Franța se îndreaptă către una dintre cele mai stricte reglementări din Europa privind prezența copiilor pe platformele digitale. Președintele Emmanuel Macron a confirmat miercuri că Executivul pregătește o lege prin care accesul minorilor sub 15 sau 16 ani la rețelele sociale să fie limitat sau chiar blocat, în funcție de modelul adoptat de Australia.

Șeful statului a reiterat că dorește „să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârstei utilizatorilor lor”, ceea ce ar schimba fundamental modul în care platforme precum TikTok, Instagram sau YouTube operează în Franța.

Macron a anunțat că Guvernul va depune inițiativa legislativă chiar la începutul anului viitor. „Obiectivul este de a depune un text de lege al guvernului încă din ianuarie 2026 şi a-l face votat în cel mai bun termen”, a precizat el, adăugând că există „un consens pe cale să se realizeze” pe această temă în rândul clasei politice și al specialiștilor.

Liderul de la Élysée a prezentat și exemplul Australiei, care a adoptat recent interdicții ferme pentru minorii sub 16 ani. „Australia tocmai a făcut acest lucru”, a reamintit Macron, referindu-se la faptul că sute de mii de adolescenți australieni au fost deconectați miercuri de pe aplicațiile pe care petreceau zilnic ore întregi.

În Australia, giganții tehnologici – Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit – sunt obligați să blocheze accesul utilizatorilor care nu au împlinit 16 ani. Aceleași reguli se aplică și platformelor de streaming Kick și Twitch, dar și rețelelor Threads și X.

Franța analizează un mecanism similar, bazat pe verificarea strictă a vârstei, responsabilitatea revenind în principal companiilor tech.

Macron a insistat asupra impactului negativ al timpului excesiv petrecut în fața ecranelor. „Cu cât creşte timpul de ecran, cu atât scad performanţele educaţionale (…), cu cât creşte timpul de ecran, cu atât cresc problemele de sănătate mintală”, a avertizat el în cadrul unei dezbateri publice organizate în vestul țării.

Declarația vine pe fondul unui val de studii europene care semnalează creșterea riscurilor de anxietate, depresie și dependență digitală la copii și adolescenți.

Și puterea legislativă se mișcă în aceeași direcție. Liderul deputaților macroniști, Gabriel Attal, a anunțat săptămâna trecută că o propunere de lege privind interzicerea accesului la rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani este programată pentru dezbatere în Adunarea Națională pe 19 ianuarie 2026.

Această inițiativă ar putea completa proiectul Guvernului, reprezentând baza unei legislații unitare de protecție a minorilor în spațiul digital.