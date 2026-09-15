ANOSR cere majorarea bursei sociale pentru studenți. Organizația propune un cuantum minim de 1.050 de lei

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Ministerului Educației și Cercetării aprobarea unui cuantum minim al bursei sociale de 1.050 de lei. Federația studențească arată că această sumă a fost propusă de Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) în urma consultării desfășurate în cadrul Comisiei de specialitate „Problematica Studenților”, din 3 septembrie.

Solicitarea ANOSR vine în contextul în care, potrivit unui proiect de ordin discutat în ședința Comisiei de Dialog Social din 15 septembrie, Ministerul Educației a propus menținerea și pentru anul universitar 2026-2027 a cuantumului minim al bursei sociale la 925 de lei.

ANOSR critică această propunere și susține că valoarea actuală nu reflectă costurile reale suportate de studenți. Potrivit analizei „Coșul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?”, realizată de organizație în ianuarie 2026, cheltuielile lunare reale ale unui student numai pentru masă și cazare ajung la 1.525 de lei.

La această sumă se adaugă cheltuielile pentru materiale de studiu, transport local, îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și produse de uz casnic și de igienă personală. Dacă sunt incluse toate aceste categorii, suma necesară pentru cheltuielile lunare ale unui student ajunge la 2.027,99 lei.

Prin urmare, cuantumul de 925 de lei prevăzut în proiectul de ordin acoperă doar 60,65% din costul real calculat de ANOSR.

Pentru fundamentarea unei propuneri privind cheltuielile lunare de cazare, ANOSR a luat în calcul costul mediu de cazare în căminele instituțiilor de învățământ superior de stat din România. Federația a utilizat o medie ponderată a costului minim și a costului maxim de cazare în aceste cămine, rezultând o valoare de 454 de lei.

ANOSR atrage atenția asupra diferenței dintre această metodă și modul în care CNFIS estimează cuantumul minim al bursei sociale. Valoarea ponderată a regiei de cămin la nivelul centrelor universitare utilizată de CNFIS ia în calcul cel mai redus tarif de cazare raportat de fiecare universitate.

În această metodă nu este luată în considerare ponderea studenților beneficiari care sunt cazați în alte cămine studențești decât cele cu tariful cel mai mic din cadrul aceleiași universități. Din acest motiv, ANOSR consideră că propunerea CNFIS nu reflectă realitatea costurilor suportate de studenți.

„Pentru a fundamenta o propunere realistă în ceea ce priveşte cheltuielile de cazare lunare ale unui student, ANOSR a luat în considerare costul mediu de cazare în căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat de la nivel naţional, calculat ca medie ponderată a costului minim şi a costului maxim de cazare în aceste cămine, ajungând la valoarea de 454 lei. Valoarea ponderată a regiei de cămin la nivelul centrelor universitare, utilizată de CNFIS pentru estimarea cuantumului minim al bursei sociale, ia în calcul cel mai redus tarif de cazare raportat de fiecare universitate, nefiind luată în considerare ponderea studenţilor beneficiari cazaţi în alte cămine studenţeşti decât cele cu tariful cel mai mic, la nivelul aceleiaşi universităţi. Astfel, propunerea CNFIS nu reflectă realitatea costurilor suportate de studenţi. În ceea ce priveşte cheltuielile de masă, considerăm că estimarea CNFIS nu reflectă în mod corespunzător nevoile reale de consum alimentar ale unui student. Pe baza calculelor ANOSR, care iau în considerare valorile nutriţionale necesare şi costul mediu al meselor, costul lunar real al mesei se ridică la 1.071 lei”, a transmis organizația într-un comunicat.

Federația consideră, de asemenea, că estimarea CNFIS referitoare la cheltuielile pentru masă nu reflectă în mod corespunzător nevoile reale de consum alimentar ale unui student.

Calculele ANOSR iau în considerare valorile nutriționale necesare și costul mediu al meselor. Potrivit acestor calcule, costul lunar real al mesei ajunge la 1.071 de lei.

ANOSR a prezentat aceste date și în cadrul ședinței Comisiei de specialitate a CNFIS, „Problematica Studenților”, pentru a contribui la fundamentarea cuantumului propus pentru bursa socială.

Dintre variantele analizate, CNFIS a propus Ministerului Educației și Cercetării un cuantum de 1.050 de lei, acesta fiind nivelul cel mai apropiat de cel susținut de ANOSR. Federația precizează însă că nici suma de 1.050 de lei nu reflectă în mod adecvat nivelul real al cheltuielilor suportate de studenți, considerând-o o soluție de compromis.

„Dintre opţiunile luate în considerare, CNFIS a propus Ministerului Educaţiei şi Cercetării cuantumul de 1050 lei, cel mai apropiat de nivelul susţinut de ANOSR. Subliniem faptul că nici acest cuantum nu reflectă în mod adecvat nivelul real al cheltuielilor suportate de studenţi, însă ANOSR îl consideră o soluţie de compromis”, a transmis ANOSR.

ANOSR solicită și modificarea cuantumului unei alte categorii de bursă. Potrivit articolului 107, alineatul (3) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, bursa acordată de la bugetul de stat studenților înscriși pe locuri finanțate de la bugetul de stat la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic este egală cu salariul minim net pe economie.

Federația arată că este la curent cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 9/2026, prin care, pentru anul 2026, cuantumul minim al bursei de studiu prevăzute de articolul 107, alineatul (3), este menținut la valoarea din luna decembrie 2025.

ANOSR consideră însă că această prevedere nu ar trebui să se aplice și în anul 2027. În acest sens, organizația solicită ca, începând cu 1 ianuarie 2027, cuantumul bursei de studiu pentru programele de licență didactică cu dublă specializare și masterat didactic să fie majorat la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

„Cunoaştem prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 9/2026 prin care, pentru anul 2026, cuantumul minim al bursei de studiu prevăzute de art. 107, alin. (3), se menţine la valoarea lunii decembrie 2025, însă considerăm că aceste prevederi nu ar trebui să se aplice şi pentru anul 2027. Astfel, ANOSR solicită ca, începând cu 1 ianuarie 2027, cuantumul bursei de studiu pentru programele de licenţă didactică cu dublă specializare şi masterat didactic să se majoreze la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În concluzie, ANOSR solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării aprobarea cuantumului minim al bursei sociale în valoare de 1050 lei, propus de CNFIS în urma consultării cu studenţii. De asemenea, considerăm absolut necesară asumarea reglementării unui nou cuantum pentru bursa de studiu pentru programele de licenţă didactică cu dublă specializare şi masterat didactic, începând cu luna ianuarie 2027”, este scris în comunicat.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România este o federație națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană. De peste 25 de ani, organizația are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, precum și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.

ANOSR reunește studenți din 20 de centre universitare din întreaga țară, din 31 de universități, și are 139 de organizații membre.