Codul Muncii tratează „urgențele familiale” ca fiind evenimente inevitabile care impun prezența angajatului, fără posibilitatea amânării. Legea și contractele colective definesc aceste situații ca:

– evenimente familiale fericite, precum nașterea unui copil sau căsătoria;

– evenimente nefericite, precum decesul unui membru al familiei;

– situații critice legate de sănătatea copilului sau a unei rude;

– evenimente juridice obligatorii, precum acte notariale urgente, citări în instanță sau declarații care trebuie date personal.

Aceste motive nu pot fi calificate drept absențe nemotivate.

Codul Muncii și contractele colective stabilesc un minim obligatoriu:

-Nașterea unui copil — minim 5 zile libere

Acest drept aparține tatălui și este suplimentat cu 10 zile, dacă acesta absolvă cursul de puericultură.

Firmele sunt obligate să acorde zilele imediat după eveniment, nu când „convenabil”.

-Căsătoria angajatului — 5 zile libere

Zilele sunt plătite integral, fără condiționări suplimentare.

– Căsătoria copilului — 2 zile libere

Se aplică inclusiv pentru copilul adoptat.

-Decesul unei rude de gradul I — 3 zile plătite

Include părinți, copii, soț/soție.

Pentru alte rude, se acordă 1 zi.

– Urgențe familiale neprevăzute — durată variabilă

Aici intervine regulamentul intern al fiecărei companii, dar salariatul are obligatoriu dreptul de a fi învoit în următoarele situații:

copil bolnav, pentru care este necesară deplasarea la medic/analize;

situații urgente care țin de locuința familiei (incendiu, avarie, inundație, acte de vandalism);

probleme medicale grave ale unei rude apropiate;

evenimente juridice cu prezență obligatorie.

Legea nu stabilește un număr fix de zile, însă nu permite refuzul absenței justificate.

Pentru acordarea zilelor libere plătite, angajatul trebuie să aducă acte justificative precum:

– certificate (naștere, deces, căsătorie);

-adeverință medicală sau bilet de trimitere în cazul urgențelor;

– document de la pompieri/poliție pentru incendiu sau avarie;

– citație de la instanță sau act notarial.

Important! Angajatorul NU are voie să ceară:

– documente care conțin diagnostice detaliate,

– fișe medicale,

– poze,

-dovezi excesive sau neprevăzute în lege.

Solicitarea acestor documente este considerată abuz de putere.

Pentru ca angajatul să fie protejat legal, pașii recomandați sunt:

– Notificare scrisă prin e-mail, SMS sau aplicația internă.

– Menționarea motivului (fără detalii sensibile).

– Menționarea perioadei necesare.

– Transmiterea documentului justificativ în cel mult 30 de zile (unde se aplică).

Cererea NU poate fi refuzată dacă evenimentul se încadrează în situațiile prevăzute de Codul Muncii.

Codul Muncii prevede că angajatorul nu poate refuza acordarea zilelor libere plătite pentru evenimente familiale.

Orice refuz explicit sau tacit (ignorarea cererii) reprezintă:

– încălcarea drepturilor salariatului;

– motiv pentru amendă în urma unui control ITM;

– temei pentru conflict de muncă.

În practică, astfel de refuzuri sunt anulate aproape automat în instanță.

Nerespectarea drepturilor la zile libere poate fi sancționată cu:

– amenzi între 4.000 și 8.000 lei, conform Codului Muncii;

– deschiderea unui litigiu de muncă;

-obligarea la plata salariilor + despăgubiri;

– deteriorarea reputației în fața ITM.

În cazurile grave, angajatul poate solicita rezilierea contractului cu daune morale.

Ce poate face un angajat dacă șeful refuză să acorde zilele libere

Există trei căi:

1. Sesizare la ITM

Se poate depune online sau la ghișeu, fără avocat.

Inspectorii pot obliga firma să respecte legea.

2. Reclamație internă

În companiile mari, prin HR sau prin comisia de disciplină.

3. Acțiune în instanță

Judecătoria poate obliga angajatorul:

să acorde zilele libere,

să plătească salariile reținute,

să acopere prejudiciul moral/emoțional.

Salariatul nu plătește taxă de timbru pentru procesele de muncă.

Exemple de situații reale care intră sub incidența legii:

copilul face febră puternică și părintele trebuie să meargă la medic → motiv legal;

avarie majoră în apartament (țeavă spartă, inundație) → zile libere obligatorii;

diagnostic grav al unei rude → angajatul poate lipsi;

citare în instanță într-un proces penal/civil → obligativitate legală;

incendiu, furt, vandalism asupra locuinței → absență justificată.

Angajatorul nu poate solicita înlocuirea motivului sau mutarea zilei în altă perioadă.