele sunt finanțate integral de angajator în anumite condiții, în Franța sistemul funcționează pe bază de cofinanțare între angajat și angajator, fiind mai flexibil și mai extins geografic.

Sistemul francez permite accesul la servicii turistice într-un mod mai amplu decât cel românesc, incluzând atât sectorul privat, cât și cel public. În unele cazuri, pot beneficia și lucrători independenți sau mici antreprenori.

Cine le primește: angajați din privat, bugetari, uneori PFA și antreprenori

angajați din privat, bugetari, uneori PFA și antreprenori Finanțare: contribuție mixtă – angajat + angajator

contribuție mixtă – angajat + angajator Cofinanțare: până la 80% pentru venituri mai mici, respectiv până la 50% pentru venituri mai mari

până la 80% pentru venituri mai mici, respectiv până la 50% pentru venituri mai mari Unde se folosesc: Franța și întreaga Uniune Europeană

Franța și întreaga Uniune Europeană Formă: hârtie sau variantă digitală (Chèque-Vacance Connect)

hârtie sau variantă digitală (Chèque-Vacance Connect) Valabilitate: 2 ani după anul emiterii

Caracteristică Franța – Chèques-Vacances România – vouchere de vacanță Sistem Cofinanțare angajat + angajator Finanțare suportată de angajator (în sectorul public/privat eligibil) Instituție administrativă ANCV Sistem național reglementat de stat Beneficiari Angajați publici, privați, uneori independenți În principal angajați eligibili din sectorul public/privat Arie de utilizare Franța + Uniunea Europeană Exclusiv România Tip servicii Hoteluri, restaurante, transport, muzee, agrement Servicii turistice din România (cazare, pachete turistice) Formă Fizică + digitală Card electronic/tichet electronic Valabilitate 2 ani după emitere De regulă 1 an de la emitere Condiție de venit Influentează procentul de cofinanțare Prag de eligibilitate stabilit prin legislație

În Spania, nu există un sistem național de vouchere de vacanță similar celui din România sau Franța. Statul nu emite carduri universale destinate exclusiv turismului, însă sprijinul pentru concedii se realizează printr-o combinație de salarii suplimentare, programe sociale și beneficii fiscale oferite de angajatori.

Modelul spaniol este mai degrabă indirect: în locul voucherelor dedicate, populația beneficiază de venituri suplimentare și programe sociale care pot fi folosite pentru finanțarea vacanțelor.

1. Salarii suplimentare (Pagas extraordinarias)

Majoritatea angajaților din Spania primesc 14 salarii pe an, nu 12. Cele două plăți suplimentare sunt acordate în mod tradițional în lunile de vară și iarnă.

Aceste venituri sunt utilizate frecvent pentru finanțarea concediilor, în special pentru vacanța de vară.

2. Programul IMSERSO

Unul dintre cele mai importante programe sociale este gestionat de IMSERSO, destinat în special pensionarilor.

Programul oferă pachete turistice subvenționate, cu prețuri reduse semnificativ, incluzând cazare, masă și transport. Obiectivul principal este susținerea turismului intern în extrasezon și facilitarea accesului la vacanțe pentru persoanele în vârstă.

3. Beneficii extrasalariale (retribuție flexibilă)

Companiile private din Spania pot oferi angajaților diverse beneficii neimpozabile, care ajută indirect la finanțarea vacanțelor:

carduri de masă (utilizabile în restaurante, inclusiv în zone turistice)

vouchere pentru grădiniță (care reduc costurile familiale)

subvenții pentru transport public

Aceste beneficii nu sunt dedicate exclusiv turismului, dar eliberează bugetul personal pentru cheltuieli de vacanță.

4. Concediul plătit – drept legal extins

Spania are una dintre cele mai favorabile legislații europene privind concediul de odihnă. Angajații beneficiază, în general, de minimum 30 de zile calendaristice de concediu plătit anual, ceea ce sprijină indirect mobilitatea turistică și consumul în sectorul ospitalității.

Caracteristică Spania – sistem de sprijin pentru vacanțe România – vouchere de vacanță Sistem național de vouchere Nu există Există (carduri/tichete dedicate) Formă principală de sprijin Salarii suplimentare + programe sociale + beneficii fiscale Beneficiu dedicat turismului Program social major IMSERSO Nu există echivalent național similar Beneficiari direcți Pensionari, angajați (indirect), sector privat Angajați eligibili (în funcție de legislație) Utilizare fonduri Liberă (în funcție de venituri) Restricționată la servicii turistice Flexibilitate Ridicată (bani + beneficii multiple) Medie (destinație turistică fixă) Rol principal Sprijin social + redistribuire + turism seniori Stimularea turismului intern

În Austria, nu există un sistem de vouchere de vacanță reglementat prin lege, similar celui din România. În schimb, modelul austriac se bazează pe un sistem consolidat de bonusuri salariale și beneficii extrasalariale, stabilite în principal prin contracte colective de muncă, care oferă angajaților un nivel ridicat de venit disponibil, inclusiv pentru concedii.

Acest sistem funcționează prin plăți suplimentare obligatorii și beneficii fiscale, mai degrabă decât prin tichete dedicate exclusiv turismului.

1. Urlaubsgeld și Weihnachtsgeld (al 13-lea și al 14-lea salariu)

În Austria, majoritatea angajaților primesc 14 salarii pe an, un standard bine consolidat în piața muncii.

Urlaubsgeld (bonus de vacanță): echivalentul al 13-lea salariu, plătit în lunile de vară

Weihnachtsgeld (bonus de Crăciun): al 14-lea salariu, acordat la final de an

Aceste sume sunt folosite frecvent pentru finanțarea concediilor sau cheltuielilor sezoniere.

Din 2026, există și un regim fiscal mai favorabil pentru o parte din aceste bonusuri, cu scutiri parțiale pentru sume de până la 400 EUR lunar și o taxare redusă comparativ cu salariul obișnuit.

2. Carduri cadou și bonusuri neimpozabile

Angajatorii austrieci pot oferi beneficii suplimentare sub formă de carduri și bonusuri flexibile:

vouchere cadou de până la 365 EUR/an, neimpozabile

bonus de performanță (până la 1.000 EUR în 2025–2026), introdus ca măsură anti-inflație

utilizare flexibilă în magazine, servicii și activități de agrement

Aceste beneficii nu sunt destinate exclusiv turismului, dar pot fi utilizate indirect pentru vacanțe.

3. Tichete de masă (Essensgutscheine)

Sistemul de tichete de masă este foarte dezvoltat și poate contribui indirect la bugetul de vacanță al angajaților.

valoare: până la 8 EUR/zi lucrătoare în 2026

utilizare: restaurante, cantine, inclusiv în zone turistice

formă: digitală sau pe card

Prin reducerea cheltuielilor zilnice, aceste tichete eliberează venit disponibil pentru concedii.

4. Sprijin pentru transport – Klimaticket

Un alt beneficiu important este subvenționarea transportului public prin „Klimaticket”, un abonament național care permite deplasarea nelimitată în toată țara.

Acest sistem sprijină mobilitatea internă și încurajează turismul local, în special în zonele montane și urbane.