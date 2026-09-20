Primăria Capitalei începe lucrările la Curtea Veche. Investiție de două milioane de lei
Sursa foto:Facebook PMB
Primăria Capitalei a anunțat începerea lucrărilor de punere în siguranță și conservare a ansamblului Curtea Veche, prima curte domnească a Bucureștiului și cel mai vechi monument medieval al orașului. Intervențiile sunt estimate la două milioane de lei și ar urma să fie finalizate în trei luni. Restaurarea propriu-zisă va începe după această etapă.
Curtea Veche, într-o stare avansată de degradare
Municipalitatea a anunțat duminică emiterea ordinului pentru începerea lucrărilor, precizând că monumentul are nevoie de intervenții după o perioadă îndelungată în care starea sa s-a deteriorat.
„În dar de Ziua Bucureştiului, venim cu o super veste: Am dat ordinul de începere a lucrărilor la Curtea Veche, prima curte domnească a oraşului şi cel mai vechi monument medieval al Bucureştiului. Ani în şir a zăcut în paragină şi a ajuns într-o stare avansată de degradare – are infiltraţii, plouă înăuntru, e plin de buruieni. Intervenţia este esenţială pentru stoparea degradării structurale şi protejarea zidăriilor istorice împotriva intemperiilor”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PMB.
În această fază, proiectul nu presupune restaurarea completă a ansamblului, ci lucrări destinate conservării și opririi degradării.
Lucrările vor dura trei luni și vor costa două milioane de lei
Intervențiile vor include refacerea și repararea acoperișurilor, precum și protejarea zidurilor, bolților și suprafețelor expuse factorilor de mediu.
De asemenea, va fi construit un acoperiș provizoriu. Acesta trebuie să protejeze monumentul și, în același timp, să permită continuarea investigațiilor arheologice.
Costul lucrărilor este estimat la două milioane de lei, iar durata prevăzută pentru realizarea lor este de trei luni.
O intervenție începută în 2018 a fost abandonată
Nu este prima încercare de punere în siguranță a Curții Vechi. Potrivit Primăriei Capitalei, lucrări în acest sens au început și în 2018, însă au fost oprite doi ani mai târziu.
„Nu au fost luate atunci nici cele mai mici măsuri de conservare a monumentului istoric”, se mai menţionează în postarea citată.
În cadrul ansamblului a funcționat un muzeu până în anul 2015.
Restaurarea Curții Vechi va urma după punerea în siguranță
Primăria subliniază importanța monumentului pentru istoria Bucureștiului, Curtea Veche fiind legată de mai mulți voievozi care au condus Țara Românească.
„Curtea Veche este extrem de importantă pentru identitatea oraşului! Timp de secole, a fost reşedinţa unor mari voievozi precum: Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu. În jurul acestui loc s-a dezvoltat Bucureştiul!”, transmite sursa citată.
După finalizarea actualelor intervenții de punere în siguranță și conservare, municipalitatea anunță că va urma etapa de restaurare a ansamblului.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.