Informații utile despre pensie pentru vârstnicii din România. Tu știai ce însemnătate au diferitele culori de pe talonul de pensie?

Casa Județeană de Pensii Sălaj a explicat, într-o postare pe contul oficial de Facebook, importanța culorilor cupoanelor de pensie, subliniind că acestea transmit informații esențiale despre tipul prestației sau modalitatea de plată.

Instituția a precizat că talonul verde indică pensiile acordate în baza legilor speciale, în timp ce culoarea gri este folosită pentru sume suplimentare sau diferențe de plată.

De asemenea, reprezentanții instituției au menționat că documentul de culoare mov arată că pensia a fost virată pe card, iar cel roșu este specific pensiilor livrate la domiciliu prin mandat poștal.

Totodată, culoarea galbenă este destinată pensiilor acordate membrilor fostelor CAP-uri. Este vorba despre Cooperativa Agricolă de Producție, o formă de organizare a agriculturii în timpul regimului comunist.

În încheiere, reprezentanții Casei Județene de Pensii Sălaj au arătat că acest sistem le permite pensionarilor să identifice mai ușor situația plății, asigurându-i pe beneficiari că vor primi în continuare informații clare.

Culoare Cupon Semnificație / Tip Pensie Modalitate de Plată / Detalii Verde Pensii acordate în baza legilor speciale Conform legislației specifice în vigoare Gri Sume suplimentare sau diferențe de plată Plăți rectificative, restanțe sau indexări Mov Pensia virată direct pe card Cont bancar curent Roșu Pensia livrată prin mandat poștal Distribuită la domiciliu prin factorul poștal Galben Pensii acordate foștilor membri CAP Destinată agricultorilor din fostele cooperative

„Știați că fiecare culoare a cuponului de pensie are o semnificație importantă? Cupoanele de pensie nu diferă doar prin culoare, ci și prin informațiile pe care le transmit despre tipul pensiei sau modalitatea de plată. Verde – pensii acordate în baza legilor speciale; Gri – sume suplimentare sau diferențe de plată; Mov – pensia virată pe card; Roșu – pensia livrată prin mandat poștal, la domiciliu; Galben – pensii acordată membrilor fostelor CAP-uri. Prin acest sistem, pensionarii pot identifica mai ușor situația plății pensiei și tipul de cupon primit. Casa Județeană de Pensii Sălaj continuă să ofere informații clare și utile pentru toți beneficiarii sistemului public de pensii”, a transmis Casa Județeană de Pensii Sălaj pe contul oficial de Facebook al instituției.

Vă reamintim că, în anul 2026, anumite categorii de pensionari vor primi de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) un sprijin financiar acordat de stat, în baza prevederilor incluse în OUG nr. 23/2026 privind modificarea unor acte normative din domeniul asistenței sociale și introducerea unor măsuri de protecție pentru pensionari.

De acest ajutor beneficiază pensionarii din sistemul public de pensii, precum și cei din sistemul pensiilor militare de stat, ale căror drepturi sunt achitate prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii.

Condiția principală este ca beneficiarii să aibă domiciliul în România și venituri lunare totale de cel mult 3.000 de lei.

Persoanele care au reședința obișnuită în afara țării nu sunt eligibile pentru acordarea acestui sprijin.

Valoarea ajutorului diferă în funcție de nivelul veniturilor încasate lunar. Pensionarii care au venituri de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi un sprijin total de 1.000 de lei.

Cei cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 800 de lei, iar pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei.

Sumele vor fi acordate în două tranșe egale, programate pentru lunile mai și decembrie 2026.

Astfel, pensionarii din prima categorie vor primi câte 500 de lei la fiecare tranșă, cei din a doua categorie câte 400 de lei, iar beneficiarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei vor încasa câte 300 de lei de două ori pe parcursul anului.

Autoritățile precizează că sprijinul financiar este acordat doar dacă totalul veniturilor realizate de aceeași persoană se încadrează în plafonul stabilit de lege. De asemenea, măsura se aplică și pensionarilor de urmaș, fiecare beneficiar fiind analizat individual în funcție de veniturile proprii.

Plata ajutorului financiar va fi făcută automat, fără depunerea unei cereri, în lunile mai și decembrie 2026.