Economistul Radu Georgescu consideră că a venit momentul ca educația financiară din România să fie făcută de oameni implicați direct, zi de zi, în economia reală. Acesta amintește că, până în anul 1850, nu existau taxe sau impozite aplicate muncii sau veniturilor oamenilor.
Radu Georgescu explică cum funcționează taxele și impozitele
Singura taxă era plătită către rege, în special de cei care dețineau terenuri cultivate. El amintește într-o postare realizată pe Facebook că termenul real estate, folosit pentru imobiliare, provine din expresia royal estate, care înseamnă teren regal.
„Eu nu am invatat educatia financiara in scoala
Desi am facut facultate economica si am intrat in primii 10 la ASE
Am invatat-o lucrand in departamentele financiare din cele mai mari firme din lume
As putea sa spun ca am lucrat la Mama si Tata corporatiilor
De asemenea am lucrat cu cei mai mari antreprenori din Romania
As putea sa spun ca am lucrat cu Mama si Tata antreprenorilor din Romania
Eu am o datorie morala pentru a face educatie financiara in Romania
In momentul de fata educatie financiara in Romania este facuta de youtuberi si tiktokeri care nu au lucrat in viata lor intr-o firma
Acestia nu fac bani din strategii financiare
Ei incearca sa faca bani din vizualizari
Multi nici macar asta nu fac.
Conform youtube 95% din youtuberi fac sub 100 euro / luna
Am spus ca este timpul ca educatia financiara din Romania sa fie facuta de oameni care lucreaza zi de zi in economia reala
De aceea imi voi aloca o ora pe zi pentru a face educatie financiara in Romania
In acest articol vorbesc despre sistemul de taxare”, a scris acesta pe Facebook.
Prima mare invenție a statului a fost impozitul pe venit
Prima mare invenție a statului, în viziunea economistului, a fost impozitul pe venit. În anul 1850, Marea Britanie avea nevoie de fonduri pentru a-și finanța războaiele de cucerire, iar ministrul de finanțe a introdus o taxă aplicată veniturilor oamenilor, denumită impozit pe venit. Reacția populației a fost una puternică, iar introducerea acestei taxe a fost urmată de zece ani de revolte populare. În prezent, în România, taxele salariale reprezintă aproximativ 42% din venituri.
„Este foarte interesant cum au aparut taxele pe planeta Pamant
Pana in anul 1850 nu exista nicio taxa sau impozit pe munca sau veniturile oamenilor
Singura taxa se platea catre Rege.
Daca aveai un teren pe care il cultivai
Real estate (imobiliare) vine de la „ royal estate” adica teren regal
1 Prima inventie a statului: impozitul pe venit
In 1850 Maria Britanie avea nevoie de bani pentru a-si finanta razboaiele de cucerire
Ministrul de Finante a inventat o taxa pe veniturile oamenilor
A numit-o Impozit pe Venit
In mod logic, oamenii s-au revoltat
Au urmat 10 ani de revolte populare
In Romania taxele salariale reprezinta 42% din venituri”, a mai scris acesta.
Taxa pe valoarea adăugată a fost a doua invenție majoră a statului
A doua invenție majoră a statului este considerată taxa pe valoarea adăugată. În anul 1950, Franța se confrunta cu un deficit bugetar foarte mare, iar ministrul de finanțe a introdus o taxă aplicată după ce venitul fusese deja impozitat. Aceasta a fost denumită TVA.
Georgescu subliniază că acest tip de taxare presupune ca statul să perceapă impozit pe venit, iar ulterior să aplice o taxă suplimentară asupra banilor rămași, în momentul consumului. El menționează că, la apariția acestei taxe, americanii au considerat-o inutilă și au decis să nu adopte TVA, care nu există în Statele Unite. În România, taxele pe consum, precum TVA și accizele, se ridică la aproximativ 25%.
„2 A doua inventie a statului: TVA
In 1950 Franta avea un deficit bugetar foarte mare
Ministrul de Finante din Franta a inventat o taxa care se ia dupa ce venitul a fost deja impozitat
A numit-o TVA
Wow
Stai un pic
Statul iti ia impozit pe venit.
Iar din venitul net incepi sa platesti o alta taxa??
Cand au vazut aceasta taxa, americanii au spus ca TVA-ul este o taxa stupida
Americanii nu au TVA
In Romania taxele pe consum ( TVA, accize) sunt in jur de 25%”, a subliniat economistul.
Taxele pe clădiri, terenuri și mașini sunt a treia invenție a statului
A treia invenție a statului, potrivit economistului, este reprezentată de taxele pe clădiri, terenuri și mașini. Astfel, după ce o persoană plătește impozit pe venit și taxe pe consum atunci când cumpără bunuri, statul percepe taxe suplimentare pentru deținerea acestora, fie că este vorba despre locuințe, terenuri sau autoturisme.
În finalul postării, Radu Georgescu ridică o întrebare de ordin moral legată de nivelul total al taxării. El pune problema dacă este justificat ca statul să ajungă să încaseze aproximativ 70% din veniturile lunare ale unei persoane și, în același timp, să susțină că nu are suficiente fonduri și că este nevoie de introducerea unor taxe suplimentare.
„3 A treia inventie a statului: Taxele pe cladire, terenuri si masini
Daca iti cumperi o casa, teren, masina, statul vine si iti ia alte taxe
Wow
Stai un pic
Statul iti ia impozit pe venit.
Din venitul net platesti o alta taxa, TVA, atunci cand cumperi bunuri.
Si statul vine si iti ia alte taxe dupa ce ai cumparat bunurile??
Intrebare de 100 de puncte
Este moral ca statul sa ia 70% din veniturile lunare ?
Si dupa ce iti ia 70% din venituri sa spuna ca nu are bani si ca trebuie sa platesti si mai multe taxe?”, a conchis acesta.
