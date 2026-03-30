Banca Națională a României a publicat cursul valutar pentru luni, 30 martie 2026, iar datele arată o apreciere a leului în raport cu mai multe monede importante.

Cea mai vizibilă evoluție a fost în raport cu lira sterlină, unde moneda națională a recuperat aproape doi bani. Astfel, lira a coborât la 5,8719 lei, cel mai redus nivel din ultimele săptămâni, respectiv din 6 martie până în prezent.

Leul a înregistrat câștiguri și în raport cu moneda unică europeană, euro fiind cotat la 5,0989 lei.

De asemenea, francul elvețian a scăzut la 5,5483 lei, semn că moneda națională a avut o evoluție pozitivă pe mai multe fronturi în această sesiune valutară.

Singura monedă importantă în fața căreia leul a pierdut teren este dolarul american, care a fost cotat la 4,4354 lei, marcând o ușoară apreciere.

Pe de altă parte, prețul aurului a înregistrat o creștere semnificativă.

Gramul de aur s-a scumpit cu 17,35 lei și a ajuns la 646,3493 lei, cel mai ridicat nivel din ultimele 10 zile.

Evoluțiile indică o zi cu mișcări mixte pe piața valutară, în care leul s-a consolidat față de monedele europene, dar a pierdut ușor în fața dolarului, în timp ce aurul continuă să fie influențat de contextul economic internațional.

La data de 30 martie 2026, indicele ROBOR la 3 luni, folosit ca referință pentru dobânzile creditelor în lei, a rămas neschimbat la nivelul de 5,88%. Nivelul reflectă costul mediu la care instituțiile bancare se împrumută între ele pe piața interbancară, semnalând o perioadă de stabilitate a costurilor de finanțare.

Valorile ROBOR la 30 Martie 2026:

ROBOR 3M (3 luni): 5,88%

ROBOR 6M (6 luni): 5,95%

ROBOR 12M (12 luni): 6,00%

Mugur Isărescu, guvernatorul Banca Națională a României, a prezentat în luna noiembrie a anului 2025 Raportul trimestrial asupra inflației și a făcut precizări importante privind evoluția cursului valutar.

Întrebat dacă moneda europeană ar putea coborî sub pragul de 5 lei, oficialul a reacționat fără ezitare: „Categoric nu.”

Ulterior, acesta a explicat motivele pentru care un astfel de scenariu nu este realist în actualul context economic:

„Euro nu va putea scădea sub 5 lei. Din vară aproape că nu am mai intervenit, ca să păstrăm această stabilitate. Ne arată că piața monetară internă, piețele valutare, sunt mulțumite de cursul de schimb, de dobânzi, de mișcările de capitaluri, în interiorul și în afara Uniunii Europene. Nu avem de ce să tulburăm piața”.

Guvernatorul BNR a subliniat că evoluția relativ stabilă a cursului este determinată de fluxurile de capital și de fondurile europene care intră în economie.

„N-avem de ce să tulburăm piața!”, spune Isărescu.

Potrivit acestuia, atât piața monetară internă, cât și cea valutară externă sunt echilibrate în prezent, pe fondul unei combinații între nivelul dobânzilor, cursul de schimb și dinamica fluxurilor de capital.

Datele oficiale arată că, la data de 14 noiembrie 2025, euro a continuat să crească ușor, ajungând la 5,0847 lei, în timp ce dolarul american a coborât la 4,3768 lei.

Specialiștii susțin că o eventuală apreciere mai puternică a leului ar depinde de reducerea diferenței de inflație față de zona euro.

În prezent însă, România înregistrează în mod constant o rată a inflației mai ridicată decât cea din zona euro, ceea ce limitează potențialul de apreciere al monedei naționale.

Declarațiile guvernatorului confirmă faptul că pragul de 5 lei pentru un euro rămâne un reper important pentru stabilitatea financiară, iar BNR nu intenționează să intervină pentru a forța o apreciere a leului sub acest nivel.

Pe baza datelor disponibile pentru cursul de schimb valutar al Leului românesc (RON) în ultima lună (aproximativ martie 2026), se observă o stabilitate relativă a monedei naționale în raport cu moneda europeană de referință (EUR), deși există o ușoară tendință de depreciere.

Tendință Generală: Pe parcursul ultimelor 30 de zile, cursul de schimb al Leului în raport cu Euro a arătat o tendință generală de scădere (depreciere a RON) în graficele de performanță, dar mișcările au fost foarte mici.

Stabilitate: Fluctuația Leului față de Euro în ultima săptămână (până la 30 martie) a fost extrem de redusă, în jur de -0.05% , indicând o stabilitate generală a cotației BNR.

Contextul Pieței: Leul a continuat să se tranzacționeze în jurul nivelului psihologic de 5.1000, o zonă în care oscilează de mai mult timp.

2. Cotațiile BNR la finalul perioadei analizate

Cursurile de referință publicate de Banca Națională a României (BNR) pentru 30 martie 2026 pentru principalele valute sunt următoarele:

Valută Cod Curs BNR (RON) Euro EUR 5.0991 Dolar SUA USD 4.4276 Lira Sterlină GBP 5.8905 Franc Elvețian CHF 5.5543

3. Extindere pe Ultimele 6 Luni

Pentru a oferi un context mai larg, performanța Leului față de Euro în ultimele 6 luni a fost, de asemenea, stabilă, dar cu un interval de fluctuație bine definit:

Valoarea Maximă (RON/EUR): A fost înregistrată pe 27 octombrie 2025 (1 RON = 0.1972 EUR).

A fost înregistrată pe 27 octombrie 2025 (1 RON = 0.1972 EUR). Valoarea Minimă (RON/EUR): A fost atinsă pe 26 ianuarie 2026 (1 RON = 0.1954 EUR).

A fost atinsă pe 26 ianuarie 2026 (1 RON = 0.1954 EUR). Media: Cursul mediu pentru Leul în raport cu Euro în ultimele șase luni a fost de 1 RON = 0.1964 EUR.

În concluzie, deși pe parcursul ultimelor luni a existat un interval restrâns de oscilație, ultima lună s-a caracterizat printr-o liniște relativă, cursul menținându-se ferm în vecinătatea pragului de 5.10 lei pentru un Euro.