Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim brut în sectorul agriculturii a fost adus la același nivel cu salariul minim general pe țară, atingând 4.050 de lei lunar. Această măsură elimină diferențele anterioare dintre salariul minim din agricultură și cel din alte domenii, oferind angajaților din acest sector un venit de bază echitabil.

În termeni practici, salariul minim net, adică suma în mână, este de aproximativ 2.574 de lei lunar, ținând cont și de scutirea fiscală aplicată pe o sumă de 300 de lei. Programul standard de lucru pentru care se aplică acest salariu este de 165,334 ore pe lună.

Pe de altă parte, câștigul salarial mediu în agricultură și pescuit la nivel național este estimat la circa 140.237 de lei brut pe an, ceea ce corespunde unei medii lunare de aproximativ 11.686 de lei. Chiar dacă veniturile cresc, productivitatea sectorului rămâne încă sub media Uniunii Europene, ceea ce indică provocări persistente în eficiența muncii și în randamentul economic.

Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim brut pe oră pentru lucrătorii agricoli din Germania a fost majorat la 12,82 euro, aplicându-se tuturor angajaților din sector, inclusiv muncitorilor sezonieri și celor angajați în ferme, indiferent de naționalitate.

Pentru un program standard de lucru de aproximativ 40 de ore pe săptămână (echivalentul a circa 174 de ore lunar), acest nivel de salarizare se traduce într-un venit brut lunar estimat la 2.225 de euro. Salariul net, după aplicarea impozitelor și contribuțiilor sociale, variază în funcție de clasa fiscală și statutul personal, situându-se frecvent în jurul valorii de 1.600 de euro sau mai mult.

Legea germană protejează drepturile lucrătorilor agricoli prin prevederi clare: toate contractele trebuie să fie în scris și să specifice condițiile de salarizare, programul de lucru, cazarea și asigurarea medicală. Plata se face în funcție de orele lucrate, nu pe bucată, deși pot exista bonusuri pentru performanță. De asemenea, angajatorii pot deduce din salariu costurile pentru cazare și masă, dar numai în limite legale, iar condițiile de locuit trebuie să fie decente.

Muncitorii agricoli au dreptul și la zile de concediu plătite, aproximativ 2,5 zile pentru fiecare lună lucrată, precum și la protecție completă la locul de muncă, conform reglementărilor de securitate și sănătate în muncă.

Salariul minim brut pe oră în Franța pentru lucrătorii din agricultură este de 12,39 euro, aplicabil tuturor angajaților, inclusiv muncitorilor sezonieri. Pentru o normă standard de 35 de ore pe săptămână, salariul minim brut lunar ajunge la aproximativ 1.870,50 euro, ceea ce corespunde unui salariu net lunar de circa 1.485 euro, variabil în funcție de contribuțiile sociale.

Sectorul agricol francez este reglementat nu doar de salariul minim național, ci și de convențiile colective locale și departamentale, care pot stabili grile salariale mai favorabile în funcție de calificare și vechime. Astfel, muncitorii necalificați, tehnicienii sau personalul specializat pot primi remunerații mai mari decât salariul minim, dacă aceste grile prevăd acest lucru.

În plus, orele suplimentare efectuate peste programul legal de 35 de ore pe săptămână se plătesc suplimentar, de obicei cu majorări de 25% sau 50%.

Salariul minim brut în sectorul agricol din Spania a fost stabilit la 1.134 de euro pe lună, calculat pe baza a 14 plăți anuale (salariu lunar plus două plăți suplimentare în iulie și decembrie). Pentru plata în 12 rate lunare egale, suma minimă brută ajunge la 1.323 de euro lunar. La nivel orar, lucrătorii sezonieri sau ocazionali primesc aproximativ 8,87 euro brut pe oră, iar salariul net variază între 1.100 și 1.250 de euro, în funcție de contribuțiile sociale și impozitele aplicabile.

