Noile impozite sunt calculate pe baza valorilor impozabile actualizate și a unor coeficienți revizuiți, impuși de modificările aduse Codului fiscal, potrivit informațiilor furnizate de primării pentru G4Media.

În multe localități au fost eliminate reducerile acordate până acum pentru clădirile vechi sau pentru anumite tipuri de imobile, ceea ce a amplificat impactul asupra proprietarilor.

La Iași, ajustările duc la creșteri chiar peste 100%. Pentru un apartament de 50 mp în zona A, impozitul anual ajunge în 2026 la 375 de lei, față de 180 de lei în 2025. Creșteri similare se aplică și în zonele B, C și D, unde sumele aproape se dublează.

În Cluj-Napoca, majorările variază între 60% și 71%. Un apartament de 55 mp din zona A va avea un impozit anual de 515 lei, comparativ cu 330 de lei anul trecut, iar în zonele B și C valorile urcă la aproape 500 de lei.

La Brașov, impozitele pe clădirile rezidențiale cresc chiar de 2,67 ori. Pentru un apartament de 55 mp din zona A, proprietarii vor plăti peste 515 lei în 2026, față de 201 lei în 2025. Creșteri consistente se regăsesc și în celelalte zone ale orașului.

În Timișoara, Consiliul Local a modificat atât valoarea pe metru pătrat, cât și coeficienții de ajustare. Pentru un apartament de 55 mp din zona A, într-o clădire veche de peste 100 de ani, impozitul crește de la 138 de lei la 515 lei. Reducerile acordate în funcție de vechimea clădirii, precum și mai multe scutiri sociale, au fost eliminate complet.

La Sibiu, impozitele cresc, în medie, cu 76%. Pentru o locuință de 100 mp din zona A, impozitul anual ajunge la 533 de lei, față de 302 lei în 2025. Și aici dispar reducerile pentru clădirile vechi, rămânând doar bonificația de 10% pentru plata anticipată până la finalul lunii martie.

În Constanța, majorările se situează între 50% și 80%, în funcție de zonă. Un apartament de 50 mp din zona A va avea un impozit de 457 de lei, față de 182 de lei anul trecut. În plus, a fost introdusă o taxă anuală de 500 de lei pentru proprietarii care închiriază apartamente în scop turistic în Mamaia și Sat Vacanță.

Și în București, Primăria Generală a aprobat noile niveluri ale taxelor și impozitelor locale. Simulările arată creșteri semnificative în toate sectoarele. În Sectorul 2, impozitul pentru un apartament cu două camere urcă la 338 de lei, față de 147 de lei în 2025, iar în Sectorul 3 ajunge la 380 de lei, de la 143 de lei.

Valorile diferă în funcție de suprafață, zonă și anul construcției, însă tendința este una clar ascendentă.

În toate cazurile, administrațiile locale susțin că ajustările sunt determinate de noile reguli de calcul și de obligația de a alinia impozitele la cadrul fiscal actual. Pentru proprietari, însă, 2026 aduce una dintre cele mai mari creșteri de impozite pe locuințe din ultimii ani, cu impact direct asupra bugetelor familiale.