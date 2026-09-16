Banii nevăzuți ai revoluției AI. Companiile despre care se vorbește rar, dar care câștigă miliarde

Valul de investiții atras de inteligența artificială nu se reflectă doar în rezultatele companiilor care dezvoltă modele AI, chatboturi sau procesoare. O parte din banii direcționați către această industrie ajunge la producători de echipamente și componente aflate mult mai jos în lanțul tehnologic.

Șinele care permit scoaterea serverelor din rack-uri, microburghiele utilizate pentru plăcile cu circuite imprimate și componentele folosite la răcirea procesoarelor sunt câteva dintre produsele care au devenit esențiale pentru infrastructura AI.

Bloomberg arată că dezvoltarea rapidă a centrelor de date a creat oportunități pentru companii specializate în astfel de produse. Unele dintre ele au ajuns să domine segmente înguste ale pieței, iar creșterea valorii acestora s-a reflectat direct în averile fondatorilor și ale principalilor acționari, potrivit celor relatate de bloomberg.com.

Un astfel de caz este King Slide Works, companie din Taiwan înființată în 1986. Activitatea sa de început nu avea legătură cu industria serverelor: firma producea mânere și sisteme de glisare pentru mobilier.

Schimbarea direcției a venit la începutul anilor 2000, când compania a intrat pe segmentul componentelor destinate serverelor. Odată cu dezvoltarea centrelor de date, produsele sale au căpătat un rol important în manipularea echipamentelor de mari dimensiuni.

Șinele King Slide sunt utilizate pentru montarea și scoaterea serverelor din rack-uri. Pentru centrele de date care găzduiesc infrastructură destinată aplicațiilor de inteligență artificială, aceste componente fac parte din echipamentele necesare administrării serverelor.

Lin Tsung-chi, fondatorul companiei, avea la sfârșitul lunii august o avere estimată de Bloomberg la 19,4 miliarde de dolari. În același timp, valoarea de piață a King Slide ajunsese la aproximativ 43 de miliarde de dolari, după o creștere de peste 3.000% în mai puțin de patru ani.

King Slide ar deține în prezent peste 70% din piața premium a șinelor pentru servere AI. Evoluția companiei arată cum o nișă industrială relativ puțin cunoscută poate deveni importantă atunci când cererea pentru infrastructura tehnologică se extinde rapid.

Un alt exemplu provine din China. Guangdong Dtech Technology s-a specializat în fabricarea microburghielor utilizate pentru perforarea plăcilor cu circuite imprimate ale serverelor AI.

Dimensiunea și complexitatea acestor plăci au crescut odată cu performanța serverelor. Pentru producerea lor sunt necesare operațiuni de mare precizie, ceea ce susține cererea pentru instrumente capabile să realizeze orificii foarte mici.

Estimările citate de Bloomberg indică faptul că Guangdong Dtech Technology este cel mai mare producător mondial de microburghie pentru PCB în funcție de volumul vânzărilor.

Extinderea companiei chineze s-a reflectat și în averea fondatorului său. Wang Xin are o avere estimată la 12 miliarde de dolari. Astfel de evoluții nu se limitează la producătorii de șine și microburghie. Pe măsură ce sunt construite și extinse centrele de date, sunt necesare numeroase alte produse specializate.

Printre acestea se află valve utilizate în sisteme de vid, materiale ceramice avansate, componente pentru răcirea procesoarelor și conectori destinați serverelor. Toate aceste produse ocupă poziții mai puțin vizibile pentru public decât procesoarele sau sistemele AI, dar fac parte din infrastructura tehnică necesară funcționării acestora.

Bloomberg a identificat cel puțin șapte companii din China, Taiwan, Elveția și alte piețe care au ajuns să aibă poziții dominante pe anumite segmente ale lanțului de aprovizionare asociat inteligenței artificiale.

Creșterea acestor companii a contribuit la acumularea unei averi suplimentare de peste 62 de miliarde de dolari pentru principalii lor acționari, potrivit analizei citate de Bloomberg.

Situația este comparată cu strategia „lopeților și târnăcoapelor” asociată perioadei goanei după aur. În loc să concureze direct pentru produsul final, companiile vizate furnizează o parte dintre instrumentele și echipamentele de care industria are nevoie pentru a se dezvolta.

În cazul inteligenței artificiale, investițiile masive în centre de date au mărit cererea pentru o gamă largă de componente specializate. Performanța tot mai ridicată a serverelor impune, la rândul său, dezvoltarea unor produse adaptate noilor cerințe tehnice.

Această dinamică presupune și presiuni asupra furnizorilor. Ritmul dezvoltării AI îi determină să introducă în permanență componente noi, iar schimbările din industrie pot modifica rapid cererea pentru anumite produse.

În același timp, eventualele probleme care ar apărea în investițiile globale destinate construirii și extinderii centrelor de date s-ar putea transmite și către producătorii care furnizează infrastructura necesară.

Pentru companiile care activează în aceste nișe, expansiunea inteligenței artificiale a însemnat, astfel, o creștere puternică a valorii unor produse care, în afara industriei, sunt rareori asociate direct cu dezvoltarea AI.