Pe lângă salariul minim național, sectorul agricol este reglementat și prin convenții colective provinciale, care pot stabili salarii ușor mai mari decât SMI, adaptate la diferite tipuri de lucrători și culturi specifice, precum culesul de căpșuni, citrice sau măsline. Aceste convenții sunt aplicabile în zone precum Huelva, Murcia sau Lleida.

Muncitorii sezonieri beneficiază de aceleași drepturi salariale ca angajații permanenți și trebuie să primească cel puțin salariul minim legal. În anumite cazuri, angajatorii pot deduce din salariu costurile pentru cazare și masă, respectând reglementările legale stricte. În plus, toți lucrătorii agricoli trebuie să fie înregistrați la sistemul public de asigurări sociale (Seguridad Social), beneficiind astfel de protecție medicală și acces la servicii de sănătate publice.

Salariile din sectorul agricol nu sunt determinate de un salariu minim național unic, ci prin contracte colective de muncă naționale și provinciale (CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti). Aceste contracte sunt obligatorii și stabilesc remunerația minimă pentru diferitele categorii de angajați, oferind un cadru legal clar pentru angajatori și lucrători.

Contractul colectiv împarte angajații în patru categorii principale, iar salariile variază ușor în funcție de provincie și nivelul de calificare. Pentru un muncitor necalificat (nivelul I sau II), salariul minim brut pe oră se situează între 9 și 10,50 euro, iar pentru un program complet de aproximativ 39 de ore pe săptămână, salariul brut lunar este de 1.450 – 1.700 euro. Salariul net în mână pentru un astfel de angajat variază, în funcție de impozite și contribuții sociale, între 1.100 și 1.300 euro pe lună.

Contractele provinciale detaliază remunerația exactă și se aplică în mod particular în regiuni precum Veneto, Puglia sau Emilia-Romagna. Muncitorii sezonieri, angajați pe perioadă determinată, sunt de regulă plătiți la oră sau pe zile de muncă efectuate.

Pe lângă salariu, contractele colective garantează drepturi esențiale pentru angajați, precum concediul plătit, al 13-lea salariu sau echivalentul acestuia și asigurarea socială. În cazul în care angajatorul oferă cazare, costurile pot fi deduse din salariu, conform regulilor stabilite în contractele provinciale, iar condițiile de cazare trebuie să respecte standardele minime prevăzute de lege.

În Danemarca, nu există un salariu minim legal național. Salariile din agricultură sunt stabilite prin contracte colective de muncă, negociate între sindicate precum 3F și asociațiile patronale, fiind obligatorii pentru angajatorii care se supun acestor acorduri.

Nivelul salariilor variază în funcție de experiență, tipul de activitate și vechimea angajatului. Pentru muncitorii necalificați cu până la șase luni de experiență, salariul minim brut pe oră este în jur de 77,16 DKK (aproximativ 10,35 euro), în timp ce pentru cei cu peste un an de experiență, acesta poate ajunge la aproximativ 103,62 DKK pe oră (aproximativ 13,90 euro).

Pentru un program complet de lucru, salariul brut lunar poate varia între 21.000 și 28.000 DKK (aproximativ 2.800 – 3.750 euro), în funcție de calificare și numărul de ore lucrate. Salariul net depinde de sistemul de impozitare progresiv danez, astfel că suma în mână poate fi diferită de la un angajat la altul.

Contractele colective prevăd și beneficii suplimentare, cum ar fi plăți majorate pentru orele lucrate noaptea, sâmbăta după prânz, duminica sau în zilele de sărbătoare legală. De asemenea, angajații primesc un bonus de vacanță („Ferietillæg”) de 12,5% din salariu. În cazul în care angajatorul oferă cazare, costurile pot fi deduse din salariu, dar locuința trebuie să fie decentă și să respecte standardele stabilite în contractul colectiv.

