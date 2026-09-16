SK Hynix negociază cu Intel producția de cipuri în SUA. Acordul ar fi o premieră pentru grupul sud-coreean

SK Hynix discută un posibil acord cu Intel pentru producția de cipuri de memorie în SUA, o premieră pentru grupul sud-coreean. Negocierile vizează utilizarea unei fabrici Intel din Ohio pentru a răspunde cererii generate de inteligența artificială.

Grupul sud-coreean SK Hynix discută un posibil acord cu grupul american Intel pentru fabricarea de cipuri de memorie pe teritoriul SUA, ceea ce ar reprezenta o premieră în istoria companiei sud-coreene, au declarat pentru agenția de presă Reuters mai multe surse apropiate de acest dosar.

Potrivit unuia dintre scenariile analizate, SK Hynix ar urma să închirieze o parte din fabrica de cipuri pe care Intel intenționează de mai mult timp să o construiască în statul Ohio. O altă variantă presupune ca SK Hynix să încheie un parteneriat cu Intel și cu mari companii de servicii cloud care sunt interesate să își asigure aprovizionarea cu cipuri de memorie.

Un eventual acord cu SK Hynix ar contribui la reducerea presiunilor financiare cu care se confruntă Intel și ar reprezenta, totodată, o victorie importantă pentru Administrația Trump. Aceasta presează producătorii de cipuri să își dezvolte unități de producție în SUA, în contextul în care investițiile masive în inteligența artificială și centrele de date au generat o criză de cipuri de memorie.

Sursele citate de agenția de presă Reuters au precizat însă că o eventuală opoziție din partea autorităților de la Seul ar putea reprezenta un obstacol major în calea unui parteneriat între SK Hynix și Intel.

Portofoliul de produse al SK Hynix include cipuri de memorie DRAM, utilizate în servere, PC-uri și smartphone-uri, precum și cipuri de memorie flash NAND, care asigură stocarea pe termen lung a datelor. Compania sud-coreeană este, de asemenea, principalul furnizor de memorii cu lățime de bandă mare (HBM), utilizate în unitățile de procesare destinate inteligenței artificiale.

Orice acord privind producția unor memorii avansate, precum HBM sau chiar DRAM, s-ar putea confrunta cu opoziția guvernului sud-coreean, întrucât aceste tehnologii sunt considerate sensibile, au dezvăluit sursele care au dorit să își păstreze anonimatul.

Producția de semiconductori în SUA implică însă costuri mult mai mari decât în Coreea de Sud. Construirea și operarea unor unități în SUA presupun costuri semnificativ mai ridicate cu forța de muncă și producția. În plus, o mare parte din lanțul de aprovizionare al industriei semiconductorilor este concentrată în Asia, ceea ce contribuie, de asemenea, la creșterea costurilor în SUA, a explicat una dintre surse.