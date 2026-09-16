Bani pentru elevi inclusiv în vacanțele școlare. Cine poate primi până la 700 de lei lunar

Bursele elevilor ar urma să fie acordate și pe durata vacanțelor școlare, potrivit unei inițiative legislative adoptate de Senat. Măsura vizează bursele de merit, sociale și tehnologice, precum și sprijinul financiar destinat mamelor minore care și-au reluat studiile. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să parcurgă și etapa parlamentară următoare.

Proiectul adoptat de senatori modifică modul în care este acordat sprijinul financiar elevilor, astfel încât plata anumitor burse să nu mai fie limitată la perioadele de cursuri.

Măsura îi vizează pe elevii din învățământul preuniversitar de stat, dar și pe cei înscriși în unități de învățământ particular și confesional. Printre beneficiari sunt incluse și mamele minore care au revenit la școală.

Inițiatorii consideră că acordarea sprijinului financiar și în perioadele fără cursuri poate contribui la reducerea absenteismului și a abandonului școlar.

Senatul a aprobat proiectul, însă acesta nu este încă lege aplicabilă. Inițiativa trebuie să treacă și de Camera Deputaților înainte de a putea ajunge la promulgare.

Cuantumul diferă în funcție de tipul bursei. Pentru bursa de merit este prevăzută o sumă de 450 de lei pe lună.

Bursa socială este stabilită la 300 de lei lunar, iar aceeași valoare este prevăzută și pentru bursa tehnologică.

În cazul mamelor minore care și-au reluat studiile, sprijinul financiar ajunge la 700 de lei pe lună.

Bursele acordate elevilor sunt neimpozabile. Totodată, sumele primite nu sunt luate în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie atunci când este analizată eligibilitatea pentru anumite beneficii sociale.

Proiectul extinde și categoria beneficiarilor bursei tehnologice. Începând cu anul școlar 2026-2027, aceasta ar urma să fie acordată și elevilor care urmează licee tehnologice în sistem dual.

Pentru clasa a IX-a sunt prevăzute 12.368 de locuri în această formă de învățământ.

Bursa tehnologică se acordă elevilor din învățământul profesional, inclusiv celor din sistemul dual, dacă sunt respectate criteriile stabilite prin metodologie.

Pentru a beneficia de bursa tehnologică, elevii trebuie să fi promovat toate disciplinele și să aibă media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”, după caz.

Elevii care repetă anul nu pot beneficia, în principiu, de această bursă, cu excepția situațiilor prevăzute expres de metodologia aplicabilă.

Pentru acordarea bursei tehnologice nu este necesară depunerea unei cereri de către elev. Beneficiarii sunt propuși de diriginți în primele 25 de zile de la începerea cursurilor.

Senatul a avut miercuri, 16 septembrie, ședință de plen cu vot final asupra inițiativelor legislative.