Tragedie în lumea filmului. Actrița franceză Nathalie Baye, laureată de patru ori a premiilor César și considerată una dintre cele mai importante figuri ale cinematografiei franceze contemporane, a murit la vârsta de 77 de ani. Decesul a avut loc vineri seară, la domiciliul său din Paris, în urma unei boli cu corpi Lewy, potrivit informațiilor transmise de familie.

Vestea a fost confirmată public sâmbătă de apropiați, inclusiv de fiica sa, Laura Smet.

Născută pe 6 iulie 1948, în Mainneville, Franța, Nathalie Baye a construit o carieră artistică de peste cinci decenii, devenind una dintre cele mai respectate actrițe ale cinematografiei europene.

Debutul său și consacrarea internațională au fost strâns legate de regizorul François Truffaut, care i-a oferit un rol în filmul „Noaptea americană”, producție devenită un reper al cinemaului francez.

Ulterior, Baye a colaborat cu regizori importanți precum Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Bertrand Blier sau Xavier Dolan, demonstrând o versatilitate artistică rar întâlnită.

Nathalie Baye a fost recompensată de patru ori cu premiul César, una dintre cele mai prestigioase distincții din industria filmului francez.

Printre rolurile sale cele mai apreciate se numără interpretări din:

„Sauve qui peut (la vie)” – Jean-Luc Godard

„Une étrange affaire” – Pierre Granier-Deferre

„La Balance” – rol care i-a adus César-ul pentru cea mai bună actriță

„Le Petit Lieutenant” – unde a interpretat un personaj complex, premiat în 2006

Prin aceste roluri, actrița a devenit un reper al cinematografiei de autor franceze.

De-a lungul carierei, Nathalie Baye a fost apreciată pentru stilul său de joc natural, intens și profund, dar și pentru discreția față de viața personală.

Deși a avut o prezență importantă în spațiul public, a evitat constant expunerea mediatică excesivă, concentrându-se pe cariera artistică și pe proiecte cinematografice atent selectate.

În anii 1980, Nathalie Baye a avut o relație cu artistul Johnny Hallyday, din care s-a născut fiica lor, Laura Smet, devenită ulterior actriță și regizoare.

Chiar dacă viața sa personală a atras uneori atenția presei, actrița a păstrat o abordare rezervată, preferând să lase cariera artistică în prim-plan.

În ultimii ani de viață, starea de sănătate a actriței s-a deteriorat treptat, însă aceasta a continuat să apară în proiecte cinematografice selectate.

Unul dintre ultimele sale roluri notabile a fost în filmul „Thomas” (2018), regizat de fiica sa, Laura Smet, un proiect cu o puternică încărcătură emoțională.

Nathalie Baye lasă în urmă o moștenire cinematografică impresionantă, definită prin:

peste 50 de ani de carieră artistică

patru premii César

colaborări cu regizori de referință ai cinemaului european

roluri memorabile în filme de autor și producții premiate

Considerată o figură esențială a cinematografiei franceze moderne, Nathalie Baye rămâne un nume de referință pentru istoria filmului european.