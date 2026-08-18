A murit una dintre cele mai cunoscute actrițe de telenovelele. Ce s-a întâmplat în ultimele ore din viață

Actrița braziliană Laura Cardoso a murit la vârsta de 98 de ani, în noaptea de luni spre marți, la São Paulo. Decesul a fost anunțat de familie în primele ore ale zilei de marți, 18 august, prin intermediul profilului oficial de Instagram al artistei. Informația a fost confirmată și de presa braziliană.

Potrivit informațiilor transmise de familie, Laura Cardoso s-a simțit rău la domiciliul său din cartierul Sumaré, în zona de vest a orașului São Paulo. Unele publicații braziliene indică faptul că actrița a murit luni seară, 17 august, în jurul orei 23.20, în locuința sa. Mesajul publicat pe contul artistei anunță dispariția acesteia și face referire la locul pe care l-a ocupat în cultura braziliană:

„Marea noastră vedetă și-a luat rămas bun. Laura Cardoso va fi mereu în inimile noastre. Vă mulțumim pentru tot, iubita și eterna noastră Laura Cardoso”.

Laura Cardoso a avut o carieră de peste opt decenii în televiziune, radio, teatru și cinema și este considerată una dintre figurile importante ale dramaturgiei braziliene. Născută în 1927, la São Paulo, artista și-a început activitatea în adolescență, la 15 ani, în telenovele radiofonice difuzate de Rádio Cosmos.

Debutul său în televiziune a avut loc în 1952, când avea 25 de ani, în programul „Tribunal do Coração”, difuzat de TV Tupi. De-a lungul deceniilor următoare, Laura Cardoso a jucat în peste 60 de telenovele, devenind una dintre actrițele cu cele mai multe apariții în producții de acest gen din Brazilia.

În 1981, actrița s-a alăturat TV Globo, unde a debutat în telenovela „Brilhante”, semnată de Gilberto Braga. În anii care au urmat, a apărut în peste 20 de producții ale postului și a devenit cunoscută publicului prin numeroase personaje.

Printre telenovelele în care a jucat se numără „Caminho das Índias”, „Gabriela”, „Chocolate com Pimenta”, „Império” și „O Outro Lado do Paraíso”. Activitatea sa la televiziune a inclus și alte producții care au rămas în repertoriul important al dramaturgiei braziliene.

Ultimul său rol într-o telenovelă a fost cel al lui Matilde din „A Dona do Pedaço”, producție difuzată în 2019. Serialul a fost difuzat și în Portugalia de postul SIC.

Cariera Laurei Cardoso nu s-a limitat la televiziune. Actrița a lucrat timp de mai multe decenii în teatru și cinema, iar filmografia sa include și producții precum „Terra Estrangeira” și „Através da Janela”. A avut, de asemenea, activitate în domeniul dublajului, fiind vocea personajului Betty din „Os Flintstones”.

De-a lungul carierei sale, Laura Cardoso a primit mai multe dintre premiile importante acordate artiștilor din Brazilia. Printre distincțiile menționate în biografia sa se află trofee APCA și premii pentru contribuția sa la teatru și cinematografie.

În 2006, actrița a primit din partea președintelui Luiz Inácio Lula da Silva Ordinul Meritului Cultural, una dintre principalele distincții acordate pentru contribuția la cultura braziliană.

Ultimul său proiect artistic menționat în informațiile despre carieră a fost scurtmetrajul „Dona Rosinha”, lansat în 2025. Filmul abordează tema abandonului persoanelor vârstnice, iar Laura Cardoso a interpretat rolul principal.

Laura Cardoso urma să împlinească 99 de ani pe 13 septembrie 2026. Actrița a murit însă la 98 de ani, cu câteva săptămâni înainte de această aniversare.