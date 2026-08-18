Investiție de peste 130 de milioane de euro în nordul Capitalei. HORIZON CITY primește o finanțare de 36,5 milioane de euro

Proiectul rezidențial HORIZON CITY, dezvoltat de investitorul britanic Ghai Sant Ram în nordul Bucureștiului, a obținut o finanțare de 36,5 milioane de euro de la Libra Internet Bank. Banii vor susține continuarea și accelerarea construcției, astfel încât ansamblul să poată fi finalizat integral în prima jumătate a anului 2027, cu aproximativ șase luni mai devreme decât termenul comunicat inițial. Investiția totală în proiect depășește 130 de milioane de euro.

Noua finanțare permite dezvoltatorului să continue lucrările independent de ritmul în care sunt încasate avansurile de la cumpărători și oferă resursele necesare pentru etapele următoare ale construcției.

Ansamblul este ridicat pe Bulevardul Pipera, pe un teren cu o suprafață de 23.000 de metri pătrați.

„HORIZON CITY, proiectul rezidenţial dezvoltat de investitorul britanic Ghai Sant Ram în nordul Capitalei, a obţinut o finanţare în valoare de 36,5 milioane de euro de la Libra Internet Bank. Fondurile vor fi utilizate pentru continuarea şi accelerarea lucrărilor de construcţie, cu obiectivul finalizării integrale a proiectului în prima jumătate a anului 2027, un termen cu jumătate de an mai scurt faţă de anunţul initial”, se arată într-un comunicat transmis de investitorul britanic Ghai Sant Ram.

Finanțarea completează structura financiară a investiției și ar urma să asigure o mai mare predictibilitate în ceea ce privește calendarul de execuție.

Cătălin Apetri, CEO și Fondator al CGA Home Consulting și Director de Dezvoltare pentru România al investitorului Ghai Sant Ram, afirmă că finanțarea reprezintă o etapă importantă inclusiv din perspectiva cumpărătorilor.

„Finanţarea de 36,5 milioane de euro reprezintă un pas foarte important pentru HORIZON CITY şi oferă proiectului o resursă financiară solidă pentru etapa următoare de dezvoltare. Pentru cumpărători, această structură financiară înseamnă mai multă predictibilitate şi siguranţă în ceea ce priveşte evoluţia accelerate a proiectului”, afirmă Cătălin Apetri, CEO şi Fondator al CGA Home Consulting şi Director de Dezvoltare pentru România al investitorului Ghai Sant Ram.

Pe șantier se lucrează în paralel la mai multe componente ale ansamblului. Sunt în desfășurare intervenții la structuri, compartimentări și instalații, în timp ce sunt pregătite și etapele de finisare.

Obiectivul anunțat în prezent este finalizarea integrală în prima jumătate a anului 2027.

HORIZON CITY va avea 699 de unități locative, repartizate în opt scări și realizate în două faze de execuție.

O componentă importantă a proiectului este infrastructura pentru autoturisme. Ansamblul va avea în total 926 de locuri de parcare. Dintre acestea, 900 vor fi amenajate în subteran, iar alte 26 vor fi la suprafață.

Dezvoltatorul anunță că, pe măsură ce lucrările structurale avansează, atenția se mută către interiorul clădirilor și pregătirea apartamentelor pentru fazele finale ale construcției.

„Intrăm într-o etapă importantă a proiectului, în care accentul se mută tot mai mult către instalaţii, compartimentări şi finisaje. Finanţarea obţinută ne permite să planificăm foarte clar următoarele etape, să accelerăm lucrările acolo unde este posibil şi, în acelaşi timp, să implementăm standarde ridicate de calitate pentru HORIZON CITY”, spune Cristian Stanciu, CEO al proiectului HORIZON CITY.

În paralel cu desfășurarea lucrărilor, dezvoltatorul a încheiat discuțiile cu furnizorii și terții pentru principalele categorii de finisaje și echipamente care vor fi folosite în cadrul proiectului.

Locuințele urmează să fie predate cumpărătorilor complet finisate și pregătite pentru mobilare.

Ansamblul va avea și sisteme pentru controlul accesului. Intrarea autoturismelor va fi realizată printr-o barieră, în timp ce pentru accesul pietonal vor exista porți dedicate.

În proiect este prevăzut și un sistem de supraveghere video. Camere IP vor fi amplasate în zonele de acces către casele scărilor, precum și la intrarea auto în parcaj.

„Pentru cumpărători este important să ştie cum va arăta locuinţa, dar şi ce primeşte efectiv. Finanţarea obţinută şi definitivarea acestor contracte cu furnizorii ne oferă predictibilitate atât în ceea ce priveşte execuţia, cât şi standardul produsului final”, adaugă Cristian Stanciu, CEO al proiectului HORIZON CITY.

Accelerarea lucrărilor la HORIZON CITY are loc în timp ce investitorul britanic Ghai Sant Ram își mărește portofoliul de proiecte rezidențiale de pe piața românească.

Recent, prin intermediul Ghai Family Holding, acesta a cumpărat de la omul de afaceri George Becali un teren de aproximativ 30.000 de metri pătrați situat în apropierea Pipera Plaza.

Valoarea tranzacției a fost de aproximativ 14,3 milioane de euro. Proprietatea a fost achiziționată împreună cu autorizația necesară dezvoltării unui nou proiect imobiliar.

Pe teren sunt planificate aproximativ 650 de locuințe, care se vor adăuga proiectelor pe care investitorul le are deja în România.

Portofoliul rezidențial al investitorului britanic pe piața locală depășește în prezent 2.500 de unități, dacă sunt luate în calcul atât proiectele existente, cât și dezvoltarea planificată pe terenul achiziționat recent.

IVORY RESIDENCE cuprinde 1.188 de apartamente, HORIZON CITY va avea 699 de unități, iar noul proiect este prevăzut cu aproximativ 650 de locuințe.

În cazul HORIZON CITY, investiția totală depășește 130 de milioane de euro, iar finanțarea de 36,5 milioane de euro obținută de la Libra Internet Bank este destinată susținerii următoarelor etape de construcție și accelerării calendarului, astfel încât întregul ansamblu să fie finalizat în prima jumătate a anului 2027.