În Elveția, salariile din sectorul agricol sunt reglementate prin Contractul Colectiv de Muncă Standard (CNMA), care stabilește salariile minime obligatorii la nivel național, deși unele cantoane pot introduce ajustări locale. Acest sistem face ca lucrătorii agricoli elvețieni să beneficieze de unele dintre cele mai ridicate salarii din Europa, reflectând și costul ridicat al vieții în țară.

Pentru muncitorii necalificați, salariul minim brut lunar se situează între 3.400 și 3.800 CHF (aproximativ 3.550 – 3.960 euro), în timp ce lucrătorii calificați, cu certificat federal de calificare sau experiență relevantă, pot câștiga între 3.800 și 4.500 CHF sau mai mult, în funcție de canton și specializare, cum ar fi viticultura sau creșterea animalelor. Pentru lucrătorii sezonieri plătiți la oră, tariful brut minim este între 19 și 23 CHF.

Contractele prevăd deduceri obligatorii pentru asigurările sociale și impozite, astfel că salariul net este mai mic decât cel brut, însă puterea de cumpărare rămâne ridicată. Angajatorii oferă frecvent cazare și masă la fermă, iar costurile sunt deduse din salariu conform reglementărilor, cu plafonarea acestora la aproximativ 990 CHF pe lună pentru pachet complet.

Toți angajații trebuie să primească un contract de muncă scris, care să detalieze salariul brut, deducerile pentru cazare și masă și programul de lucru. Sindicatele și organizațiile agricole, cum este Uniterre, monitorizează respectarea CNMA și asigură protecția drepturilor lucrătorilor.

În Ungaria, salariile din agricultură nu sunt separate de salariul minim general, fiind reglementate de nivelul minim obligatoriu stabilit de guvern și actualizat anual. Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim brut pentru muncitorii necalificați este de 290.800 HUF pe lună (aproximativ 711 – 727 euro), iar pentru posturile care necesită calificare secundară sau experiență, salariul minim garantat ajunge la 348.800 HUF lunar (circa 852 – 861 euro).

Salariul mediu în sectorul agricol variază semnificativ în funcție de tipul de activitate și dimensiunea angajatorului, de la ferme mici la grupuri mari, precum Bonafarm Group. Venitul mediu brut anual poate fi cuprins între 3,4 și 5,2 milioane HUF, echivalentul a aproximativ 290.000 – 430.000 HUF pe lună (750 – 1.100 euro). Salariul net lunar pentru muncitorii necalificați se situează, de regulă, între 190.000 și 200.000 HUF (aproximativ 470 – 500 euro).

Muncitorii sezonieri sunt plătiți de obicei la oră sau pe zi, cu un tarif minim brut de aproximativ 1.672 HUF pe oră (circa 4,1 euro). În anumite cazuri, angajatorii pot oferi cazare, dar acest aspect trebuie precizat clar în contractul de muncă.

În Bulgaria, salariile din sectorul agricol sunt stabilite în baza salariului minim național și a contractelor de muncă individuale sau a convențiilor colective sectoriale. Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim brut lunar a fost majorat la 933 BGN (aproximativ 477 euro), ceea ce echivalează cu un tarif orar de circa 5,58 BGN.

Salariile medii în agricultură rămân relativ scăzute comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană, situându-se în jurul valorilor de 1.200 – 1.400 BGN brut pe lună (aproximativ 614 – 716 euro). Pentru angajații care primesc salariul minim, venitul net lunar se situează de regulă între 720 și 750 BGN (aproximativ 368 – 383 euro), după aplicarea impozitului pe venit de 10%.

Angajatorii sunt obligați să încheie un contract de muncă scris și să înregistreze angajații la autoritățile de asigurări sociale. Plata salariilor trebuie să fie efectuată conform legii, iar angajații au dreptul la o fișă de salariu detaliată. Muncitorii sezonieri sunt adesea angajați pe contracte pe durată determinată sau prin contracte zilier simplificate, mai ales în perioadele de recoltă.