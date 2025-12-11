Executivul a adoptat un proiect de lege care modifică Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. Documentul introduce definiţii precise pentru violenţă şi hărţuire în domeniul raporturilor de muncă.

Proiectul stabileşte şi principiile generale de prevenire a acestor comportamente. Guvernul a explicat într-un comunicat că legea extinde zona în care se aplică măsurile de protecţie pentru angajaţi.

Noile reguli se aplică şi în alte spaţii asociate locului de muncă. Lista include spaţii publice şi private folosite ca loc de muncă, zonele în care salariatul se odihneşte, mănâncă sau foloseşte grupurile sanitare.

Prevederile se aplică şi pentru deplasările în interes de serviciu, perioadele de instruire, formare sau evenimentele care au legătură cu activitatea profesională. Comunicările online legate de muncă intră şi ele sub incidenţa noilor reguli.

Proiectul aprobat de Guvern va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere şi adoptare.

Guvernul a aprobat şi un al doilea proiect de lege, care modifică şi completează Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. Documentul introduce obligaţii suplimentare pentru angajatori. Scopul este prevenirea violenţei şi hărţuirii în toate formele lor.

Modificările prevăd adoptarea unei politici interne privind prevenirea violenţei şi hărţuirii. Aceasta trebuie să includă un mecanism intern de raportare confidenţială.

Angajatorii trebuie să includă în regulamentele interne reguli clare privind prevenirea violenţei, hărţuirii şi riscurilor psihosociale asociate. Evaluarea riscurilor trebuie realizată împreună cu sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor.

Documentul prevede şi informarea şi instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile identificate. Aceştia trebuie să cunoască măsurile de prevenţie şi protecţie, precum şi drepturile şi responsabilităţile lor în procesul de muncă. Politicile interne trebuie să ofere şi un mecanism confidenţial de raportare.

Guvernul a precizat că angajatorii au la dispoziţie 90 de zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial pentru a adapta regulamentele şi procedurile interne. După expirarea acestui termen, nerespectarea obligaţiilor atrage sancţiuni contravenţionale cuprinse între 3.500 şi 7.000 de lei.

Şi acest proiect de lege va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere şi adoptare.