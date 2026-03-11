Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) susține că fondul de burse și protecție socială pentru anul 2026 ajunge la aproximativ 595 de milioane de lei. Reprezentanții studenților explică faptul că suma este mult mai mică decât nivelul estimat inițial.

Potrivit ANOSR, fără măsurile de plafonare adoptate prin ordonanțe de urgență, fondul ar fi trebuit să depășească 1,4 miliarde de lei. Organizația arată că reducerea de aproape 60% este rezultatul unei succesiuni de măsuri adoptate de Guvern, transmite Edupedu.

Executivul a decis plafonarea burselor pentru anul 2026 la nivelul lunii decembrie 2025.

Potrivit reprezentanților studenților, această valoare fusese deja înghețată anterior la nivelul lunii noiembrie 2024. ANOSR explică faptul că, în aceste condiții, studenții primesc în prezent burse calculate după standarde stabilite cu doi ani în urmă.

Organizația subliniază că această situație apare în contextul creșterii inflației și al majorării costurilor de trai.

Potrivit calculelor prezentate de ANOSR, fondul de burse ar fi fost oricum redus la aproximativ 707 milioane de lei, însă ulterior a fost diminuat din nou. După aplicarea prevederilor unei ordonanțe de urgență adoptate în 2026, fondul a fost plafonat la nivelul lunii decembrie 2025.

ANOSR explică faptul că această valoare fusese deja plafonată printr-o ordonanță adoptată în 2024. În aceste condiții, fondul de burse și protecție socială pentru anul 2026 ajunge la aproximativ 594,9 milioane de lei, ceea ce reprezintă o diminuare de aproape 60%.

„Faptic, deși fondul de burse ar fi fost oricum diminuat drastic, coborând la valoarea de 707.346.010,80 lei, acesta a suferit o nouă modificare de scădere în urma adoptării O.U.G. nr. 9/2026, prin care Guvernul României a anunțat plafonarea fondului de burse la valoarea lunii decembrie 2025, însă care a fost de asemenea plafonată conform O.U.G. nr. 156/2024 la valoarea lunii noiembrie 2024. Astfel, fondul de burse și protecție socială pentru anul 2026, ținând cont doar de contribuția de la bugetul național, ajunge la valoarea aproximativă de 594.951,093,00 lei, suferind o diminuare cu 59,91%”, potrivit ANOSR.

Reprezentanții ANOSR s-au întâlnit miercuri cu ministrul Educației, Mihai Dimian, pentru a discuta situația fondului de burse. Organizația a solicitat deblocarea rapidă a fondurilor pentru bursele sociale, astfel încât acestea să poată fi plătite cât mai curând.

Studenții au ridicat și problema celor care studiază pe locuri cu taxă. Potrivit ANOSR, aceștia au nevoie de acces la fondul de protecție socială.

Organizația a transmis că rămâne deschisă dialogului cu autoritățile. În același timp, reprezentanții studenților au anunțat că pregătesc acțiuni de protest. ANOSR a precizat că în perioada următoare vor fi organizate manifestații pentru a semnala problema finanțării reduse a educației și cercetării.

Prima manifestație este programată pentru data de 14 martie, între orele 19:00 și 22:00. Protestul ar urma să aibă loc în Piața Victoriei din București, dar și în alte centre universitare din țară.