Zilele Bucureștiului 2026 aduc un weekend plin de evenimente în Capitală. Orașul sărbătorește 567 de ani de la prima atestare documentară

Bucureștiul sărbătorește în acest weekend 567 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Primăria Municipiului București a pregătit, cu această ocazie, o serie de evenimente care transformă Capitala într-o mare scenă deschisă, cu muzică, arte vizuale și spectacole.

Programul include experiențe pentru toate vârstele și gusturile, de la show-uri live și proiecții de video mapping până la tururi ghidate și dezbateri, potrivit informațiilor publicate de PMB pe Facebook.

„În weekend, marcăm 567 de ani de la prima atestare documentară a orașului nostru. Capitala devine o mare scenă deschisă, cu muzică, arte vizuale și spectacole. Avem experiențe pentru toate vârstele și toate gusturile, de la show-uri live și proiecții de video mapping, la tururi ghidate și dezbateri”, a transmis PMB pe Facebook.

Unul dintre evenimentele principale este iMapp Bucharest, organizat în Piața Constituției. Fațada Palatului Parlamentului va fi transformată într-un uriaș ecran pentru lucrări care combină arta digitală, muzica și tehnologia.

Cea de-a 11-a ediție a evenimentului are ca temă „Past. Forward.” și va aduce la București șapte câștigători internaționali de video mapping. Spectacolul este programat sâmbătă, de la ora 21:30.

Înaintea proiecțiilor, de la ora 20:00, va avea loc un concert susținut de Rudimental. Programul serii va include și un moment dedicat Nadiei Comăneci, prin proiecția „NADIA – The Perfect 10”.

Duminică, de la ora 16:00, programul continuă cu muzică și un DJ Set WhoMadeWho.

Pe Calea Victoriei sunt programate două zile de activități în cadrul evenimentului Străzi Deschise. Programul include activități sportive, expoziții, spectacole de teatru și circ, concerte, dezbateri și tururi ghidate.

Unul dintre momentele speciale va avea loc în fața Muzeului Național de Artă al României, de la ora 19:00, în ambele zile. Sunetele produse de public vor fi transformate în melodii, iar participanții vor putea alege melodia câștigătoare.

Duminică, de la ora 20:00, la Cercul Militar Național va avea loc un spectacol care combină moda, muzica, dansul și proiecțiile video. Ținutele de scenă vor fi realizate de studenții UNArte din haine second-hand.

Sediul Primăriei Municipiului București (PMB) va putea fi vizitat gratuit, iar participanții vor avea ocazia să descopere poveștile clădirii în cadrul a patru tururi gratuite.

Sâmbătă sunt programate două tururi, între orele 16:00 și 17:00, respectiv 17:00 și 18:00. Duminică, tururile vor avea loc între 12:00 și 13:00, respectiv 13:00 și 14:00.

Înscrierile pentru tururi se pot face prin intermediul linkului indicat în comentarii.

Duminică, de la ora 19:00, la Sala Dalles este programat evenimentul „D’alles Bucureștilor de altădată”. Participanții vor putea retrăi atmosfera perioadei interbelice prin melodii din anii 1919-1939.

Tot duminică, de la ora 16:00, sub Arcul de Triumf va avea loc un recital de pian și vioară. Programul muzical va include creații românești și repertoriu clasic, dar și tango și ritmuri pline de culoare.

Accesul la recital este gratuit. Arcul de Triumf va putea fi, de asemenea, vizitat gratuit pe parcursul întregii zile, între orele 10:00 și 18:00.

În cadrul Săptămânii Europene a Mobilității sunt programate mai multe activități dedicate transportului public.

La Gara Basarab vor putea fi văzute vehicule istorice. La Depoul și Autobaza Giurgiului vor fi organizate tururi ghidate, iar la Gara de Nord vor putea fi vizitate Muzeul CFR și Salonul Regal.

Vor fi înființate și linii speciale către obiective culturale și turistice din județul Ilfov. Acestea vor avea ca punct de plecare Parcul Regele Mihai I.

Weekend Sessions revine în grădina Casei Filipescu-Cesianu pentru două zile cu tematică spaniolă.

Programul se desfășoară între orele 16:00 și 21:00 și include muzică live și DJ set, tururi ghidate în Muzeul Vârstelor, ateliere pentru copii și cinema în aer liber.

Evenimentele vor avea loc în grădina Casei Filipescu-Cesianu, prezentată de Primăria Capitalei drept una dintre cele mai frumoase grădini de pe Calea Victoriei. Accesul se face pe baza biletului la muzeu.

Postarea poate fi vizualizată aici.