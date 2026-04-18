Sistemul pensiilor administrate privat (Pilonul II) a fost lansat în România în anul 2008, având la bază principiul contribuțiilor definite. Spre deosebire de Pilonul I (sistemul public bazat pe solidaritate generațională, unde contribuția actuală a angajaților plătește pensiile curente), Pilonul II funcționează prin acumulare individuală.

Fiecare participant are un cont personal, un cod unic și un număr de unități de fond care reprezintă, din punct de vedere juridic, o proprietate privată, la fel ca un cont bancar sau un imobil.

În contextul anului 2026, după ce cota de contribuție a fost stabilită la 4,75% din salariul brut începând cu 2024, sumele acumulate în conturile românilor cu stagii de cotizare de peste 15 ani au devenit semnificative, depășind adesea ordinul zecilor de mii de euro.

Această realitate economică transformă pensia privată într-un activ succesoral major care nu trebuie ignorat de către moștenitori.

Reamintim că există și un proiect de lege, aflat deocamdată în Parlament, potrivit căruia contribuția ar urma să crească la 6% din 1 ianuarie 2027.

Cea mai mare temere a românilor rămâne ideea că, în caz de deces înainte de vârsta de pensionare, statul „reține” sumele acumulate. Realitatea legislativă este opusă: banii din Pilonul II nu se pierd niciodată. Dacă participantul decedează înainte de a solicita deschiderea dreptului la pensie, activele din contul său sunt transferate către moștenitori.

Această protecție a activelor face din Pilonul II un instrument de economisire mult mai transparent decât Pilonul I, unde, în caz de deces, familia poate beneficia cel mult de o pensie de urmaș, supusă unor condiții restrictive de vârstă și stagiu de cotizare.

Procesul de intrare în posesia acestor sume a fost simplificat digital în ultimii ani, însă necesită o atenție sporită la detalii juridice.

Identificarea administratorului de fond

Dacă urmașii nu dețin scrisoarea anuală de informare trimisă de administrator, primul pas este accesarea portalului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Prin completarea unei cereri online și atașarea certificatului de deces, ASF confirmă în termen de maximum 10 zile lucrătoare societatea care a administrat banii decedatului din Pilonul II.

Rolul crucial al notarului

Eroarea cea mai frecventă în procesul de succesiune este omiterea contului de pensie privată din masa succesorală. Moștenitorii trebuie să solicite expres notarului includerea acestui activ în Certificatul de moștenitor.

Notarul va trimite o adresă către administratorul fondului de pensii pentru a obține valoarea exactă a activului la data decesului, informație ce va fi ulterior înscrisă în documentul final de succesiune.

Depunerea dosarului de plată

Odată obținut Certificatul de Moștenitor, dosarul se depune la administratorul fondului și trebuie să conțină:

Certificatul de moștenitor (original sau copie legalizată): Atenție! Nu este suficient certificatul de calitate de moștenitor; trebuie să fie cel care atestă masa succesorală în care este menționat activul de la fondul de pensii.

Certificatul de deces al participantului.

Actul de identitate al moștenitorului (valabil).

Extras de cont bancar (pentru plata prin virament).

Cererea de plată (formular tipizat furnizat de administrator).

Legislația aplicabilă în prezent oferă două rute distincte pentru moștenitori, în funcție de calitatea acestora:

Moștenitorul este, la rândul său, participant la Pilonul II: În această situație, legea prevede că activele decedatului sunt transferate în contul de pensie al moștenitorului. Acestea se transformă în unități de fond la valoarea zilei și vor fi disponibile pentru retragere doar atunci când moștenitorul va îndeplini condițiile legale de pensionare.

Moștenitorul NU este participant (pensionar sau persoană neeligibilă): Aceasta este singura situație în care banii pot fi încasați direct. Plata se poate face integral (sumă unică) sau eșalonat, pe o perioadă de până la 5 ani, în rate lunare care să nu scadă sub cuantumul minim stabilit prin normele ASF.

Regimul fiscal a suferit modificări importante pentru a alinia pensiile private cu cele publice. Din august 2025, taxarea se aplică după o formulă care protejează sumele mici:

Pragul neimpozabil: Sumele sub 3.000 de lei sunt scutite de orice formă de impozit. Impozitul de 10%: Se aplică strict asupra diferenței dintre suma totală și pragul de 3.000 de lei. Contribuția la Sănătate (CASS): În 2026, moștenitorii trebuie să fie atenți la reținerile de CASS, care se aplică tot pe segmentul ce depășește pragul de scutire.

Exemplu: Pentru o sumă totală de 50.000 lei acumulată la Pilonul II, taxele se aplică doar pe ceea ce depășește 3.000 lei și vizează în principal profitul generat din investiții, nu întreaga contribuție depusă de-a lungul anilor.

Este important de reținut că impozitarea se face la sursă. Administratorul fondului calculează, reține și virează taxele către bugetul de stat, moștenitorul primind în cont suma netă, fără a mai fi necesară depunerea Declarației Unice la ANAF pentru acest venit.

Pilonul II reprezintă astăzi „averea ascunsă” a multor familii din România. Într-o perioadă în care presiunea pe sistemul public de pensii este imensă, gestionarea corectă a activelor private devine esențială.

Recomandarea experților este clară: verificați-vă periodic contul de pensie prin aplicațiile mobile ale administratorilor și asigurați-vă că familia cunoaște existența acestor active. Transparența și informarea sunt singurele instrumente care garantează că efortul de cotizare de o viață ajunge, într-adevăr, la cei dragi.