Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a introdus această măsură pentru a sprijini pensionarii afectați de scumpirile din ultimele luni. Plata se face în două tranșe egale, una în luna mai și a doua în decembrie 2026.

Prima tranșă, care începe să fie distribuită de luni, 4 mai, are valori diferite în funcție de venitul lunar al fiecărui beneficiar.

Pensionarii care au venituri de până la 1.500 de lei primesc 500 de lei.

Cei care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei primesc 300 de lei.

În decembrie va fi acordată a doua tranșă, în aceleași cuantumuri. Astfel, ajutorul total pe anul 2026 ajunge la 1.000 de lei, 800 de lei sau 600 de lei, în funcție de categoria de venit.

La stabilirea eligibilității sunt luate în calcul mai multe tipuri de venituri. Este vorba despre pensia din sistemul public, pensia militară de stat și indemnizația socială pentru pensionari.

Dacă o persoană primește bani din mai multe dintre aceste surse, se ia în considerare suma totală. Pentru a primi ajutorul, veniturile cumulate nu trebuie să depășească plafonul de 3.000 de lei.

Pensionarii care beneficiază de pensie de urmaș primesc ajutorul individual, pentru fiecare urmaș în parte. De asemenea, plata se face integral chiar și în situațiile în care drepturile aferente lunii mai acoperă doar o parte din lună.

Ajutorul financiar se acordă din oficiu, fără ca pensionarii să depună vreo solicitare.

Cei care primesc pensia pe card sau în cont bancar vor încasa banii, în mod obișnuit, până în jurul datelor de 12–13 mai. Pentru pensionarii care primesc pensia prin poștă, distribuirea se face la domiciliu în perioada 1–15 mai, iar livrarea începe efectiv luni, 4 mai, după minivacanța de 1 Mai.

Deoarece data de 1 Mai este zi de sărbătoare legală și nu se lucrează, toate subunitățile poștale sunt închise în această zi.

Directorul general al Poștei Române, Ștefan Valentin, a transmis că instituția a primit deja fișierele necesare de la Casa Națională de Pensii și că nu există întârzieri care să afecteze plata.

Pensionarii eligibili vor primi pensia și ajutorul financiar împreună, fie în același plic, fie în același virament bancar.

Nu toți pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei intră automat în această schemă de sprijin.

Sunt excluși pensionarii care nu au domiciliul în România, chiar dacă primesc pensie din sistemul public sau din sistemul militar. De asemenea, nu beneficiază de acest ajutor persoanele care nu figurează în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii.

Sunt excluși și pensionarii ale căror venituri totale depășesc plafonul de 3.000 de lei, indiferent din ce surse provin aceste sume.