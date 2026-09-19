Spectacol uriaș de lumini pe Palatul Parlamentului. Concerte, proiecții spectaculoase și un moment special pentru Nadia Comăneci. Programul anunțat

Fațada Palatului Parlamentului va fi transformată sâmbătă seară într-un spectacol de video mapping, în cadrul iMAPP Bucharest 2026. Evenimentul include o competiție internațională, un moment dedicat Nadiei Comăneci și concerte, iar accesul publicului este gratuit. Primăria Capitalei anunță și suplimentarea transportului public de noapte, până la ora 02:00.

Potrivit Primăriei Municipiului București, accesul la eveniment începe la ora 16:00, iar programul debutează cu DJ UNDER + MC ANER.

De la ora 18:30 este programat un show live Poltom, iar la ora 20:00 va urca pe scenă trupa britanică Rudimental, în formula DJ + Production.

La ora 21:30 începe iMAPP Bucharest Winners League, competiția internațională de video mapping. În concurs participă șapte studiouri și artiști internaționali din Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, SUA și Brazilia.

Tema ediției este „PAST. FORWARD”, iar în cadrul programului va exista și momentul „NADIA – The Perfect 10”, dedicat Nadiei Comăneci, la 50 de ani de la primul 10 obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976.

Publicul va putea vota lucrările înscrise în competiție prin SMS la numărul 1755, la tarif normal. Votarea va începe după prezentarea ultimei lucrări, la semnalul „START VOT”, iar intervalul disponibil va fi afișat pe ecran în timpul evenimentului.

Intrarea publicului se face prin porțile amenajate pe Bulevardul Libertății, în apropierea intersecțiilor cu Calea 13 Septembrie și Bulevardul Națiunile Unite.

Participanții vor trece printr-un control de securitate la intrare.

Copiii cu vârsta sub 14 ani pot participa numai dacă sunt însoțiți de un adult. Minorii care au împlinit 14 ani pot intra neînsoțiți, însă trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil.

Pentru persoanele cu dizabilități a fost amenajată o platformă dedicată, iar organizatorii anunță că va fi disponibilă și asistență medicală.

Primăria Capitalei recomandă participanților să folosească transportul în comun pentru a ajunge la eveniment.

Autobuzele de noapte vor fi suplimentate în zonele Unirii, Izvor, Calea 13 Septembrie și Hotel Horoscop, până la ora 02:00.

Cei care nu pot ajunge în Piața Constituției vor putea urmări online competiția Winners League, prin transmisiunea live disponibilă pe canalul de YouTube ARCUB și pe pagina de Facebook iMAPP.