Grevă la Dechatlon: Peste 1.000 de angajați cer salarii mai mari: „Viața nu este roz, cel puțin nu pentru cei care lucrează acolo”

Peste 1.000 de angajați ai Decathlon Franța au declanșat o grevă pe 6 iunie, în mai multe orașe, cerând salarii mai mari. Protestul a fost motivat de diferența dintre creșterea profiturilor companiei și veniturile personalului. Salariații au distribuit pliante, au strâns semnături și au cerut reluarea negocierilor.

Peste o mie de angajați Decathlon Franța au intrat în grevă sâmbătă, 6 iunie, cerând majorări salariale și acuzând faptul că veniturile lor nu țin pasul cu rezultatele financiare ale companiei. Greva a vizat una dintre cele mai cunoscute companii franceze din retailul sportiv, prezentă la nivel global și considerată, de ani de zile, una dintre mărcile preferate ale francezilor.

Salariații au distribuit pliante în fața mai multor magazine și au cerut clienților să semneze o petiție online de susținere, care strânsese peste 5.300 de semnături până la mijlocul după-amiezii. La Paris, un grup de angajați a intrat pentru scurt timp într-un magazin Decathlon, unde, cu ajutorul unei portavoci, a cerut creșterea salariilor.

„Viața nu este roz la Decathlon, cel puțin nu pentru cei care lucrează acolo”, a strigat delegatul sindical central CFDT la Decathlon, prezent la o adunare care a reunit aproximativ 30 de persoane la Paris, potrivit „Les Echos”.

Nemulțumirea angajaților vizează, în primul rând, diferența dintre rezultatele financiare ale companiei și nivelul salariilor din magazine. Potrivit reprezentanților sindicali, responsabilitățile angajaților au crescut, în timp ce efectivele au fost reduse, ceea ce a dus la o presiune mai mare asupra personalului rămas.

În fața celui mai vechi magazin Decathlon din Franța, situat în Englos, în departamentul Nord, o delegată sindicală CFDT și angajată la magazinul V2 din Villeneuve-d’Ascq a denunțat „refuzul total” al conducerii de a reveni la masa negocierilor după majorarea salariului minim din luna iunie. Ea a descris situația drept „picătura care a umplut paharul” și a spus că apelul intersindical la mobilizare este unul „inedit”.

Pentru angajați, problema nu este doar nivelul salariilor, ci și sentimentul că efortul lor nu se regăsește în veniturile lunare, în timp ce compania raportează profituri tot mai mari.

„Totuși, puterea noastră de cumpărare scade”, a declarat delegata respectivă.

Greva a pornit după ce Decathlon a raportat un profit net de 910 milioane de euro pentru anul 2025, în creștere cu 16%. Cifra de afaceri a ajuns la 16,8 miliarde de euro, cu 4% mai mare față de anul anterior.

Pentru sindicatele din Franța, aceste cifre sunt principalul argument în favoarea unei creșteri salariale. Mesajul transmis de greviști este că o companie profitabilă, cu o prezență internațională puternică și cu rezultate financiare în creștere, ar trebui să împartă mai vizibil câștigurile cu angajații din magazine. În realitate, fișele de post sunt tot mai complexe, compania reduce efectivele, iar angajații ajung să aibă mai multe sarcini, dar mai puține mijloace pentru a le îndeplini.

Decathlon a transmis că participarea la mișcarea socială era de 5% din cei 23.000 de angajați ai săi din Franța, potrivit datelor disponibile la finalul dimineții; 99% dintre cele 324 de magazine din Franța erau deschise. Retailerul a transmis agenției de presă AFP că menține „un dialog regulat cu reprezentanții personalului” și că rămâne „atent, zi de zi, la așteptările colaboratorilor săi”.