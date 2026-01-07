Economistul Radu Georgescu consideră că a venit momentul ca educația financiară din România să fie făcută de oameni implicați direct, zi de zi, în economia reală. Acesta amintește că, până în anul 1850, nu existau taxe sau impozite aplicate muncii sau veniturilor oamenilor.

„Eu nu am invatat educatia financiara in scoala

Desi am facut facultate economica si am intrat in primii 10 la ASE

Am invatat-o lucrand in departamentele financiare din cele mai mari firme din lume

As putea sa spun ca am lucrat la Mama si Tata corporatiilor De asemenea am lucrat cu cei mai mari antreprenori din Romania

As putea sa spun ca am lucrat cu Mama si Tata antreprenorilor din Romania Eu am o datorie morala pentru a face educatie financiara in Romania In momentul de fata educatie financiara in Romania este facuta de youtuberi si tiktokeri care nu au lucrat in viata lor intr-o firma

Acestia nu fac bani din strategii financiare Ei incearca sa faca bani din vizualizari

Multi nici macar asta nu fac.

Conform youtube 95% din youtuberi fac sub 100 euro / luna Am spus ca este timpul ca educatia financiara din Romania sa fie facuta de oameni care lucreaza zi de zi in economia reala De aceea imi voi aloca o ora pe zi pentru a face educatie financiara in Romania In acest articol vorbesc despre sistemul de taxare”, a scris acesta pe Facebook.

„Este foarte interesant cum au aparut taxele pe planeta Pamant

Pana in anul 1850 nu exista nicio taxa sau impozit pe munca sau veniturile oamenilor

Singura taxa se platea catre Rege.

Daca aveai un teren pe care il cultivai Real estate (imobiliare) vine de la „ royal estate” adica teren regal 1 Prima inventie a statului: impozitul pe venit In 1850 Maria Britanie avea nevoie de bani pentru a-si finanta razboaiele de cucerire

Ministrul de Finante a inventat o taxa pe veniturile oamenilor

A numit-o Impozit pe Venit In mod logic, oamenii s-au revoltat

Au urmat 10 ani de revolte populare In Romania taxele salariale reprezinta 42% din venituri”, a mai scris acesta.

Georgescu subliniază că acest tip de taxare presupune ca statul să perceapă impozit pe venit, iar ulterior să aplice o taxă suplimentară asupra banilor rămași, în momentul consumului. El menționează că, la apariția acestei taxe, americanii au considerat-o inutilă și au decis să nu adopte TVA, care nu există în Statele Unite. În România, taxele pe consum, precum TVA și accizele, se ridică la aproximativ 25%. „2 A doua inventie a statului: TVA In 1950 Franta avea un deficit bugetar foarte mare

Ministrul de Finante din Franta a inventat o taxa care se ia dupa ce venitul a fost deja impozitat

A numit-o TVA Wow

Stai un pic

Statul iti ia impozit pe venit.

Iar din venitul net incepi sa platesti o alta taxa?? Cand au vazut aceasta taxa, americanii au spus ca TVA-ul este o taxa stupida

Americanii nu au TVA In Romania taxele pe consum ( TVA, accize) sunt in jur de 25%”, a subliniat economistul.

„3 A treia inventie a statului: Taxele pe cladire, terenuri si masini Daca iti cumperi o casa, teren, masina, statul vine si iti ia alte taxe Wow

Stai un pic

Statul iti ia impozit pe venit.

Din venitul net platesti o alta taxa, TVA, atunci cand cumperi bunuri.

Si statul vine si iti ia alte taxe dupa ce ai cumparat bunurile?? Intrebare de 100 de puncte Este moral ca statul sa ia 70% din veniturile lunare ?

Si dupa ce iti ia 70% din venituri sa spuna ca nu are bani si ca trebuie sa platesti si mai multe taxe?”, a conchis acesta.

